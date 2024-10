LASK-Fans: „Die 2. Halbzeit hätte sich ein Remis verdient…“

Die LASK-Fans sind nach der 1:2-Heimniederlage gegen den SK Sturm Graz konsterniert und trauern einer vergebenen Chance nach. Wir haben die Fanmeinungen aus Linz...

Die LASK-Fans sind nach der 1:2-Heimniederlage gegen den SK Sturm Graz konsterniert und trauern einer vergebenen Chance nach. Wir haben die Fanmeinungen aus Linz im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

cheesy1987: „Stojkovic und Zulj total unterirdisch. Unser Kapitän macht für mich irgendwie den Eindruck, als ob er nicht wirklich Lust hat in dieser Mannschaft zu spielen. Ziemlich lustloser Auftritt.“

MitleserSW: „Ich war nach Halbzeit 1 aufgrund der passiven Spielweise ziemlich negativ, aber zweite Halbzeit hat gezeigt, dass wir es schon drauf haben.“

Bohemian Flexer: „Richtig bitter, aufgrund einer sehr beherzten zweiten Halbzeit! Gegen die stärkste Mannschaft in Österreich kannst du in unserer Form verlieren aber da wäre heute ein X absolut verdient gewesen! Die Leistung macht Hoffnung, war es doch eine der, wenn nicht die beste Leistung der Saison! Jetzt geht’s Schlag auf Schlag, es bleibt keine Zeit zum Jammern! Am Mittwoch gegen Voitsberg wieder Selbstvertrauen holen und dann am Wochenende kommt ein wiedererstarktes Hartberg, die uns momentan sogar überholt haben. Es zählt ein jeder Punkt fürs obere Playoff.“

laskler1: „Schade. Ein Remis wäre verdient gewesen. Einsatz hat gepasst, spielerisch in der 2. Halbzeit echt gut mitgehalten, Sturm phasenweise gut hinten rein gedrückt. Am besten gefallen hat mir der Torjubel, als viele Spieler eine Jubeltraube gebildet haben, zeugt davon dass Schopp wieder einen Teamgeist geschaffen hat. Siebenhandl ein Top Backup für Lawal. Choreo super, Bengalos unnötig.“

Traunseelaskler: „Richtig schlechte erste Halbzeit, gute zweite Halbzeit. Nach dem 1:1 haben wir es in unserer Druckphase leider nicht geschafft, das Zweite nachzulegen. Dann hatte ich das Gefühl, dass uns die Kraft ausging, das 1:2 von Sturm war gewissermaßen die Folge. Daraufhin haben wir trotzdem noch einmal eine zweite Luft bekommen, da muss man die Reaktion der Mannschaft positiv hervorheben. Der Ausgleich wäre verdient gewesen, leider wollte es heute nicht sein.

Negativ war, dass wir wieder nicht über 90 Minuten abgeliefert und die erste Hälfte verschlafen haben. Positiv hingegen die Mentalität und der Druck in Hälfte 2.“

Chrisu6: „Die erste Halbzeit war einfach katastrophal. Die zweite Halbzeit endlich mal so, wie man sich Spiele erwartet. Da war Leidenschaft und Feuer drinnen nach dem Ausgleich. Und dann ist auch das Publikum richtig mitgegangen. Sehr schade, dass wir mit null Punkten dastehen nach dem heutigen Auftritt – aufgrund der 2. Halbzeit wäre ein Remis absolut verdient gewesen. Eines ist aber auch klar – nächste Runde wird schon wieder fast ein richtungsweisendes Spiel. Gegen Hartberg ist ein Sieg fast schon Pflicht.“

lasso: „Die Taktik zu Beginn, es defensiver anzugehen, ist ja gegen Sturm grundsätzlich ok, aber wenn du dann überhaupt keinen Druck auf den Ball bekommst und dann im Ballbesitz so derartig fahrig und ängstlich agierst, kommt so eine absurd schwache Halbzeit raus. Das war fast in allen Belangen eine Vorführung. In einem Heimspiel gegen einen Bundesligisten sind derartige 45 Minuten einfach nicht akzeptabel. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft endlich den Mut gefunden, den es braucht, um Sturm Paroli bieten zu können. Leider konnte das Tempo nicht gehalten werden. Dass zum Schluss beste Chancen ausgelassen wurden, passt dann zu so einem Abend. Die Wechsel fand ich gut. Smolcic und vor allem Bogarde haben dem Team mehr Sicherheit in Ballbesitz gegeben.“

Soldi: „Wie schon geschrieben, erste Halbzeit war erschreckend. Der zweite Durchlauf war aber sehr fein und lässt mich hoffen. Die ASK-Tribüne war sensationell, vor allem in der zweiten Hälfte.“

Strafraumkobra: „In den großen Druckphasen nach dem Ausgleich und zum Schluss muss man einfach mehr machen. Da muss mindestens ein Tor fallen. Dass Sturm derartig auf Zeitspiel setzen musste, zeigt, dass die heute nicht viel im Angebot gehabt haben. Selten wäre ein Punkt so verdient gewesen. Dennoch war es in der 2. Halbzeit ein gutes Spiel. Das konnte man heuer nicht immer behaupten.“

Traunseelaskler: „Hervorheben möchte ich heute Bogarde, der viel Schwung gebracht und einige gute Aktionen hatte. Ansonsten ist für mich erwähnenswert, dass wir endlich bei Eckbällen wieder Gefahr ausstrahlen – heute kann ich mich neben dem Tor an mindestens zwei, drei weitere gute Gelegenheiten nach Eckbällen durch Zulj (teilweise in Kombination mit Horvath) erinnern.“

Crisp: „Schopp meinte doch angesichts des Spiels am Donnerstag und nun wieder englische Woche, dass intensiv nicht so viel gespielt werden kann und man versucht, hinten dicht zu machen und erst mal energiesparsam zu spielen. Weil so intensiv wie in der zweiten Halbzeit kannst 90 Minuten nicht durchhalten. Wennst hinten bist, bleibt dir dann eh nix über, als es trotzdem zu machen und das war ja nicht schlecht! Ich hab’s dann so interpretiert, dass Schopp nach dem Ausgleich wieder Energie sparen wollte, aber die Mannschaft den Sieg – und das halt Risiken birgt, die Sturm leider einmal ausnutzen konnte.“

