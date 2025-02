LASK-Fans: „Der Hut brennt und sie merken es nicht“

Der LASK kam auch im zweiten Saisonspiel nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus und die Fans machen sich sorgen, ob ihre Mannschaft in dieser Saison...

Der LASK kam auch im zweiten Saisonspiel nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus und die Fans machen sich sorgen, ob ihre Mannschaft in dieser Saison im oberen Playoff teilnehmen wird. Wir wollen uns ansehen wie die Stimmungslage nach der Nullnummer gegen den LASK aussieht. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Strafraumkobra: „Wenn man nach diesem Herbst und diesem Derby-Resultat 0:0 beim GAK spielt, dann hat man das obere Playoff sportlich eh nicht verdient. Naja, muss halt der Cupsieg her, um die Saison noch irgendwie zu retten.“

lasso: „Beginnen wir mal beim Positiven. Gefühlt hat man im Gegensatz zum Derby heute in den letzten 30 Minuten versucht zu gewinnen. Smolcic heute ein richtiger Abwehrchef und bester Kicker am Platz. Sam und Danek haben für Leben gesorgt. Negativ in erster Linie der unglaublich langsame, energiearme Kick, der jetzt schon seit Monaten geboten wird. Beide Außenverteidiger offensiv völlig hilflos. Bello verstolpert alles und Jovicic war gefühlt 3x über der Mittellinie. Zwei 0:0 gegen so biedere Gegner sind einfach brutal enttäuschend. Die oft angesprochene Entwicklung ist in keiner Phase des Spiels zu erkennen.“

KING-LASK: „Boah, absolute Schonkost, defensiv steht man wirklich ganz gut, dafür funktioniert der Rest überhaupt nicht. Bello Katastrophe, dem muss man mal eine Nachdenkpause geben. Der Rest vorne einfach Zufallsprodukt. Einstellung würde ich keinem absprechen, hat sich verbessert. Nur kann ich es nicht mehr hören, dass wir ja angeblich die Qualität haben.“

ZE8RAHEAD: „Adeniran gefällt mir weiterhin gut. Bei dem Haken vors Tor alles richtig gemacht, nur nicht mit straffreiem Handspiel des GAKers gerechnet. Schade, dass bei unseren Chancen die Kugel nicht einmal auch mit Glück über die Linie purzelt. Dieses Glück haben wir wahrscheinlich aber auch gar nicht verdient.“

Der Athletiker: „Es ist halt echt beschissen, wenn du offensiv eh schon so wenig Ideen hast und dann werden über das ganze Spiel sicher fünf bis sechs im Ansatz gefährliche Situationen von Bello einfach vernichtet, ohne irgendeinen Output.“

Der Athletiker: „Ich frag mich halt auch, ob das gegen solche Gegner nicht in Teilen auch die falsche Aufstellung ist. Lang ist noch überhaupt nicht wirklich an das Spiel angebunden und ein Adeniran ist gegen so tief stehende Gegner ein Spieler mit passenden Anlagen.“

lasso: „Warum gegen so einen Gegner Taoui nicht mal im Kader steht, will ich auch nicht verstehen. Taoui kann grundsätzlich jemanden überspielen oder mit Tempo durchbrechen. Ich mein, warum Safin auf der Bank? Dass Sam und Danek nächste Woche beginnen sollten, liegt für mich auf der Hand. Beide relativ flott auf den Beinen und Geschwindigkeit brauchen wir wie einen Bissen Brot. Mit Zulj und Lang haben sich heute zwei Wechselkandidaten förmlich aufgedrängt.“

Much1: „Absolut bezeichnend die Interviews von Ljubic und Lawal direkt nach dem Spiel. Der eine steht grinsend da und redet von vorhandener Qualität, die uns schon noch oben rein befördern wird. Der andere denkt, es wären eh noch sieben Runden bis zur Teilung. Toll, diese Hingabe für seinen Beruf – nicht mal sowas zu wissen. Der Hut brennt und die merken nichts.“

MitleserSW: „Was ihr immer irgendwelchen Interviews kurz nach Spielende für Bedeutung zumesst. Ist doch super, dass er noch ans obere Playoff glaubt. Ist gut, dass er im Spiel voll da ist, anstatt die Tabelle auswendig zu lernen.“

bowie87: „Wenn man gegen BW Linz und den GAK kein Tor schießt, hat man im oberen Playoff nichts zu suchen. Wenn der Ernst der Lage nicht bald einmal bei Schopp und der Mannschaft ankommt, wird das untere Playoff schwer genug. Den derzeitigen Schlafwagenfußball verteidigen sie dir im unteren Playoff alle weg. Leider habe ich den Eindruck, dass es manchen Spielern schlichtweg egal ist, ob wir es ins obere Playoff schaffen. Wenn ich sehe, wie ein Bogarde bei seiner Auswechslung rausgeht, werde ich unruhig. Völlig emotionslos, kaugummikauend, fadisiert, wie wenn ihm das alles nichts angehen würde.“

—13—: „Also ich kann dem extremen Pessimismus hier nichts abgewinnen. Klar, müsste man, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, in einem Spiel wie heute anders auftreten und ein anderes Ergebnis einfahren. Aber man behalte bei der Beurteilung auch unseren grottenschlechten Herbst in Erinnerung. Verglichen zu diesen Spielen sehe ich sehr wohl Fortschritte – vor allem im Auftreten der Mannschaft und defensiv. Das ist nicht nichts. Die Transfers scheinen uns bis dato auch durchaus weiterbringen zu können. Adeniran, Lang und Danek haben starke Ansätze gezeigt, Ljubic ist nach seiner Verletzung praktisch auch wie ein Neuzugang und bereichert unser Spiel. Wir sind bitte ZWEI mickrige Punkte hinter Blau-Weiß, nicht zehn. Rapid wird gegen uns nicht so defensiv wie die letzten beiden Gegner auftreten, was uns aktuell durchaus zugutekommen kann, und Sturm wird darauf brennen, gegen BW die gestrige Niederlage im eigenen Haus gutzumachen. Es ist alles andere als unrealistisch, dass wir in einer Woche um die Zeit überm OPO-Strich stehen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 0:0-Unentschieden des LASK gegen den GAK.