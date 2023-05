LASK-Fans: „Der letzte Biss hat gefehlt“

Nach dem 4:0-Sieg gegen Austria Klagenfurt warnte Trainer Didi Kühbauer seine Mannschaft, dass es im „Rückspiel“ nicht einfach werden wird. Der Coach sollte recht...

Nach dem 4:0-Sieg gegen Austria Klagenfurt warnte Trainer Didi Kühbauer seine Mannschaft, dass es im „Rückspiel“ nicht einfach werden wird. Der Coach sollte recht behalten, denn in einer zerfahrenen Partie mit vielen strittigen Strafraumsituationen sollte es letztendlich nur für einen Punkt reichen. Was sagen die LASK-Fans zum 1:1-Unentschieden? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LASK1965: „Zweite Halbzeit war in Ordnung. Aber insgesamt einfach zu wenig. Zudem war das Spielglück heute nicht auf unserer Seite. Ist ok, ein Punkt ist ein Punkt und man bleibt weiterhin ungeschlagen im oberen Playoff. Am meisten schmerzt die Tatsache, dass uns gegen Salzburg der wichtigste Spieler fehlen wird.“

GH78­: „Ich glaube man kann getrost in den nächsten Spielen Mustapha und Flecker statt Ljubicic und Usor von Beginn an bringen. Auch Jovicic statt Michorl ist eine Überlegung wert. Ljubicic, Usor und Michorl haben mir in den beiden Partien gegen Klagenfurt nicht sonderlich gut gefallen wobei ich es heute nicht an diesen drei Spielern festmachen möchte. Klagenfurt hat gut den Spielaufbau gestört. Und bei uns waren ungewöhnlich viele technische Fehler dabei. Der Vorsprung auf die Wiener Vereine ist trotzdem leicht gewachsen. Ich bin froh, wenn der dritte Platz auch rechnerisch sicher ist. Am besten mit einem Sieg gegen Salzburg nächstes Wochenende.“

laskler89: „Netter Ausflug nach Klagenfurt, dazu ein Stopp bei der Hirter-Brauerei. Leider nur ein X, aber in Anbetracht des heutigen Unkicks am Ende in Ordnung. Zulj nervt mittlerweile, weil er permanent jammert – hat aber so ausgesehen, als hätte ihn Kühbauer eh vom Spielfeldrand schon ins Gewissen gesprochen. Mustapha aktuell echt gut drauf, hoffe, dass er gegen die Bullen starten darf…“

neunzehnnullacht: „Bin etwas enttäuscht. Der letzte Biss hat gefehlt. Zweiter Platz ist somit weg.“

Bohemian Flexer: „Mund abputzen, weitermachen und die nicht unbezwingbaren Salzburger fordern! Weiterhin ungeschlagen in der Meistergruppe und das muss weiterhin das Ziel sein!“

Bohemian Flexer: „Wie so oft in dieser Saison vergeigt man es gegen die scheinbar kleineren Gegner! Platz 3 so gut wie einzementiert, Graz heuer zu konstant.“

tomy_vercety: „Ich kann mich an kein Spiel erinnern wo so viele Fehlentscheidungen gepfiffen wurden. Die Summe dieser Fehlentscheidungen ist unglaublich.“

Traunseelaskler: „Wenn man so ein Spiel (mit den bekannten Betreuerbanken) mit einem komplett überforderten Zweitligaschiri besetzt, kommt so etwas heraus.“

Santuzzo: „Zweite Halbzeit zwar verbessert zum ersten Durchgang, aber insgesamt war das heute spielerisch leider zu wenig. Schade, dass Ziereis kurz vor Schluss nur die Stange getroffen hat. Zum unfassbar schlechten Schiedsrichter wurde bereits alles gesagt.“

lasso: „Gibt fix schlimmeres als im oberen Playoff auswärts zu punkten. Wäre mir generell lieber man würde sich mehr mit der Absicherung des 3. Rangs befassen. Auf Sturm schauen kann man immer noch, wenn Rapid auch rechnerisch keine Chance mehr hat. Ibrahim sollte jetzt wieder von Beginn an ran dürfen. Ist aktuell einfach die bessere Option.“

