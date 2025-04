LASK-Coach Schopp: „Das Ziel gegen den GAK sind drei Punkte“

Voller Fokus auf die Bundesliga: Drei Tage nach dem Halbfinale im UNIQA ÖFB-Cup greift der LASK in der heimischen Meisterschaft wieder an. Im Traditionsduell...

Voller Fokus auf die Bundesliga: Drei Tage nach dem Halbfinale im UNIQA ÖFB-Cup greift der LASK in der heimischen Meisterschaft wieder an. Im Traditionsduell der 24. Runde am Samstag (17.00 Uhr, live Sky Sport Austria) in der Raiffeisen Arena gegen den GAK peilen die Athletiker den zweiten Sieg in der Qualifikationsgruppe an.

„Das Ziel ist jetzt einmal, ins Play-off zu kommen“, stellte Kapitän Philipp Ziereis vor dem ersten Heimspiel im Finaldurchgang klar. Das unglückliche Aus im Elfmeterschießen im ÖFB-Cup gegen den Wolfsberger AC wurde rasch abgehakt, es gilt, sich der weitgehend guten Darbietungen in der Frühjahrssaison zu besinnen. Vier der jüngsten fünf Ligaspiele wurden gewonnen, in sieben Meisterschaftspartien blieb man sechsmal ungeschlagen. „Der Weg, den wir seit der Winterpause eingeschlagen haben, geht nach oben. Wir hoffen, dass wir da Step für Step weitermachen können“, betonte Ziereis.

Der Start in den Finaldurchgang glückte den Linzern vergangene Woche mit einem 2:0-Auswärtserfolg beim SCR Altach. Damit gelang es, die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe zu festigen und den Vorsprung auf die Verfolger Austria Klagenfurt und TSV Hartberg auf fünf Zähler auszubauen. Für den GAK sprang zum Auftakt ein 0:0 gegen die WSG Tirol heraus. Die Grazer setzen seit letzter Woche mit Ferdinand Feldhofer auf einen neuen Cheftrainer. Mit seinem Gegenüber Markus Schopp schnürte er einst gemeinsam beim SK Sturm Graz die Schuhe, als Trainer trafen die beiden in der Vergangenheit bei ausgeglichener Bilanz (2-4-2) bereits achtmal aufeinander.

Sieg & Remis in bisherigen Saisonduellen

Zum dritten Mal stehen sich der LASK und der GAK in der laufenden Saison gegenüber. Das erste Heimspiel im September in der Raiffeisen Arena entschieden die Schwarz-Weißen vor 13.000 Zuschauern mit 4:2 für sich, im Retourmatch trennte man sich mit einem torlosen Remis. Gelingt es den Linzern erneut, Zählbares mitzunehmen, würde man erstmals seit 1997/98 drei Bundesligaspiele in Folge gegen die Grazer ungeschlagen bleiben. Darüber hinaus hat der LASK seit der Rückkehr in die höchste Spielklasse 2017 noch kein Heimspiel gegen einen aktuellen Aufsteiger verloren. Ebenfalls erwähnenswert: In den jüngsten fünf Bundesligapartien erzielten die Athletiker stets zwei Tore, was zuletzt in der Saison 2019/20 gelungen war.

Das Duell zwischen dem LASK und dem GAK verfügt über reichlich Tradition. 126 Begegnungen stehen bis dato zu Buche, davon 106 im Oberhaus. Die Premiere in der höchsten Spielklasse datiert vom 26. August 1951 in der damaligen Staatsliga, als die Oberösterreicher das Spiel durch Tore von Rudolf Fuchs und Ferdinand Zechmeister vor 9000 Zusehern mit 2:1 für sich entschieden. Im 127. Aufeinandertreffen müssen auf Seiten der Hausherren George Bello und bei den Gästen Thomas Schiestl sowie Daniel Maderner aufgrund einer Sperre zusehen.

Cheftrainer Markus Schopp:

„Das Ziel gegen den GAK sind drei Punkte. Dafür ist es wichtig, sehr geduldig und zielstrebig vorzugehen, wir müssen diszipliniert und achtsam sein, um dem Gegner vor allem nach Balleroberungen keine Räume zu geben. Wenn wir das auf den Platz bekommen, sind wir überzeugt, dass wir drei Punkte holen werden.“

ADMIRAL Bundesliga, 24. Runde

Sa, 05.04.2025, 17.00 Uhr

LASK – GAK 1902

Raiffeisen Arena, SR Daniel Pfister