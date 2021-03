LASK-Fans: „Die guten Ideen für das Cup-Finale aufheben“

Zum Abschluss des Grunddurchgangs steigt am Samstagabend das Spitzenspiel der Runde zwischen dem LASK und RB Salzburg. Wir wollen uns ansehen was sich die...

Zum Abschluss des Grunddurchgangs steigt am Samstagabend das Spitzenspiel der Runde zwischen dem LASK und RB Salzburg. Wir wollen uns ansehen was sich die LASK-Fans vom Spiel gegen den Tabellenführer erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

casual1908: „Im Herbst gelang es dem Ligaprimus lange Zeit Probleme zu bereiten. Erst nach individuellen Fehlern ging es auf die Verliererstraße. Obwohl gegen jedes andere Team der kleine Platz in Pasching vermutlich von Nachteil ist, so dürfte dieser gegen die Dosen von Vorteil sein. Unsere Personalsituation sollte sich auch wieder ein wenig entspannen. Mit einer Rückkehr von Wiesinger ist zu rechnen und auch Filipovic sollte spätestens nach der Länderspielpause wieder zurückkehren. Ein Punktezuwachs wäre zwar wünschenswert, plane allerdings nicht unbedingt damit.“

LASK1965: „Gegen Red Bull darf man sowieso nie mit Punktezuwachs rechnen, zudem sind die in diesem Jahr, klammert man die Europa-League-Auftritte aus, doch ziemlich souverän unterwegs. Gegen uns werden sie in Bestbesetzung antreten, das heißt auch, dass eine Leistung wie bei deren Auswärts-Niederlage in Graz nicht zu erwarten sein wird.“

pk97: „Vom Gefühl her können wir nur überraschen, rechnet doch der Großteil mit einem Sieg der Fuschlseer. Auch wenn die letzten drei Gegner den Kräftevergleich mit Salzburg nicht bestehen, stehen drei Siege, wenn auch einer nach Verlängerung, zu Buche, zudem steht seit 364 Minuten (244 in der Liga) die Null.“

Petroleum: „Zwölf ausständige Spiele noch diese Saison – davon vier gegen Red Bull.“

wunderwuzzi: „Von mir aus können uns die am Samstag wegballern und dann mit der Nase ganz weit oben herumspazieren… solange wir im Cup gewinnen ist mir das egal.“

LASK_92: „Glaube, dass – wie so oft – eine gelungene Mixtur aus situativem Pressing kombiniert mit gut strukturiertem Rückzugsverhalten die beste Herangehensweise gegen das Dosenimperium wäre. Ansonsten sieht das eben schnell so aus wie damals in der Anfangsphase des 3:2-Sieges in Salzburg. Zum einen ist diese Gefahr ob der individuellen Qualität des Gegners jedoch vermutlich ohnehin immer gegeben, zum anderen dürfte es eine der wenigen Partien sein, in der uns der kompaktere Platz in Pasching etwas in die Karten spielen könnte. Hängt eben mit der Außenseiterrolle zusammen.“

ccmlinz: „Sollte Thalhammer eine gute Idee haben wie er die Dosen aufreißen könnte, sollt er sich das für den 1. Mai aufheben. Das Cupfinale und die kommenden beiden Matches im oberen Playoff gegen die Ochsen haben definitiv mehr Wert… Daher würde ich dieser Partie das wenigste Gewicht geben.“

VIVA_ASK: „Nachdem es jetzt hier herinnen oft geheißen hat, dass sich alle gegen uns nur mehr hinten reinstellen, erwarte ich mir in diesem Spiel ein zurück zu den alten Tugenden und ein erbarmungsloses Pressing-Feuerwerk.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Meisterschaftsspiel zwischen dem LASK und RB Salzburg.

