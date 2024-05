LASK-Fans: „Am Schluss hat nicht viel gefehlt…“

Der LASK verhinderte mit einer 2:2-Punkteteilung eine vorzeitige Meisterfeier des SK Sturm Graz. Wir wollen uns ansehen was die LASK-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft...

Der LASK verhinderte mit einer 2:2-Punkteteilung eine vorzeitige Meisterfeier des SK Sturm Graz. Wir wollen uns ansehen was die LASK-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Ted Lasso: „Tolles Abschieds-Heimspiel für diese Saison mit einer extrem tollen Atmosphäre. Bis auf das fehlende 3:2 hat für mich sehr vieles gepasst. Viel Glück an alle, die wir nächstes Jahr nicht mehr in unserem Dress sehen werden.“

raphael79: „Geiles Spiel, Sturm Graz hat den Meistertitel nicht in unserem Stadion gefeiert, passt so. Das 1:1 haben wir uns selber geschossen, und das 1:2 war ein Schiedsrichter Witz. Marin am Elfer echt eine Bank, geil wie der die immer trocken versenkt.“

GH78: „Zuerst muss ich einmal sagen: Ich hätte dieses geile Heimspiel gerne gewonnen und in Salzburg Platz 2 attackiert. Am Schluss hat nicht viel gefehlt. Das erste Gegentor war natürlich ein Geschenk. Wem das Risiko beim hinten Rausspielen unter Druck nicht gefällt der muss darauf hoffen, dass Schopp doch nicht Trainer wird. Da gehört das zum Standard-Repertoire. Das zweite Gegentor war ein Foul an Bello. Da kann es eigentlich keine zweite Meinung geben. Unser Führungstreffer war unglaublich gut herausgespielt. Usor und Taoui beide mit einer Glanzpartie. Ich warte ungeduldig auf die Vermeldung der Vertragsverlängerung von Taoui. Und mit Usor wird‘s auch einmal einen schönen Transfergewinn geben. Da muss man kein Prophet sein. Ljubicic wird uns im Sommer um einen ordentlichen Patzen Geld verlassen. Wenn das wirklich Nakamura-Dimensionen annimmt dann ist das in Kombination mit der 5. Gruppenphase innerhalb von 6 Jahren ein Meilenstein in der Verbesserung unserer Bilanzstruktur nach dem Mega-Investment in das vielleicht schönste Stadion Europas unter 30.000 Plätzen.“

LASK1965: „Sehr emotionales letztes Spiel. Absolut würdige Kulisse, am Ende weniger Grazer als gedacht, aber bisher sicher der beste Away-Support in unserem Stadion. Schade, dass man jetzt keine Chance mehr auf Platz 2 hat, aber dann wird halt Salzburg nächste Woche umso mehr Party-Charakter haben, geht ja wirklich um Nüsse, vor allem, weil ich davon ausgehe, dass Sturm gegen Klagenfurt gewinnt.“

cheesy1987: „Gutes Spiel heute. Darazs und Ritscher haben die Saison gerettet. Ich würde es geil finden, wenn Sturm nächste Woche verliert und wir Salzburg schlagen.“

Traunseelaskler: „Obwohl Platz 2 nicht mehr möglich ist, war das heute ein schönes Stadionerlebnis. Insbesondere die emotionalen Verabschiedungen von Michorl und Luckeneder werden natürlich im Gedächtnis bleiben. Ansonsten natürlich von beiden Seiten eine gute Stimmung, wobei auch ich mit mehr Grazern gerechnet hätte – optisch gesehen waren das wohl doch „nur“ 3000-4000. Am Ende ging ich nicht mit dem Gefühl aus dem Stadion, Platz 2 verloren zu haben, sondern nichtsdestotrotz Platz 3 gewonnen (auch wenn das schon vorher fix war). Nach einer derart turbulenten Saison (im Gegensatz zu dieser war die letzte ja regelrecht entspannt) ist es einfach schön, eine internationale Gruppenphase fixiert zu haben…“

Ibinsneta: „intensives Match mit einer Punkteteilung, die niemandem was bringt. Schade um das Geschenk zum 1:1 und die vergebenen Chancen, vor allem am Ende. Wir waren heute näher am Sieg dran als Sturm, obwohl sie es auch gewinnen hätten können. Bitte noch mal so ein Auftritt nächste Woche, auch wenns für uns um nichts mehr geht.“

Strafraumkobra: „Super Stimmung, spannendes Spiel – so stellt man sich einen Saisonausklang vor. Der Becherwerfer, der Stojkovic im Visier hatte, wird hoffentlich ausgeforscht und mit einem Stadionverbot belegt.“

Eldoret: „Die deppate Herumschieberei da hinten geht mir schon längere Zeit auf die Nerven. Sowas wie heute kannst machen, wenn du Man City oder Real Madrid heißt und lauter perfekte Kicker in deinen Reihen hast…. Taoui wird unsere nächste heiße Aktie am Transfermarkt. Nur, wo stellen wir ihn hin, wenn Zulj und Horvath wieder dabei sind?“

Soldi: „Puhhh, da war heute alles dabei. Abschied von drei Vereinslegenden. Das ging mir schon nahe. Danach war alles hergerichtet für ein Fußballfest. Der Anhang von Sturm war schon stark (was aber ob der möglichen Meisterschaft eh klar war). Nach einer schwierigen Anfangsphase wo Lawal sensationell gerettet hat, haben wir das Spiel nach dem 1:0 kontrolliert. Der Fehler zum 1:1 hat sich abgezeichnet. Wir spielen immer stur hinten raus, da haben wir keine Alternativen. Dann schlag ich den Ball einfach mal weit zur Eckfahne ins Out, dann können wir gleich anpressen. Sturm war schwächer als erwartet. Da war halt der Strich in der Hose besonders groß. In Summe hats schon gepasst. Kann gut mit dem 2:2 leben.“

Chrisu6: „Gerade das 2:1 angesehen von Sturm – also mehr Foul geht auch kaum. Komplett lächerlich, dass hier kein VAR aktiv wird. Sorry, aber erneut skandalöse Entscheidung nach dem möglichen Elfer zuletzt bei Rapid gegen Red Bull Salzburg. Das ist so dermaßen witzlos – bei aller Liebe. Da gehts um Meisterschaft und Platz 2 und 3. Und nicht Gurkenliga Platz 10-12.“

