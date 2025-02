LASK-Fans: „Ein Schritt in die richtige Richtung“

Der LASK gewann gestern das Bundesliga-Spiel gegen den SK Rapid mit 2:1 und holte im Kampf um das obere Playoff drei wichtige Punkte. Nachdem...

Der LASK gewann gestern das Bundesliga-Spiel gegen den SK Rapid mit 2:1 und holte im Kampf um das obere Playoff drei wichtige Punkte. Nachdem wir uns die Kommentare der Rapid-Anhänger angesehen haben, wollen wir nun schauen, was die LASK-Fans zum Sieg ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Strafraumkobra: „Ein Sieg gegen Rapid schmeckt immer besonders gut. Lawal mit sehr wichtigen Saves. Cisse war die Entdeckung des Spiels – sehr unaufgeregte und solide Vorstellung. Jovicic überrascht auch in seiner neuen Rolle positiv. Über die Chancenauswertung reden wir lieber nicht im Detail. Adeniran und Entrup hätten einfach mehr aus ihren Chancen machen müssen. Gerade bei Entrup merkt man leider gerade, dass er nicht mehr im Flow ist.“

Steve McManaman: „Eigentlich ein ganz guter Start, allerdings hat Rapid nach zehn Minuten die Kontrolle übernommen. Auffällig für mich war, dass Rapid unsere Abstöße nicht anpresste. Zum ersten Mal seit langem konnten wir fast alle Abstöße gefahrlos herausspielen. Richtig gefährlich wurde Rapid zwar nicht, aber ein wohliges Gefühl hat sich auf der Tribüne nicht eingestellt. Dann dieses Anpressen von Lang. Eigentlich war ich mir sicher, dass er entweder noch vom Ball getrennt wird oder den Goalie anschießt. Aber umso schöner der Jubel. In der zweiten Halbzeit: Warum schaffen wir dieses verflixte zweite Goal nicht. Entweder zu zentral oder irgendein Haxen oder eine Hand war dazwischen. Aber endlich wieder mal geiler Fußball meines LASK. Herausheben möchte ich niemanden. Alle haben mir als Einheit gut gefallen. Wenn wer einen Fehler machte, dann hat ihn der andere versucht auszubessern.“

Bohemian Flexer: „Defensiv richtig stark, zweite Halbzeit offensiv auch mal wieder vorhanden – Torschüsse sind halt eine Katastrophe, aber step by step! Lawal, Cisse, Lang und Adeniran richtig stark! Bello mit dem Tor des Monats / Jahres – unglaublich haut der einen raus, auch wenn er meiner Meinung nach weit seiner Form hinterherläuft. Weiter – immer weiter, wir sind stabil!“

Stahlstadtabschaum: „Es gibt drei Spieler, die ich hervorheben möchte: Jovicic: Er dürfte seine neue Stammposition gefunden haben, das war jetzt das dritte von vier Frühjahrsspielen, in dem er absolut überzeugt hat. Adeniran: Auch wenn ihm kein Scorer gelang, diese Maschine muss einfach spielen! Haut in der 93′ noch einen Sprint raus, von dem andere nur träumen können und rackert extrem viel! Bello: Wurde in letzter Zeit oft kritisiert, hat aber heute des Öfteren im Sechzehner den Gegnern den Ball bravourös abgenommen, brav nach vorne gearbeitet und natürlich nicht zu vergessen sein Tor – Tor des Monats.“

Traunseelaskler: „Hinzufügen möchte ich folgende Spieler: Lawal – wie schon das ganze Frühjahr bombensicher und zudem ein Wahnsinnssave kurz vor dem Anschlusstreffer. Cisse – ohne Fehl und Tadel, souverän, wie wenn er schon einige Bundesligapartien in den Beinen hätte. Vielleicht war er heute sogar die bessere Option im Vergleich zu Ziereis, da er doch etwas schneller als dieser ist. Lang – seine bisher beste Partie im LASK-Dress, war heute schon wirklich gut eingebunden. Ansonsten muss man sagen, dass die zweite Hälfte wirklich gut war. Die Führung hat uns extrem in die Karten gespielt, so konnten wir defensiv stabil stehen und Rapid ins offene Messer laufen lassen. Die haben spielerisch da noch weniger Ideen gehabt als wir die letzten Wochen. Das Verwerten der einen oder anderen Großchance wäre aber besser für den Blutdruck gewesen. Bei Adeniran muss man fast immer hoffen, dass er nicht mit dem Fuß zum Abschluss kommt – ich bin mir sicher, dass er an der Stelle von Lang den Ball in die Hände des Torhüters geschossen hätte. Davon abgesehen macht es Spaß, dem Kerl zuzusehen – wie er auch am Schluss noch konstant unangenehm ist und selbst bei aussichtslosen Bällen hinterhersprintet, da geht mir persönlich das Herz auf! Und zu Bello: Den fand ich heute schon vor seinem Tor ganz gut – er hat ja unter anderem auch eine der Adeniran-Chancen schön vorbereitet. Insgesamt bin ich positiv überrascht, dass wir in Folge der guten Ergebnisse der Konkurrenz nicht den aufgelegten Umfaller fabriziert haben. War wie immer im neuen Stadion gegen Rapid ein richtig feiner Abend!“

LASK1965: „Destruktives Spiel hin oder her. Ich mag, wie die Mannschaft in Sachen Kampfgeist auftritt. Und die zweite Halbzeit war heute wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Aber man merkt schon, dass es uns entgegenkommt, wenn eine Mannschaft aktiv das Spiel machen muss. Im Anlaufverhalten fand ich uns heute deutlich effektiver als Rapid. Hat mich sehr überrascht. Rapid hat da unendlich viele leere Kilometer gemacht, während unsere Jungs da richtig scharf waren.“

Eldoret: „Auf die zweite Hälfte lässt sich aufbauen. Sehr stark heute Lang, Jovicic, Adeniran, Cisse und Smolcic. Horvath zeigte sich heute auch verbessert. Aufgrund der Chancen war der Sieg verdient.“

