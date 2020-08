LASK angelt sich Gruber, zwei neue Talente für die WSG Tirol

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Nikolai Baden Fredriksen...

Nikolai Baden Fredriksen

RA, 20, DEN | Juventus Turin U23 – > WSG Tirol

Zum insgesamt fünften Mal leiht die WSG Tirol einen jungen Spieler von der „Alten Dame“ aus Turin. Der dänische Offensivmann Nikolai Baden Fredriksen stößt für ein Jahr leihweise aus der U23-Mannschaft von Juventus zu den Tirolern. Juve hatte den 20-Jährigen vor zwei Jahren vom FC Nordsjaelland verpflichtet und dafür immerhin 1,3 Millionen Euro Ablöse berappt. Zuerst spielte Fredriksen in der U19, danach zwölf Mal in der U23 und zuletzt war er ein halbes Jahr in die Niederlande zu Fortuna Sittard verliehen, wo er aber nur zwei Spiele bestritt. Der Rechtsaußen, der auch als Stürmer eingesetzt werden kann, hatte 18-jährig drei Tore in 13 Spielen für Nordsjaelland erzielt, blieb zuletzt aber ein wenig in seiner Entwicklung stehen, weshalb sich das Leihgeschäft mit den Wattenern anbot.

Andreas Gruber

LA, 25, AUT | SV Mattersburg – > LASK

Der stärkste Mattersburger der abgelaufenen Saison wechselt ablösefrei zum LASK: Andreas Gruber erhält bei den Linzern einen Dreijahresvertrag und entschied sich damit gegen andere Interessenten, wie etwa Rapid oder Sturm. Gruber spielte zuletzt drei Jahre in Mattersburg und speziell in der Saison 2019/20 zeigte er regelmäßig Topleistungen. In 22 Pflichtspielen erzielte er 12 Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Insgesamt brachte er es in Mattersburg auf 85 Einsätze und 23 Tore. Eine besondere Stärke des Steirers ist seine Flexibilität: Alleine in seiner letzten Saison kam er im rechten und linken Mittelfeld, auf beiden offensiven Flügeln und im Sturmzentrum zum Einsatz.

Peter Pokorny

DM, 19, SVK | Red Bull Salzburg – > SKN St.Pölten

Der slowakische U21-Teamspieler Peter Pokorny wechselt leihweise für ein Jahr nach St.Pölten. Der defensive Mittelfeldspieler, der vor drei Wochen seinen 19. Geburtstag feierte, absolvierte bisher neun Spiele für die Mozartstädter in der UEFA Youth League und zudem 37 Partien für den FC Liefering, in denen er zwei Assists beisteuerte und dreimal Rot sah. Der 183cm große Pokorny gilt als Top-Talent und ist ursprünglich zu Saisonbeginn in die Kampfmannschaft der Salzburger aufgestiegen. Da er auf seiner Position derzeit noch mit großer Konkurrenz zu tun hat, soll er nun beim SKN Spielpraxis sammeln.

Tobias Anselm

OM, 20, AUT | FC Liefering – > LASK – > WSG Tirol

Ein anderer Jungspund aus dem Bullenstall verlässt Salzburg hingegen fix: Tobias Anselm, 20-jähriger Spielmachertyp und ehemaliger U19-Teamspieler, wechselt zum LASK und wird direkt an die WSG Tirol weiterverliehen. Anselm spielte sieben Jahre lang im Nachwuchs von Red Bull Salzburg, lief siebenmal in der UEFA Youth League auf und absolvierte 44 Spiele für Liefering, in denen er neun Tore und acht Assists beisteuerte. Anders als bei Pokorny kam ein Aufstieg in die Kampfmannschaft des Serienmeisters für den Tiroler aber zuletzt nicht mehr in Frage.