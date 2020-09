LASK-Fans: „Dieses Spiel kann dem Verein einen Ruck geben!“

Der LASK steht heute vor seiner ersten Europacup-Aufgabe in der neuen Saison. Im Linzer Stadion geht es gegen den slowakischen Tabellenführer Dunajská Streda. Wir...

Der LASK steht heute vor seiner ersten Europacup-Aufgabe in der neuen Saison. Im Linzer Stadion geht es gegen den slowakischen Tabellenführer Dunajská Streda. Wir haben die Erwartungen der LASK-Fans aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

LASK1965: „Vor allem offensiv sind die schon nicht so schlecht unterwegs, wenn man bedenkt, dass die in der laufenden Saison in 10 Spielen 32 Tore erzielt haben. Da gilt es von unserer Seite offensiv extrem effektiv zu sein. Am Ende reicht ja auch ein 8:7-Sieg zum Aufstieg.“

LittleDreamer: „Wird bestimmt ein schwieriges Spiel. Sind derzeit anscheinend in guter Form und haben einen Lauf, und wir selber sind noch nicht do ganz in dieser Saison angekommen. Wir sollten dennoch die bessere Mannschaft sein, und glaube aber dennoch an einen Sieg. Mein Tipp 2:1, nachdem wir bereits 2:0 vorne sind und wir uns kurz vor Schluss noch eins einfangen.“

King-Lask: „Hoffe wir schaffen es den Schalter umzulegen und die Effizienz zu steigern. Spielerisch sollte unser Kader schon imstande sein zu gewinnen. Denke das würde auch dem ganzen Verein einen Ruck geben.“

Strafraumkobra: „Streda hatte schon einige bekannte Trainer: Lorant, Garger, Kranjcar und zuletzt Hyballa. Den aktuellen Coach, Bernd Storck, haben die Österreicher seit der EM 2016 nicht gut in Erinnerung, wenn man an das Ungarn-Spiel denkt.“

chickendinner: „Ich glaube das die Spielart von DAC uns zugutekommt. Ich rechne mit einem Gegner der mutig nach vorne spielt und uns dadurch viel Raum ermöglicht. Hinten gut stehen und vorne pfeilschnell sein und effizient vorm Tor.. dann gibts 0 Bauchweh und ein klares Weiterkommen!“

LASK08: „Es ist wieder Europacup-Zeit. Jener Bewerb, der uns in den vergangenen 2 Jahren mit sehr viel Freude erfüllt hat. Heute zählt es wieder mal. Das ist kein Feuerwehr-Gauditurnier im oberen Mühlviertel, das hier ist ein Ort, wo Geld eingenommen und die Reputation des LASK gesteigert werden kann. Jeder Einzelne, der heute schwarz-weiß trägt, muss sich dessen bewusst sein. Auch wenn der Mob nicht anwesend sein darf, in Gedanken sind wir mit euch. Daheim vor dem TV werde ich dem Orban-Klub meine Verachtung entgegenbrüllen, Reini Ranftl zu Höchstleistungen anstacheln. Heute ist kein Platz und Raum für Spielereien in der Abwehr und Gurkerl schieben in der gegnerischen Hälfte. Das Runde muss ins Eckige, darauf bestehe ich. Die Reise soll hier und heute nicht zu Ende sein. Besinnt euch eurer Stärken, Brust raus und Augen nach vorne, dann wird das heute was.“

Traunseelaskler: „Habe leider gar kein gutes Gefühl, fürchte, Streda wird unterschätzt und die Reise ist heute bereits zu Ende.“

JochenGierlinger: „Glaube heute fallen viele Tore. Nachdem der Gegner versuchen wird selbst offensiv gegen uns aufzutreten werden wir viel mehr Raum haben als in den ersten drei Spielen dieser Saison. Hoffe das heute der Tag ist an dem Raguz seine EC-Form wieder abrufen kann, auf dass die Diskussionen um ihn verschwinden mögen. Mein Tipp ein ungefährdeter 4:2 Heimsieg.“

Chrisu6: „Heute geht´s um sehr viel. Bin auch der Meinung, dass es Sieg von uns fürs Selbstvertrauen auch für die nächsten Ligaspiele extrem wichtig wäre.“

Hier sämtliche Spielverläufe von Dunajská Streda in der slowakischen Liga. Der heutige LASK-Gegner hat bisher alle sieben Spiele gewonnen.

