LASK-Fans: „Gute Leistung, seltsamer Spielverlauf“

Der LASK verliert zu Hause gegen den SK Sturm Graz mit 1:3 und verliert damit vorerst den Anschluss an die Grazer. Wir haben die...

Der LASK verliert zu Hause gegen den SK Sturm Graz mit 1:3 und verliert damit vorerst den Anschluss an die Grazer. Wir haben die Meinungen der LASK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Soldi: „Satz mit X! Gehn die beiden Stangenschüsse rein haben wir 3 Punkte mehr am Konto. Da wären wir wieder bei der Chancenverwertung. Vielleicht hab ich mich auf Maresic eingeschossen aber er agiert beim 0:1 wieder unglücklich. Unnötige Niederlage.“

Strafraumkobra: „2x Aluminium ist halt Pech, aber wer auswärts 3 Tore macht, siegt meiner Meinung nach nicht unverdient. [..] Somit seit 3 Spielen sieglos und kein Erfolgserlebnis gegen alle 3 OPO-Teilnehmer des letzten Jahres. Folglich ist der Ligastart nur maximal lauwarm gewesen.“

Bohemian Flexer: „Ein X wäre gerecht gewesen, aber wer die Chancen vorne nicht nutzt & hinten offener wie ein Schweizer Käse ist … Mund abputzen und vollen Fokus auf den Europapokal.“

lasso: „2/3 des Spiels als bessere Mannschaft zu gelten hat letztlich bei drei Gegentoren keinen Wert. Fünf Punkte in vier Bundesligaspielen sind schlicht und ergreifend nicht zufriedenstellend. Der Makel, Spitzenspiele nicht gewinnen zu können klebt wie zäher Hundekot am Schuh. Leider sind die defensiven Unzulänglichkeiten nicht wegzudiskutieren .Verabsäumt man die genügend vorhandenen Chancen zu nutzen muss auch mal auf der Gegenseite die Null auf der Anzeigetafel stehen bleiben.“

Eldoret: „Tja…was soll ich sagen. Maresic wirkt wie ein x beliebiger Passant, der bei einem Preisausschreiben zufällig einen Einsatz bei einem Bundesligaspiel gewonnen hat…falls Letard und Andrade nicht einsatzfähig sind, bitte das nächste mal Boller spielen lassen. Niederlage geht in Ordnung, weil Sturm irgendwie klüger agiert hat.“

Steve McManaman: „Der Sargnagel waren halt die vergebenen Chancen. Mannschaftsleitung grundsätzlich gut mit ein paar Abstrichen. Schade, dass Letard raus müssen hat. Hoffentlich nicht schlimmer verletzt.“

LASK1965: „Die ersten 20 Minuten war Sturm brutal stark und hat unseren Jungs kaum Zeit zum Atmen gelassen. Da hatten wir gefühlt 10% Ballbesitz und die längste Ballbesitzphase dauerte keine 3 Sekunden. Danach war Sturm nicht mehr so aggressiv, auch logisch bei den Temperaturen und unsere Jungs haben ihren Rhythmus gefunden. Karamoko wieder mit 2-3 sehr guten Szenen, wie schon jemand geschrieben hat, könnte der mit Raguz gemeinsam absolut einschlagen. Was mir auffiel: Wiesinger scheint sich mit der „Chefrolle“ gut abfinden zu können. Dirigiert lautstark und macht seine Sache wirklich gut. Letard gefällt mir richtig gut, hat allerdings oftmals noch Timing-Probleme wann er auf den Mann gehen muss. Im Mittelfeld hat mir Grgic heute nicht ganz so gut gefallen. Wobei die Mittelfeld-Zentrale halt auch oft mit hohen Bällen aus dem Spiel genommen wurde. Ich bin mit der Leistung heute wirklich nicht unzufrieden, mit dem Ergebnis aber sehr wohl. Und Sturm wird heuer ein mehr als lautes Wörtchen um den Vizemeister mitreden können. Vom Team-Spirit her und auch von der Qualität des Kolleltivs momentan wohl tatsächlich die 2. stärkste Kraft in der Bundesliga.“

Traunseelaskler: „Ich sehe die Niederlage bei weitem weniger negativ wie andere hier. Klar war sie sehr bitter, aber auf der Leistung kann man meiner Meinung nach durchaus aufbauen. Sturm ist derzeit keine Mannschaft, die man einfach so mir nichts dir nichts aus dem Stadion schießt – da entstehen halt schnell einmal 50-50 Partien, bei denen der erste Treffer meist entscheidet. Defensiv war die Leistung lange in Ordnung – bis zum 0:1 war Sturm eigentlich nur durch Standards gefährlich. Dem ersten Treffer ging dafür ein katastrophales Abwehrverhalten voraus. Die weiteren Grazer Chancen und Treffer würde ich nicht überbewerten – am Schluss mussten wir natürlich aufmachen, dass haben die frischen Grazer Spieler ausgenützt und die Konter gut zu Ende spielen können. Alles in allem eine schmerzhafte Niederlage, die aber bei weitem keinen Weltuntergang bedeutet. Man muss die Chancen halt nützen und dann braucht man in solch ausgeglichenen Partien zum Beispiel bei den Stangentreffern auch ein wenig Glück. Sturm ist für mich derzeit einfach auch der Zweitstärkste Gegner und hat noch keine internationalen Spiele unter der Woche gehabt.“

Der Athletiker: „Sturm mit einem furiosen Beginn in den ersten 15-20 Minuten aber prinzipiell hatten sie außer relativ vielen Ballgewinnen nichts zählbares draus gemacht. Zusätzlich stand man selber in der Abwehr recht kompakt und hat da nichts durchkommen lassen. Dann hat man selber das Heft in die Hand genommen und hatte bis dahin eigentlich schon nicht so schlechte Umschaltmomente, weil Sturm so hoch stand, die man aber nicht gut ausspielte. Ab da war es halbwegs ausgeglichen, wo man selber die dominanterer Mannschaft war. Halbzeit 2 dann wieder gut rausgekommen und Flecker muss da einfach die Kugel reinmachen. Dann wieder so eine unsortierte Situation in der Abwehr und man kriegt wieder das Tor. Aktuell ähneln sich fast alle Gegentore sowohl gegen Rapid, Novi Sad und auch heute hat man die Gegner mehr zum Tore schießen eingeladen, als das es schön rausgespielt wurde.“

LASK_92: „Leider war uns das Glück heute nicht hold, mit Sturm hat nicht unbedingt die überlegene oder bessere Mannschaft, aber heute sicherlich das ausgefuchstere, cleverere und abgezocktere Team nicht unverdient gewonnen. Muss nicht extra erwähnt werden, dass, prallt das Leder nicht an die Stange sondern stattdessen ins Tor, dieses Aufeinandertreffen sicherlich anders geendet wäre. Sollte heute nicht sein, erinnere mich noch gut an den 2:0-Auswärtserfolg in Graz (Torschützen glaube ich Goiginger und Tetteh), bei dem Sturm zwischenzeitlich sehr vehement am Drücker war und wir Glück hatten, dass Trauner nicht vorzeitig vom Platz gestellt wurde. Habe mich damals extrem über den Erfolg gefreut, es hätte allerdings auch gänzlich anders laufen können. Selbiges gilt für das heutige Match. Sollte eben nicht sein, das kommt schon einmal vor.“

Mehr Fanmeinungen zum LASK findet ihr im LASK-Forum des Austrian Soccer Board.