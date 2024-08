LASK-Fans: „Da war eindeutig mehr drin!“

Der LASK verlor das Bundesliga-Spiel am Samstagabend gegen RB Salzburg mit 0:1. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen....

Der LASK verlor das Bundesliga-Spiel am Samstagabend gegen RB Salzburg mit 0:1. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Traunseelaskler: „Im Endeffekt waren wir in dieser Partie nicht schlechter als bei den beiden Siegen gegen Salzburg letztes Jahr. Damals war das Spielglück auf unserer Seite, heute hat es uns gefehlt bzw. haben wir unsere Chancen nicht genutzt. Nichtsdestotrotz blicke ich ob der Leistung etwas zuversichtlicher auf die kommenden Aufgaben als vor dem Spiel. Ich weiß, dass wir auch letzte Saison gegen bessere Gegner besser ausgesehen haben, aber die defensive Instabilität gegen Altach hat mir Sorgen bereitet. Ich bin tatsächlich optimistischer als vor dem Spiel.“

Chrisu6: „Uns fehlt vorne doch einfach ein Knipser, Ljubicic ist einfach zu sehr Licht und Schatten. Entweder netzt er x-fach oder halt gar nicht. Mich kotzt es einfach an, dass wir keinen wirklichen Stürmer von der Bank bringen können. Entrup geht halt ab wie ein Bissen Brot, der hätte sicherlich jede Menge Wind noch reingebracht. Die Szene mit Ljubicic zum Schluss muss einfach ein Tor sein. Wenn er ihn schon nicht macht, muss der Taoui querlegen, statt zu schießen… aber das war fast etwas symptomatisch für unseren Sturm.“

Eldoret: „Ljubicic ist eine arme Sau. Bekommt keine ordentlichen Zuspiele und muss sich 90 Minuten da vorne alleine abrackern, weil wir keinen haben, der ihn ersetzen könnte.“

Bohemian Flexer: „Da war eindeutig mehr drin! Eine sehr beherzte Leistung wurde nicht belohnt, aber es macht Hoffnung gegen Bukarest. Mit so einer Leistung und einer besseren Offensive kommen wir da drüber – manche scheinen langsam den Bezug zur Realität zu verlieren.“

Der Athletiker: „Hätte man gegen Altach wenigstens angeschrieben, würde man jetzt nicht in den ersten zwei Heimspielen schon mit zwei Niederlagen dastehen. In Anbetracht der normalerweise vorherrschenden Heimstärke eine bittere Geschichte. Ich denke, es wird ein harter Kampf um die Top 6 werden, wenn man nicht so bald wie möglich zwei bis drei Spiele in Serie gewinnt. Ansonsten grundelt man schnell zwischen Platz fünf bis neun. Am Spiel kann man an sich nicht wirklich viel kritisieren, die gröbere Schwächephase ab der 20. Minute mal ausgeklammert. Es wurde nach dem Spiel eh schon angesprochen, dass es schade ist, dass man recht vielversprechende Situationen einfach nicht konsequent vor das Tor bringt.“

LASK1965: „Schade, das war heute gut anzusehen, aber am Ende dann dennoch auch zu wenig zwingend. So dominant wie in den 20 Minuten nach der Pause habe ich uns gegen Red Bull selten zuvor spielen gesehen, da war man Dauergast in der Hälfte der Salzburger, aber auch da gelang es nicht, Kapital aus der Überlegenheit zu schlagen. Pintor heute meiner Meinung nach mit seiner besten Partie in Schwarz-Weiß. Bogarde fand ich überragend, auch wenn er den entscheidenden Zweikampf vor dem Gegentor verlor. Der Schiri war definitiv kein Heim-Schiri und hat 50:50-Entscheidungen eigentlich durchwegs gegen uns gepfiffen. Punktetechnisch war das jetzt mal kein guter Saisonstart. Leistungstechnisch war es heute definitiv gut. Und stimmungstechnisch hat man heute losgelegt wie die Feuerwehr, das war fett. Zwischendrin ein paar Hänger, aber im Großen und Ganzen hat das heute sehr viel Spaß gemacht.“

casual1908: „Mir wird schon bange, und zwar deshalb, weil wir es verabsäumt haben, gegen Altach den zweiten Dreier der Saison einzufahren. Jetzt warten zwei schwere Europacupspiele auf uns, und in der Liga geht’s zuerst gegen die Austria, ehe Kühbauer mit dem WAC in Linz gastiert. Anschließend folgt das Derby. Aus diesen drei Spielen sind fünf bis sieben Punkte beinahe Pflicht. Gelingt das nicht und scheitert man parallel im EL-Playoff, kann die Stimmung schnell kippen. Zudem beunruhigt, dass einzelne Spieler nicht mal im Mannschaftstraining stehen, und das kurz vor dem Startschuss in den europäischen Herbst. Bekanntlich bleibt hier nur wenig Zeit für intensive Trainingseinheiten und das Manifestieren von Automatismen. Die Auslosung hat es weitgehend gut mit uns gemeint, nun gilt es, diese auch zu nutzen und Punkte zu hamstern. Wie eng es im Kampf ums Playoff zugehen kann, konnten wir die vergangenen zwei Spielzeiten entspannt aus der Ferne beobachten. Diese Bühne würde ich gerne ein weiteres Mal der Konkurrenz überlassen.“

Urfahraner: „Wie letzte Saisonen, gegen spielstarke Mannschaften sehen wir deutlich besser aus. Für mich trotzdem verdiente Niederlage. Unglaubliche Geschwindigkeit und Technik der Bullen. Wichtig wird jetzt, Entrup so schnell wie möglich fit zu kriegen, wir brauchen vorne mehr Konkurrenz. Ljubicic rackert wie ein Irrer, aber glücklos in vielen Aktionen. Aber natürlich ist der Druck jetzt schon enorm in den nächsten Spielen, nach leider Fehlstart in die Saison. Das kann schnell ungemütlich werden.“

laskler89: „Deutlich, deutlich besser als gegen Altach. Ein Spiel auf Augenhöhe, das man mit dem nötigen Spielglück gewinnen könnte. Auf den Schiedsrichter brauchen wir uns nicht einschießen, wenngleich er mit Sicherheit kein Heimschiri war und tendenziell für den Vizemeister gepfiffen hat. Unterm Strich muss man gegen einen solchen Gegner eben die wenigen Chancen nutzen – das Positive ist, dass wir in der noch jungen Saison wohl die erste Mannschaft waren, die Salzburg die Stirn bieten konnte.“

