LASK-Fans: „Den 10. Tabellenplatz haben wir uns verdient“

Der LASK verlor gestern das Auswärtsspiel gegen die Wiener Austria mit 1:2 und musste damit nach dem vierten Spieltag bereits die dritte Niederlage hinnehmen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Urfahraner: „Das Ergebnis spiegelt eigentlich nicht den Spielverlauf. Heute war sogar ein Debakel möglich. Vor allem die ersten 20 Minuten eine Vorführung. Was wir hier über 90 Minuten zulassen gegen eine alles andere als in Überform agierende Austria ist sagenhaft. Platz zehn und das verdient nach wirklich schlechten Leistungen, ausgenommen Salzburg, sagt alles. Es sieht düster aus und ich denke, für Darasz wird’s sehr, sehr eng. Hätte ich nie gedacht nach Runde vier, und zipft mich extrem an nach diesem Frühjahr. Aber diese Leistungen über weite Strecken sind erschreckend.“

virus: „Wie gesagt, vier Runden gespielt. Natürlich muss jetzt mal ernst gesprochen werden. Dass das Linzer Stadion nicht nur eine Wohlfühloase für die Spieler ist. Sie müssen auch hart arbeiten, vielleicht mehr, als wenn man in Topform ist.“

Das_Zebra_vom_ASK: „Nach drei verdienten Niederlagen in Folge und Tabellenplatz zehn nicht vom unteren Playoff zu reden, würde die Situation sehr verklären. Ich erinnere mich aktuell gerade an sehr, sehr dunkle Zeiten, an die ich nie mehr denken wollte.“

Blindman: „Unser Fußball ist so erfrischend wie ein vier Jahre altes Bier.“

lasso: „Richtig starker Move in einer sowieso schon brenzlichen Situation mit Safin einen jungen Buam bei einem Auswärtsspiel in Wien ins kalte Wasser zu werfen. Dass Safin physisch und mit dem Tempo komplett überfordert ist, war natürlich nicht zu erahnen.“

blwhask: „Meiner Meinung nach würden wir, glaub ich, einen Fehler machen, wenn wir Darazs entlassen. Manche Spieler sollten sich mal hinterfragen. Jovicic, Berisha und Stojkovic musst normal für eine Woche suspendieren nach so einer Darbietung.“

Das_Zebra_vom_ASK: „Ich hab mir in der Saison bis auf Hartberg jedes Spiel vor Ort angeschaut und muss einfach sagen, ich brauch mal eine Pause jetzt. Fans sind super, aber die dauernd positiven Chants erinnern mich eher an das Quartett auf der Titanic. An alle jüngeren LASKler, wir sind kein unsinkbarer Koloss. Der LASK in der zweiten oder dritten Liga wäre nicht mal eine Neuheit. Ich werde langsam nervös, und ich verstehe nicht, wieso hier immer noch Leute um den aktuellen Stand diskutieren. The roof is on fire!“

Koenig: „Das ist keine richtige Mannschaft, sieht man gut nach dem 1:1. So werden die nächsten Spiele sicher lustig.“

Traunseelaskler: „Der Auftritt des Awayblocks war das einzig Erfreuliche an diesem Spiel! Man kann den Landstraßlern für ihre mit viel Herzblut verbundene Arbeit nicht dankbar genug sein, da ist eine konstant positive Entwicklung sichtbar!“

LASK_Fan1: „Zusammengekaufte Truppe ohne Charakter – kein Wir, kein Füreinander, kein Miteinander. Diskussionen am Platz untereinander und absolut kein Konzept zu erkennen, welches wir auch umsetzen könnten. Da gehört von oben bis unten ein neues Konzept her. Eine neue Richtung. Ein neuer Plan.“

Strafraumkobra: „Die ganze Mannschaft muss sich hinterfragen. Hinten geht es viel zu chaotisch zu. Der Fehler von Stojkovic ist nur ein Beispiel dafür. Im Mittelfeld sind Jovicic oder Berisha nicht die Leader, die sie vielleicht gerne sein möchten. Horvath performt seit Wochen nicht mehr. Vorne strahlen Usor oder Pintor weniger Gefahr aus als eine Altherrentruppe. Es ist schon sehr erschreckend, dass vom erfrischenden Fußball vom Saisonende nix übrig geblieben ist, obwohl die Mannschaft nicht ausgetauscht wurde.“

Dr med Den Rasen: „Ich hoffe, dass die Mannschaft die Umstände nicht 1:1 so sieht wie der Herr Darazs, wo wir nach der heutigen Niederlage nur ein bisschen eine andere Situation haben. Meiner Meinung nach brennt da Huat gewaltig.“

Bohemian Flexer: „Darazs ist die ärmste Sau. Die Mannschaft, mit der man sich nicht mehr identifizieren kann und anscheinend sie sich untereinander auch nicht, ist nur noch eine zusammengekaufte Söldnertruppe ohne jegliche Leidenschaft & Kampf!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 1:2-Niederlage des LASK gegen die Wiener Austria.