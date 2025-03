LASK-Fans: „Ein Finale, das wir uns erkämpft haben“

Der LASK trifft am Sonntag auf den SK Sturm Graz und will mit einem Sieg die Meistergruppe fixieren. Was erwarten sich die Fans von...

Der LASK trifft am Sonntag auf den SK Sturm Graz und will mit einem Sieg die Meistergruppe fixieren. Was erwarten sich die Fans von dem Spiel gegen den amtierenden Meister? Wir fassen die Kommentare aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch zusammen.

Bohemian Flexer: „Ein Finale, das wir uns erkämpft haben! Erinnern wir uns kurz an das Wochenende nach dem Auswärtsderby zurück, da waren wir kurzzeitig Letzter mit sechs Punkten Rückstand auf den Strich und sieben auf Blau-Weiß Linz. Es hat immer geheißen, um die 30 Punkte müssen wir erreichen, um eine Chance zu haben. Lange Zeit fehlten die Fantasien, wie wir das schaffen sollten, und nun stehen wir bei 31 Punkten auf Platz 5, einen Spieltag vor der Teilung! Gefühlstechnisch habe ich heute ein schlechteres Gefühl als gestern vor dem Match, vielleicht auch, weil wir auf dem Papier die schwerste Aufgabe haben… ABER wir sind gut drauf, im Jahr 2025 ungeschlagen und in der Formtabelle auf Platz 1! Wir haben es selbst in der Hand, und die guten Gegner liegen uns besser, auch wenn Graz auswärts in den letzten Jahren meist nur durch Proteste & Niederlagen in Erinnerung blieb… Sturm erinnert unter Säumel aber immer mehr an Darazs im Herbst beim LASK, die sind auch weit weg von einer Topform! Mit einem Auge schaut man natürlich am Donnerstag nach Wien, was da passiert, und dann haben die es am Sonntag mit dem GAK zu tun, die Schlümpfe zu Hause gegen frei aufspielende Hartberger. Beide gewinnen nicht, meine kleine Prognose. Die Aufstellung wird, besonders defensiv, richtig spannend! Bei den Namen Bogarde oder Flecker als Rechtsverteidiger wird mir nur beim Gedanken daran schon schwindelig, und dazu ein möglicher Smolcic-Ausfall. Der war ja auch immer für Wehwehchen gut im Herbst, auch wenn Schopp gestern erste Entwarnung gab!“

LittleDreamer: „Eventuell darf man ja Stojkovic zurück in der Startelf begrüßen.“

lasso: „Auch wenn die Erfahrungen nicht allzu positiv ausfallen, würde ich mich klar gegen Stojikovic und Bogarde aussprechen und Flecker diesen Job auf der Rechtsverteidiger-Position übernehmen lassen. Sturm spielt mit Raute und ohne klassischen Flügelspieler. Dieses System sollte Flecker defensiv in weniger direkte Duelle verwickeln. Dass er offensiv Akzente setzen kann, war auch in der Vergangenheit nicht sein größtes Thema. Cisse ist mir gegen den GAK bei ein, zwei Situationen etwas wacklig vorgekommen, aber wenn er halbwegs an die Rapid-Performance anknüpfen kann, sollte das sich für eine stabile Innenverteidigung schon ausgehen. Smolcic darf halt natürlich nicht ausfallen. Bisher seit der Pause fast immer auf absolutem Topniveau.“

Lou34: „Unsere Mannschaft hat in den letzten Wochen viel Moral bewiesen, hoffentlich wirkt sich das am Wochenende auch stark auf unser Selbstvertrauen aus. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir am Wochenende mit einem Dreier heimfahren. Sollten wir es tatsächlich schaffen, dann ist auch der dritte Platz keinesfalls mehr unrealistisch. Dritter Platz und Cupsieger – unterschreibe ich, danke – bitte!“

laskler1: „Das Gute – wir haben es selbst in der Hand. Das weniger Gute – wir sind halt immer noch der LASK.“

Eldoret: „Ich zünde jetzt jeden Tag eine Kerze an, damit Smolcic bis Sonntag fit wird. Wenn nicht, dann wird unser Innenverteidiger-Duo wohl Cisse/Ljubic lauten. Statt Ljubic im Mittelfeld dann Bogarde, und den Außenpracker wird wahrscheinlich Flecker geben.“

Bohemian Flexer: „In Graz wird es immens wichtig, Yalcouyé & Kiteishvili irgendwie in den Griff zu bekommen. Wie bereits angesprochen, wirft die Innenverteidigung und Rechtsverteidigung bei uns die größten Fragen auf. Smolcic & Cisse als Innenverteidiger und rechts rechne ich fast mit einer Überraschung, die keiner am Zettel hat. Apropos Smolcic: Für seine Größe ist sein Kopfballspiel teilweise richtig mies. Am Sonntag muss wirklich alles passen, um in Graz irgendwie bestehen zu können!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der LASK-Fans vor dem Spiel gegen den SK Sturm Graz.