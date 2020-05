LASK-Fans: „Göttlich, was für eine drakonische Strafe“

Gestern sprach der Senat 1 das Urteil über den LASK, der bewusst gegen die aufgrund des Coronavirus eingeführten Trainingsbestimmungen verstieß. Wir wollen uns nun...

Gestern sprach der Senat 1 das Urteil über den LASK, der bewusst gegen die aufgrund des Coronavirus eingeführten Trainingsbestimmungen verstieß. Wir wollen uns nun ansehen was die LASK-Fans zum Urteil sagen. Sind sechs Punkte Abzug aus Linzer Sicht zu streng? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LASKing 1908: „Alles egal, Hauptsache noch immer vor Rapid! Am Ende werden’s dann 5 Punkte Abzug und man ist sogar noch im Meisterschaftsrennen dabei! Auch wenn jetzt alles einen faden Beigeschmack hat!“

casual1908: „Gruber ist mit zwei blauen Augen und schwer angeschlagen in der Ringecke gelandet. Nun den Spatenstich vollziehen und sofortiger Rücktritt! Zur Strafe: Der Punkteabzug in dieser Höhe ist moralisch angemessen, sportlich eher weniger. Jemand der im Sport betrügt, hat nichts anderes verdient. Auf die Anzahl der noch ausstehenden Runden betrachtet, sind 12 bzw. 6 Punkte doch ein Brett. Ich vermag es nicht zu beurteilen, ob eine Admira oder St. Pölten eine ähnlich hohe Strafe bei der derzeitigen Tabellensituation ausgefressen hätte.“

Much1: „Wie erwartet halb so wild. Den Titel kostets uns aber bestimmt, das wissen wir jetzt. Und das sollten wir die werten Herren auch spüren lassen.“

Laskler_1908: „Auch mit zeitlichem Abstand finde ich, dass die Trainings ein massiver Verstoß gegen den Fairplay-Gedanken waren. Daher ist das in meinen Augen eine angemessene Strafe.“

LASK_92: „Ich kann die Verhältnismäßigkeit des Punkteabzuges noch immer nicht bewerten, rein aus Fan-Sicht bin ich froh, dass dieser nicht heftiger ausgefallen ist. Kommt aber natürlich darauf an, aus welchem Blickwinkel die Angelegenheit betrachtet wird, vor der Teilung entspräche das immerhin 12 Punkten Abzug, so gesehen schon recht gesalzen. Das entspricht etwas mehr als einem Fünftel der bisher erspielten Punkte. Von einer milden Strafe kann hier wohl wirklich nicht die Rede sein.“

Traunseelaskler: „Die Strafe geht meiner Meinung nach in Ordnung, über eine härtere Strafe hätten wir uns nicht beschweren dürfen. Ausgezahlt hat es sich dennoch bestimmt nicht. Aus drei Punkte Vorsprung werden drei Punkte Rückstand, ich denke nicht, dass man durch das Training jetzt um so viel besser geworden ist (was man sowieso nicht feststellen kann).“

Ex-Exil-LASKler: „Ich habe zu Beginn mit -8 Punkte nach der Teilung gerechnet. Jetzt sind es -6 geworden. Damit kann ich gut leben, da der Totalschaden abgewendet wurde.“

laskler89: „12 Punkte bzw. 6 Punkte sind für diesen Gag zu viel. Bleib dabei, was sind vier Trainings. Der Protest dagegen ist angebracht. Komplett unverhältnismäßig überzogen.“

Urfahraner: „6 Punkte sind nix, danke sagen und fertig. Wir haben wahrscheinlich 3 Wochen Mannschaftstraining-Vorteil und da werden die englischen Wochen Gold wert sein.“

LASK08: „Es hätte weit schlimmer kommen können. Wir haben Scheiße gebaut und fühlen uns nach einem milden Urteil als Opfer. Aber Aufrichtigkeit kann man halt nicht kaufen.“

LASKing 1908: „Ein Hoch auf unsere gute Rechtsabteilung. Die Erleichterung ist bei mir schon sehr groß! Hätte viel schlimmer ausfallen können und jetzt ist der Dreikampf richtig heiß, künstliche Spannung machen sozusagen. “

axelauslinz: „So oder so deppert. Wir werden wohl trotzdem Meister werden, die Welt wird uns aber vorhalten, dass wir nur so gut waren wegen illegalem Training. In Kombination mit Corona wird sich’s also doppelt schlecht anfühlen.“

laskler91: „Oh mein Gott, diese drakonische Strafe! Göttlich. Die wenigsten anderen Mannschaften und Fans werden das einsehen, weil 6 Punkte für viele einfach zu wenig sind um am großen ASK vorbeizuziehen.“

