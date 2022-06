LASK-Fans: „Es kann nicht jeder Schwiegermamas Liebling sein“

Der LASK gab die Verpflichtung von Filip Stojkovic bekannt, der in der kommenden Saison unter seinem alten Trainer Didi Kühbauer in Linz auflaufen wird....

Der LASK gab die Verpflichtung von Filip Stojkovic bekannt, der in der kommenden Saison unter seinem alten Trainer Didi Kühbauer in Linz auflaufen wird. Was sagen die LASK-Fans zu ihrem neuen Spieler, der in Hütteldorf fristlos entlassen wurde nachdem er sich verletzt meldete und anschließend mit Roter Stern Belgrad den Cup-Sieg feierte. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

King-Lask: „Ein Spieler, den ich als Gegner immer mehr als unangenehm empfunden habe, könnte aber halt auf unserer sehr verwaisten Rechtsverteidiger-Position genau der Richtige sein. Eventuell schafft er es mit seinem Einsatz und Siegeswillen wieder neuen Schwung hineinzubekommen. Den Transfer schlechtzureden, weil er sich angeblich am Schluss nicht mehr korrekt verhalten hat ist mir wurscht, da ich nie alle Einzelheiten dazu erfahren werde. Gehören meistens zwei Seiten dazu.“

GH78: „Ich bin davon überzeugt, dass er eine wichtige Rolle in der neuen LASK-Mannschaft einnehmen und uns auf einer Problemposition der letzten Saison klar verstärken wird. Sein Abgang bei Rapid war unschön. Aber was kümmert mich Rapid. Es fällt auf, dass die in den letzten Jahren auffällig viele Leistungsträger ablösefrei verlieren und dass einige Spieler dort wieder wegwollen, sobald sie ein paar gute Spiele gemacht haben. Nicht selten gibt es dann Theater. Aber wir müssen auf uns selbst schauen. Und die Wohlfühloase beim LASK – im Bewusstsein vergangenen Heldentaten und einfacher Ausreden – hat sich auch nicht wirklich leistungsfördernd ausgewirkt. Es ist wirklich Zeit für einen größeren Umbruch – mit (einigen) neuen Führungsspielern.“

UdoH: „Tja, die Aktie Stojkovic – sportlich definitiv o.k., charakterlich fragwürdig. Aber der Coach wird schon wissen, warum er ihn will. Nachdem er ablösefrei kommt, kein großes Risiko. Sollte er sich auch bei uns danebenbenehmen, kann man ihn kostenlos ziehen lassen.“

commando ultras 1: „Sehe der Verpflichtung ganz gelassen entgegen es kann nicht jeder Schwiegermamas Liebling sein. Jedenfalls ist mir die Verpflichtung lieber als die von Kühbauer.“

casual1908: „Ein wichtiger Transfer auf einer sehr vakanten Position! Willkommen in Linz!“

sturmhaubenfetischist: „Ich maße mir kein Urteil über solche Entscheidungen im sportlichen Bereich an, aber abseits davon wäre es mir schon lieber, wenn wir einen etwas sympathischeren Weg gehen würden. Wenn ich daran denke, dass mittlerweile fast alle Europa-Helden weg sind und durch solche Leute ausgetauscht werden, macht mich das schon ein bisserl traurig.“

stone_islander: „Rechte Außenverteidigung war definitiv eine unserer größten Achillesfersen in der abgelaufenen Saison. Mentalitätsmonster, der dem Gegner einfach nur 90 Minuten auf den Sack geht und auch mal schmutzig agiert. Generell haben wir einen derartigen Spielertyp so gar nicht im Kader. Die Causa Abgang Rapid – ja ein kleiner Beigeschmack – aber was interessiert mich der Westen Wiens -> gar nicht.“

LASK1965: „Bringt er seine Leistung auf dem Platz, wird auch die Akzeptanz für diesen Transfer steigen. In diesem Sinne: herzlich willkommen!“

Bohemian Flexer: „Dass er wohl niemals Schwiegermutters Liebling wird war wohl jedem klar, auf und neben dem Platz. Sportlich bringt er uns die nächsten zwei bis drei Jahre sicher weiter und darum gehts mir. Wie das mit Belgrad alles gelaufen ist hört man auch nur von einer Seite.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zu dem Transfer von Filip Stojkovic.