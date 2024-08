LASK-Fans: „Blutleere und ideenlose 2. Halbzeit“

Der LASK verlor etwas überraschend das Heimspiel gegen den SCR Altach und gab damit nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen Hartberg erstmals in dieser Saison Punkte...

GH78: „Erste Halbzeit war ganz okay. Wir hätten aber ein zweites Tor machen müssen, anstatt ein dummes Gegentor zu fressen. Probleme im Abwehrverhalten haben sich allerdings auch da schon abgezeichnet. Zweite Halbzeit meiner Meinung nach unterirdisch. Gar keine Energie in der Mannschaft. Wenn da einige Spieler körperlich dem Gegner unterlegen sind, dann muss man halt mehr und früher wechseln. Sehr unverständlich und ärgerlich.“

Studiosus: „Also, ich seh’s recht entspannt – Spieltag #2, meine Damen und Herren. Die Anfangsphase bis zum Ausgleich fand ich bockstark, sehr viel Spielwitz, gefälliges Kurzpassspiel und Chancen im Minutentakt. Wobei mir hier der Variantenreichtum etwas abging; es wurde fast immer der Pass in den Rückraum gespielt. Ljubicic wäre ein paar Mal einschussbereit für den Stanglpass parat gestanden. Der Spielwitz wurde uns dann mit dem schlampigen Horvath-Rückpass vor dem 1:1 auch irgendwie zum Verhängnis. Die Szene offenbarte auch unsere große Achillesferse – Smolcic und Ziereis sind einfach extrem langsam, Andrade fehlt hier schmerzlich. Da wird sich das Trainerteam dringend etwas einfallen lassen müssen, gegen Sparta Prag beziehungsweise Bukarest fängst dir sonst zu viele Dinger.“

Eldoret: „Das war heute eine totale Bankrotterklärung. Ab dem Führungstreffer hat die Mannschaft komplett jeden Biss oder Willen vermissen lassen. Unglaublich lustloser Auftritt.“

UdoH: „Manchmal überrascht einen, dass Unerwartbares nicht. Altach wurde nach letzter Woche schon zum Fixabsteiger gemacht, der Trainer vom Sportdirektor nach nur einem Spiel in Frage gestellt und der LASK als Meisterkandidat gehandelt. Nun treffen die Teams aufeinander und erstmals seit neun Jahren verlieren wir gegen Altach. Hab das schon seit Tagen im Gefühl.“

Urfahraner: „Bittere, verdiente Niederlage. Erste Halbzeit fand ich gut, aber die zweite Halbzeit war sowas von blutleer und ideenlos, das wundert mich. Andrade hat heute hinten immens gefehlt. Die Dreierkette mit der vermutlich langsamsten Innenverteidigung darf man heute schon in Frage stellen. Den Wechsel von Tibidi in der 90. Minute verstand ich auch nicht. Wieso nicht fünf Minuten vorher mit Pintor?“

Chrisu6: „Ich hoffe auf einen Schuss vor den Bug, der rechtzeitig gekommen ist und aus dem man einige Schlüsse ziehen kann, weil sonst wird’s eine bittere Herbstsaison. Und international brauchen wir da wenig Hoffnung haben, wenn schon ein schnellerer Altach-Spieler reicht.“

bigotto: „Ich würde sagen: taktisch klug vom Trainer, denn die Spione aus Prag und Bukarest werden berichten, was sie gesehen haben und dann nur mit einer B-Mannschaft gegen uns auflaufen.“

lasso: „Ein Saisonstart hat immer etwas Unschuldiges, und auch wenn man mit Gewissheit weiß, dass es passiert, hofft man, die erste Niederlage so lange wie möglich hinauszuzögern. Dass es am 2. Spieltag bei einem Heimspiel gegen Altach schon so weit ist, ist unglaublich frustrierend. Mir würde es besser gehen, wenn ich glauben würde, es hat nur an der Lustlosigkeit gelegen. Befürchte aber, dass der angedachte Spielstil viel mit dem Auftritt in der inferioren zweiten Halbzeit zu tun hatte. Habe es gegen Hartberg angemerkt und wurde heute eindrucksvoll bestätigt. Dieser Ballbesitzfußball, der auf möglichst wenig Risiko ausgelegt ist, kann traumhaft sein, aber bei einem defensiv besser stehenden Gegner extrem angreifbar machen.“

MEISTER1965: „Es ist nicht meine Art, einen Trainer nach zwei Spielen zu kritisieren. Diesmal muss ich es tun. Das war die Handschrift von Darazs. Er will Ballbesitzfußball? Zumindest das hat er geschafft. Ich habe sowieso nie verstanden, warum er so vehement gefordert wurde. Die 1:7-Niederlage in Salzburg war schon das erste Warnzeichen.“

LASK1965: „Auch nach einmal drüber schlafen ist die gestrige Unleistung in Halbzeit zwei schwer erklärbar. Nervös werde ich deswegen noch nicht, was mich allerdings schon etwas ratlos zurücklässt, ist der Umstand, dass es derzeit scheinbar wieder reicht, wenn die gegnerische Mannschaft einen langen Ball schlägt, um alleine in Richtung Lawal laufen zu können. Andrade fehlt hier einfach enorm. Sollte man kommenden Samstag so auftreten wie gestern in Halbzeit zwei, wird man wohl eine ähnliche Abfuhr wie beim letzten Aufeinandertreffen mit Salzburg kassieren. Aber ich gehe eh davon aus, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigen will und auch wird.“

