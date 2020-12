LASK-Fans: „Das Unentschieden ist kein Beinbruch“

Der LASK kam im Auswärtsspiel gegen die Wiener Austria nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus, auch weil ein Elfer in der letzten Minute der Nachspielzeit...

Der LASK kam im Auswärtsspiel gegen die Wiener Austria nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus, auch weil ein Elfer in der letzten Minute der Nachspielzeit nicht verwandelt wurde. Wir wollen uns ansehen was die LASK-Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LASK1965: „Die Akkus waren sichtbar leer und dennoch war man überlegen. Ich geh tiefenentspannt in eine kurze Winterpause. Man kann nur hoffen, dass man im Frühjahr, mit Ausnahme von Raguz, auf den gesamten Kader zurückgreifen kann, dann wird das bis zum Ende unglaublich spannend. Im Grunde gilt es einfach die Form zu festigen, an kleinen Stellschrauben zu drehen und dann in der Meisterrunde voll da zu sein. Dort zählt´s dann wirklich und da müssen dann solche Partien wie gestern gewonnen werden.“

Strafraumkobra: „Glanzleistung war´s wahrlich keine und manche Akkus so leer wie die Ersatzbank. Sei’s drum – das nächste Spiel und das ganze Jahr 2021 wird mit Impfstoff und Sonstigem bestimmt besser…Es war eine heroische Reise vom Dorfplatz bis in die Europa League. Man will vorne mitmischen und das tut man – einen Meistertitel kann man nicht ernsthaft fordern. Ein X gegen die Austria ist da sicher kein Beinbruch.“

Steve McManaman: „Mund abputzen. Die Burschen haben sich die Winterpause mehr als redlich verdient. Trotz alledem war es ein geiles Jahr. Und 2021 wird noch geiler!“

Much1: „Nicht falsch verstehen – mein Ärger ist eh gering, auf die Gesamtsituation gesehen. Aber heute wars halt einfach unnötig. Klar überlegen, eine Statistik wie bei einer FIFA-Partie, dann das Elfergeschenk vom Grünwald. Da musst einfach danke sagen. Leider hat man das nicht getan, und so verdient man es auch nicht vorne zu stehen. Aber es soll uns was Schlimmeres passieren als mit einem Punkt Rückstand Dritter zu sein.“

lasso: „Sehr bitterer Spielverlauf. Bei einer Auswärtspunkteteilung in Wien kann ich grundsätzlich nicht am Boden zerstört sein. Zwei-Punkteschnitt ist schwer in Ordnung. Starke Spielentwicklung unter Thalhammer.“

Eldoret: „Man muss auch das Positive sehen. Trotz sieben Verletzten, einem Totalausfall im Spiel, und noch drei oder vier mit einer ungewohnt mittelmäßigen Leistung haben wir trotzdem die Austria über gut 70 Minuten klar beherrscht. Jetzt drei Wochen Batterien aufladen, und dann können wir uns auf einen erfrischenden Lenz freuen.“

casual1908: „Obwohl es nur eine Momentaufnahme gewesen wäre, hätte eine Tabellenführung über Weihnachten mehr gepusht, als es Druck ausgeübt hätte. In wichtigen Spielen, wo es mehr zu gewinnen als zu verlieren gibt, lassen wir leider zu oft aus.“

Koenig: „Leider fehlt uns noch der berühmte Killerinstinkt. Das Spiel heute ist für mich dahingehend ziemlich ernüchternd. Immer wenn’s drauf ankommt machen gerade unsere eigentlichen Stützen so saublöde Fehler.“

GH78: „Es wurde Zeit, dass die Herbstsaison zu Ende geht. Das hat man heute am Feld gesehen. Und meinem Nervenkostüm tut die Pause jetzt auch einmal gut…Aber ehrlich gesagt ist die Rolle des Jägers besser als jene des Gejagten für uns. Das habe ich auch schon im März in der ersten Corona-Pause gesagt als man den Eindruck vermittelt hat, dass man die Meisterschaft wegen des Tabellenstands gar nicht mehr weiterspielen wollte. So kann das nichts werden. Es liegt uns ohnehin nicht die Tabellenführung zu verwalten. Wir müssen auf Angriff spielen. Und wenn sich die Chance bietet, muss man sie dann eben nutzen. Gestern war mir beim Elfer schon vorher klar, dass das nichts wird. Das lag aber nicht nur an Renner, sondern auch an Pentz, der letzte Woche auch schon gegen Liendl knapp dran war und wieder einmal eine sehr gute Partie gespielt hat.“

