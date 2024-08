LASK-Coach Darazs: „Wir erwarten ein sehr forderndes Spiel“

Es geht Schlag auf Schlag: Im zweiten Heimspiel in Folge bekommt es der LASK am Samstag (19.30 Uhr, live Sky Sport Austria) mit dem...

Es geht Schlag auf Schlag: Im zweiten Heimspiel in Folge bekommt es der LASK am Samstag (19.30 Uhr, live Sky Sport Austria) mit dem aktuellen Tabellenführer zu tun. In der 3. Runde der ADMIRAL Bundesliga gastiert RB Salzburg in der Raiffeisen Arena.

Die 1:2-Heimniederlage gegen den SCR Altach ist aufgearbeitet und abgehakt, rasch richteten die Athletiker die Blicke wieder in die Zukunft. Zumal das Match gegen die Vorarlberger mit knapp 80 Prozent Ballbesitz und guten Möglichkeiten in Hälfte eins auch positive Ansätze beinhaltete. Gegen Salzburg erwartet die Schwarz-Weißen naturgemäß eine andere Spielcharakteristik.

Bereits zum sechsten Mal gastieren die Salzburger am kommenden Samstag seit der Eröffnung im Februar 2023 in der Raiffeisen Arena. Vor wenigen Monaten gelang dem LASK dabei erstmals ein voller Erfolg in der neuen Heimstätte: Im ersten Auftritt unter Cheftrainer Thomas Darazs bezwangen die Linzer die Roten Bullen nach einem Triplepack von Marin Ljubicic mit 3:1. Zwei volle Erfolgen in vier Saisonduellen bedeuteten die beste Bilanz gegen Salzburg seit 1998/99. Der amtierende Vizemeister startete mit zwei Siegen in die neue Saison, unter Neo-Trainer Pepijn Lijnders bezwangen die Salzburger den GAK mit 3:2 und zuletzt Blau-Weiß Linz mit 5:1.

Höchste Passgenauigkeit der Liga

In der Raiffeisen Arena kommt es zugleich zum Duell jener beiden Mannschaften, die nach den ersten zwei Runden die besten Werte im eigenen Ballbesitz aufweisen. In der Passgenauigkeit führt Salzburg mit 89,6% die Liga ebenso vor dem LASK (87,4) an, wie im durchschnittlichen Ballbesitz pro Spiel mit 74,6% (LASK: 69,6%). Auch in der Passgenauigkeit in der gegnerischen Hälfte sind die Bullen mit 84,7 Prozent sowie die Linzer mit 80,0 Prozent top. Gleiches gilt für den Anteil an kurzen Pässen, der bei beiden Teams über 93 Prozent liegt. Mit 139 Ballaktionen stellte Neuzugang Melayro Bogarde gegen Altach einen internen Bestwert seit dem Wiederaufstieg 2017 auf.

In der ewigen Bundesliga-Bilanz inklusive Pre-RB-Ära stehen 36 LASK-Siege, 43 Punkteteilungen sowie 46 Erfolge der Mozartstädter zu Buche. Vor eigenem Publikum haben die Schwarz-Weißen mit 23 gewonnenen Partien, 21 Remis sowie 20 Niederlagen die Nase knapp vorne. Seit dem Einstieg von Red Bull konnte der LASK drei Heim-Duelle für sich entscheiden: Zum besagten 3:1 im vergangenen April gesellten sich ein 1:0 im April 2018 sowie das 4:1 im Oktober 2007 hinzu.

Cheftrainer Thomas Darazs:

„Wir erwarten ein sehr forderndes Spiel gegen eine Mannschaft, die den Anspruch stellt, die beste in Österreich zu sein. Das Spiel wird uns einen guten Lagebericht geben, wo wir in unserer Entwicklung stehen. Wir fühlen uns gut vorbereitet und gehen mit Zuversicht an diese große Aufgabe heran.“

Es fehlen: Galvez, Tavares, Ljubic, Mustapha, Flecker, Entrup, Berisha, Andrade