LASK-Fans: „Ein wunderschöner Fußballabend“

Der LASK setzte sich nach dem 7:0 gegen Dunajska Streda auch auswärts gegen Sporting Lissabon durch und gewann nach einer beeindruckenden Vorstellung mit 4:1! Wir wollen uns ansehen was die LASK-Fans zur beherzten Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Traunseelaskler: „In solchen Momenten muss ich immer zurückdenken an die Regionalligazeiten, an das Bangen um die Existenz unseres Stolzes, da wird man schnell sentimental. Das Weihnachtswunder ist in den letzten Jahren noch einmal um Welten unglaublicher geworden, als es das damals nicht ohnehin schon war. Zwei Aufstiege, drei Mal international, zwei Mal Gruppenphase, beim ersten Mal gleich bis ins Achtelfinale, zwei Mal Vierter, Vizemeister, lange Tabellenführer, neues Stadion usw. Ich fühle mich wirklich wie in einem falschen Film, das ist alles einfach so kitschig und unfassbar!“

Chrisu6: „Unsere Burschen haben die größten COJONES, die ich bei einer Mannschaft in AUT seit langem gesehen habe.“

LASK08: „Ein wunderschöner Fußballabend, was soll man da noch sagen? Extrem viel Spielglück in dieser Partie, aber das brauchst halt auch auswärts. Ich bin glücklich.“

GH78: „Ich hab vorhin an Jürgen Werner denken müssen, der in seinem Frust über das Saisonfinale der Krone gesagt hat die beiden Qualifikationsrunden brauche man eh als Vorbereitungsspiele für die Gruppenphase. Selten zuvor war ich so stolz auf unsere Mannschaft wie heute … unfassbar!“

King-Lask: „Geilste Mannschaft! Über diese Truppe werdn die Leute auch noch in 30 Jahren reden!“

LASK_92: „Ein schöneres Geburtstagsgeschenk ( im beruflichen Sinne) kann es für Thalhammer wohl nicht geben! Ich sage es jetzt einfach mal, damit es auch niemand bei der Einordnung vergisst: Der LASK (!) steht zum zweiten Mal In Folge in der Gruppenphase der Europa-League! Ein internationales Kapazunder wie Sporting ist hingegen raus. Auch wenn heute spielerisch nicht alles gülden glänzte, manchmal ist es eben angesagt im Stile einer Spitzenmannschaft alles mitzunehmen, was man angeboten bekommt! Das haben die Burschen heute mit einer Abgeklärtheit und so abgezockt erledigt, dass mich das doch sehr beeindruckt hat!“

Jetlag: „Ich hoffe in der Gruppenphase sind stärkere Gegner dabei, das war ja fast schon langweilig 😊“

Much1: „Vor zwei Jahren im Sommerurlaub in Portugal lief ich des Öfteren in einer LASK-Dress herum und erntete verwirrte Blicke. Bei der Stadiontour im Éstadio da Luz fragte mich der Guide, was denn das bitte für ein Verein sei. Da erklärte ich ihm stolz, dass er uns schon bald kennenlernen würde, worauf er nur ein wenig grinste.“

LASK1965: „Übrigens war das Sportings dritthöchste Niederlage in Europa. Ein 0:5 gegen Bayern und ein 2:5 gegen Barca gehen drüber. Und nun kam der große ASK.“

LASK1965: „UNSER WEG IST NOCH NICHT ZU ENDE!“

