LASK-Fans: „Bis zur roten Karte war das richtig guter Fußball“

Die LASK-Fans sahen zum Liga-Auftakt ins neue Kalenderjahr wieder einmal eine komplett verrückte Partie, in der ihre Mannschaft trotz großer Überlegenheit nur einen Punkt...

Die LASK-Fans sahen zum Liga-Auftakt ins neue Kalenderjahr wieder einmal eine komplett verrückte Partie, in der ihre Mannschaft trotz großer Überlegenheit nur einen Punkt mitnahm. Beim 2:2-Unentschieden gegen Austria Klagenfurt sahen die Anhänger nicht nur vier Tore, sondern auch zwei rote Karten, da Michorl und Gemicibasi vom Schiedsrichter vorzeitig duschen geschickt wurden. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dieser turbulenten Partie sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LASK1965: „Über weite Strecken war die spielerische Note gestern wirklich sehr gut und das obwohl die Klagenfurter eher destruktiv gespielt haben. Auch in Sachen Moral kann man der Mannschaft wenig vorwerfen. Auch nach dem Nackenschlag Ausschluss und Ausgleich hatte man stets das Gefühl, dass die Mannschaft an einem Strang zieht. Wenig verständlich waren für mich die heutigen Wechsel. Ebenso wenig verständlich weshalb Michorl in der Situation so in den Zweikampf geht. Ich persönlich empfand die Situation nicht als gefährlich, da hätten wir schon noch ein paar Mann gehabt, die hinten absichern. Ebenso wenig versteh ich aber, wieso Luckeneder in der vermeintlichen Elfersituation so in den Zweikampf geht. Für einen routinierten Gegenspieler ist sowas nun mal ein gefundenes Fressen und der Schiri bzw. sein Assistent nimmt das dann dankend an. Unabhängig davon, dass es auch aus meiner Sicht kein Elfer war. Dennoch fand ich, dass das heute eine kollektiv gute Vorstellung war. Raguz mit mehr Spielpraxis hätte die Partie wohl „im Alleingang“ frühzeitig entschieden. Kein Vorwurf jedoch an ihn, das war schon wirklich sehr stark, was der heute auf den Rasen gebracht hat, nach diesem langen verletzungsbedingten Ausfall mit kaum Spielpraxis.“

JochenGierlinger: „Was die Mannschaft heute bis zur Roten gezeigt hat war richtig starker Fußball – so geil wie unter Glasner und Ismael. Genau in diese Richtung wollte man gehen und das ist über die Winterpause gelungen. Jeder weiß, dass wir mit so einer Leistung wieder oben mitspielen werden. Die Jungs sind in jeden Zweikampf gegangen haben das offensiv und defensiv sehr gut gelöst als sie noch vollzählig waren. Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass unser Trainerteam über die Pause die Mannschaft so auf Vordermann bringt.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

Traunseelaskler: „Mir ist das egal, wenn ich jetzt gesteinigt werde, aber ich bin mit der heutigen Leistung absolut zufrieden. Kämpferisch auch in Unterzahl top und spielerisch klar verbessert im Vergleich zum Herbst. Meiner Meinung nach kein Vergleich zu den Spielen, in denen wir zwar auch meist viele Chancen vernebelt haben, aber leistungsmäßig meistens nicht besonders prickelnd unterwegs waren. Vieles was ich heute gesehen habe stimmt mich absolut positiv für die Zukunft! Auch das untere Playoff ist kein Beinbruch, wenn natürlich sehr bitter – ich habe mich nun damit abgefunden, jetzt heißt es alles geben für das Erreichen des siebten Platzes! Jovicic hat gezeigt, dass er uns tatsächlich weiterhelfen kann. Das Positivste war für mich heute aber der Auftritt von Raguz – er ist der fehlende Puzzlestein in unserem Offensivspiel, hat beinahe jeden Ball gesichert und öfters mit einer tollen Weiterverarbeitung gute Möglichkeiten eingeleitet. Das macht aus meiner Sicht viel Hoffnung für das Frühjahr!“

LASK_92: „Bei mir ist da heute wenig Ärger und/oder Wut, dafür umso mehr Resignation. Wenn du dich so dumm anstellst, hast du es am langen Ende auch nicht wirklich anders verdient. Tut mir zwar leid für die Mannschaft und all jene, die heute der Kälte getrotzt haben, haben sich die Burschen auf dem Feld aber selbst zuzuschreiben.“

Lasso: „Letztendlich ist der Kampf um das obere Playoff verloren. Dieser Fakt schmerzt aber die Saison ist noch nicht zu Ende. Jetzt heißt es aufzustehen und im unteren Playoff alles in die Waagschale zu werfen. Der Liga-Modus ermöglicht eine Hintertür um im internationalen Geschäft mitzumischen. Für diese Chance lohnt es sich zu kämpfen.“

GH78: „Es hat mir heute wieder Spaß gemacht trotz widriger Umstände und unpassendem Ergebnis die Jungs am Platz kämpfen und Fußballspielen zu sehen. Horvath und Raguz können richtig gut passen. Und auch das Debüt von Jovicic hat definitiv Lust auf mehr gemacht. Ich bleibe bei meiner Prognose aus der Winterpause: Wir werden uns in dieser Saison über das Playoff aus dem unteren Playoff für Europa qualifizieren. Wenn Wiesinger und Gruber bald in Form kämen wäre uns diesbezüglich definitiv geholfen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der LASK-Fans nach dem 2:2 gegen Austria Klagenfurt.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!