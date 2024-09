LASK-Fans: „Ein Punkt auf den man definitiv aufbauen kann!“

Die LASK-Fans konnten mit dem 1:1 beim SK Rapid durchaus leben. Wir haben die Fanmeinungen der Linzer Fans nach dem Spiel im Austrian Soccer...

Die LASK-Fans konnten mit dem 1:1 beim SK Rapid durchaus leben. Wir haben die Fanmeinungen der Linzer Fans nach dem Spiel im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Stahlstadtabschaum: „Wie ich finde gute Leistung und absolut verdienter Punkt.“

Traunseelaskler: „Das vierte Mal in Folge einen Punkt in Hütteldorf geholt – damit kann ich sehr gut leben. Die kämpferische Leistung hat heute gepasst, defensiv waren wir allerdings leider immer für Geschenke gut (Rapid zum Glück aber auch). Spielerisch waren durchaus gute Aktionen dabei, die wir uns aber meist durch individuelle Fehler selbst zunichte gemacht haben – ansonsten hätte es schon einige vielversprechende Kontersituationen gegeben. Das nötige Glück hatten wir am Ende natürlich auch, wobei der Schuss von Burgstaller wieder ein typisches Gegentor (neben hineingenudelten Bällen) geworden wäre. Die Fitnessprobleme zum Ende hin wurden auch wieder deutlich, insofern ist es gut, dass wir schrittweise mehr Optionen von der Bank dazubekommen. Usor ist dafür die gewohnte Maschine – da ist man als Gegenspieler schon auch beschäftigt. Mustapha ist vom Einsatz her auch wenig vorzuwerfen, allerdings ist er technisch leider schon sehr limitiert. Ansonsten ist Horvath weiterhin in einem Formtief, ich bin aber zuversichtlich, dass er da bald wieder herauskommt. Zu Zulj muss man denke ich wenig sagen, er ist und bleibt der Unterschiedsspieler schlechthin! Alles in allem für mich ein weiterer Schritt nach vorne – insofern bin ich zufrieden, auch wenn natürlich noch viel fehlt (vor allem defensiv).“

lasso: „Für mich die mit Abstand beste Saisonleistung Wenn man bedenkt wo heute gespielt wurde und dass Rapid heuer die mit Abstand meisten Abschlüsse auf das Tor hatte, war das defensiv in Summe schon sehr in Ordnung. Ziereis, bis auf die unfreiwillige Kopfballvorlage auf Wurmbrand, eine hervorragende Vorstellung. Hatte den kroatischen Hünen enorm gut in Griff. Stojkovic hat seine Aufstellung auch gerechtfertigt. Offensiv wurden doch einige Aktionen vielversprechend herausgespielt. Leider fehlte teilweise die nötige Konsequenz. Auf dieses Spiel kann die Mannschaft ohne Frage aufbauen.“

FlokovskyNahui: „Schwer zu bespielende Wiener. Zwei Fehler machten meiner Meinung nach die zwei Tore. Nichtsdestotrotz super Punkt für uns, marschieren wir weiter LASKLA!“

Black Betty: „Am wichtigsten wahrscheinlich für die Mannschaft, dass sie sieht, es geht stückerlweise bergauf. Hätten wir vor 4 Runden auswärts gegen die Wiener gespielt, hätten wir vermutlich vier Trümmer gekriegt. Weiter nach oben tasten, kontinuierlich arbeiten, erste Abrechnung nach 22 Runden.“

Das_Zebra_vom_ASK: „Solide Leistung heute. Wieder mal eine klassische Auswärts in Hütteldorf Partie. Jetzt hab ich wieder Hoffnung, dass es in die richtige Richtung geht. Außerdem zeugt ein so schnelles Tor nach der Pause von der Kompetenz unseres Trainers. All in all, sauwichtig für die Mentalität, drei Pflichtspiele ohne Niederlage in Folge. Hoffentlich können wir jetzt die kommende Woche mal wieder zwei Siege einfahren.“

Berti91: „Ich finde ebenfalls, dass man sieht, es geht sowohl spielerisch als auch mental bergauf. Wenn jetzt am Donnerstag auch noch positiv in die Conference League gestartet werden kann ist es der nächste Schritt für die Mannschaft. Die Meistergruppe sollte so noch möglich sein.“

commando ultras 1: „Ich finde es war wieder ein Schritt in die richtige Richtung, zweite Halbzeit hinten ganz gut gestanden und vorne auch teilweise schöne Spielzüge. Mit dem Punkt kann ich gut leben. Kämpferisch auch, speziell in der zweiten Halbzeit wieder gut. Nächster Schritt wäre die Fehler im Spielaufbau zu minimieren. Bin da aber optimistisch, dass Schopp dies auch hinbekommt.“

Der med den Rasen: „Punkt in Hütteldorf passt immer. Guter Support mit kleinen Hängern. Schade dass wir durch den einen Böllerwurf wieder etwas negativ aufgefallen sind, aber toll wie die Szene das gleich direkt im Block anspricht und unterbindet. Ich bin mit dem X zufrieden.“

laskler89: „Ich glaube, dass das Remis weiteren Aufwind gibt. Beim 1:0 muss Berisha hingehen, aber egal, würden wir keine Fehler machen, wären wir nicht dort, wo wir sind. Am Ende haben wir einen Punkt, den nicht so viele in Hütteldorf holen werden. Mit einem Sieg gegen Klagenfurt würde die Welt schon ein Stück besser aussehen.“

Much1: „Spiel war sehr in Ordnung von uns, wenn man bedenkt wie am Semmerl wir vor kurzem noch waren. Der Punkt war dennoch etwas glücklich ob der guten Rapid-Chancen am Ende. Hoffe der Böllerwerfer wurde gefunden und ihm Manieren beigebracht. Was für ein unglaublicher Vollidiot, das war wirklich zum Schämen.“

Laskler_1908: „Ich möchte auch noch lobend erwähnen, dass der letzte Rapid-Sieg gegen uns am 6.11.2022 war, sind also jetzt sieben Spiele ohne Niederlage in Serie. Das gab es meines Wissens zuletzt 1979-1981.“

