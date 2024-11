LASK-Fans: „Entrup ist der Einzige mit Mentalität“

Der LASK schrammte gestern im Auswärtsspiel gegen den SCR Altach knapp an einer Niederlage vorbei, ging aber letztendlich doch noch als Sieger vom Platz....

Der LASK schrammte gestern im Auswärtsspiel gegen den SCR Altach knapp an einer Niederlage vorbei, ging aber letztendlich doch noch als Sieger vom Platz. Ein Doppelpack von Maximilian Entrup knapp vor Ende der Partie sorgte dafür, dass die Vorarlberger am Ende mit leeren Händen das Spielfeld verlassen mussten. Wir wollen uns ansehen, wie die LASK-Fans die Leistung ihrer Mannschaft einschätzen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Strafraumkobra: „Danke Max – diese wichtigen Punkte gehen auf sein Konto! Wenigstens einer zeigte Willenskraft und Leidenschaft! Dennoch bleibt die indiskutable Leistung der Mehrheit der Mannschaft stehen. Von Sportdirektor Schopp erwarte ich im Winter mehrere Abgänge.“

Der Athletiker: „Spielst halt wieder mal fünf Minuten Fußball mit Nachdruck und etwas mehr Präzision und man kommt zu Chancen. Oh Wunder.“

raphael79: „Entrup der Einzige mit Mentalität, vielleicht jetzt endgültig angekommen bei uns.“

Steve McManaman: „Der LASK hat mir heute mindestens zehn Jahre meines Lebens gekostet — darf damit im Herbst in Pension gehen. Danke.“

Traunseelaskler: „Es passiert natürlich nicht, aber eigentlich müsstest die Mannschaft heute trotz Sieg vom Block wegschicken. Jegliche Feierlichkeit ist eigentlich komplett unverdient und fehl am Platz. Nicht natürlich für die mitgereisten Fans, die sind die Einzigen, die sich den Sieg und Feierlichkeiten verdient haben.“

Traunseelaskler: „Was für ein unverdienter Sieg. Na dann können sich die Spieler wieder über die starke Leistung freuen. Natürlich freue ich mich über den Sieg, aber gleichzeitig bin ich einfach nur brennhas.“

LASK08: „Einfach nur eine Katastrophe, ich bin trotz des Sieges ehrlich schockiert.“

KING-LASK: „Bin halt gespannt, ob das Spiel hoffentlich intern ordentlich aufgearbeitet wird. War leider trotzdem 90 Minuten eine Schweinsleistung.“

LittleDreamer: „Entrup halt absoluter Unterschiedsspieler, auch gut von Ljubicic gesehen und gütig abgelegt beim zweiten Tor. In so einer Phase und bei so einer Leistung trotzdem zu punkten, ist verdammt wichtig. Wirkliche Besserung können wir uns eh frühestens im Frühjahr erhoffen, bis dahin gibt’s nur Schadensbegrenzung.“

Urfahraner: „Absolute Schweinsleistung wie zuletzt. Aus dem Nichts mit Glück, das sich dieser Sauhaufen eigentlich nicht verdient, zu drei Punkten. Trotz allem ein unattraktiver Kick, und glaub nicht, dass dieser Mannschaft der Sieg heute Auftrieb gibt. Aber man kann wie immer auf Besserung hoffen.“

GH78: „Ich nehme den Sieg gerne. Und die beiden Tore waren wirklich schön, während Altach quasi aus dem Nichts getroffen hat und ich mich an keine weitere Chance erinnern kann. Aber die Leistung zwischen den Minuten 20 und 90 ist dennoch zweifelsfrei als ungenügend zu bewerten. Stojkovic in Halbzeit zwei war eine absolute Provokation. Innerhalb von fünf Minuten ist er einmal dem Ball nicht entgegengekommen und ein andermal hat er sich lässig lustlos überlaufen lassen. Ich möchte wissen, wie der Trainer mit so etwas umgeht. Bello wie zuletzt mega verunsichert. Smolcic macht auch oft das Spiel langsam und ist immer wieder für einen Dreckspass gut. Jovicic detto. Zulj und Horvath in beeindruckender Unform. Bei Flecker läuft‘s auch nicht gerade. Und die Stürmer hängen in der Luft. Vieles davon ist sicherlich Kopfsache. Wenn der dreckige Auswärtssieg dabei helfen sollte, dann soll‘s mir recht sein. Aber so zäh kann‘s nicht weitergehen. Ich bin echt schon gespannt, an welchen Schrauben da im Winter gedreht wird. Was macht eigentlich Tavares so? Und warum hat Bello trotz Unform einen Stammplatz?“

oha123: „Ich find’s positiv, dass wir es einmal mit Entrup und Ljubicic versucht haben. Das möchte ich in Zukunft öfter sehen bzw. mal ein magisches Dreieck mit Zulj dahinter probieren.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der LASK-Fans zum knappen 2:1-Auswärtssieg gegen Altach.