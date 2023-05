LASK-Fans: „Horvath und Zulj waren grandios“

Der LASK gewann am Wochenende das Bundesliga-Spiel gegen die Wiener Austria mit 3:1. Während es für die Oberösterreicher in der Tabelle um nichts mehr...

Der LASK gewann am Wochenende das Bundesliga-Spiel gegen die Wiener Austria mit 3:1. Während es für die Oberösterreicher in der Tabelle um nichts mehr geht, fielen die Wiener auf Platz 5 zurück. Nachdem wir uns die Kommentare der Austria-Anhänger ansahen, wollen wir uns nun den Fans der Heimmannschaft widmen. Alle Beiträge stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

GH78: „Ich kann mich noch gut an das 5:2 gegen die Austria zum Saisonabschluss 2018/19 erinnern. Da ist es für uns genauso um nichts mehr gegangen. Und nach dem Spiel war ich genauso glücklich und zufrieden wie nach dem wunderbaren 3:1 heute. Vielen Dank und großen Respekt an unsere Mannschaft in dieser Saison. Ich kann die nächste Saison in Wahrheit schon kaum mehr erwarten. Und bis dahin gilt es noch Revanche in Graz zu nehmen und unsere positive Saisonbilanz gegen Sturm auszubauen. PS: Horvath war wieder grandissimo heute – so wichtig seine Vertragsverlängerung diese Woche!“

Traunseelaskler: „Der Wille nach dem 1:1, unbedingt dieses Spiel zu gewinnen, obwohl es tabellarisch um nichts mehr gegangen ist. Ein wunderbarer Fußballnachmittag! Auch heute hat wieder einmal die Ersatzbank das Spiel entschieden – es war erneut schön zu sehen, wie mit den Wechseln viel Schwung kommt. Meiner Meinung nach einer der Hauptfaktoren, warum wir im oberen Playoff heuer bisher so gut performt haben!“

Much1: „Horvath & Zulj – um die beiden wird uns bald halb Europa beneiden!“

Soldi: „Ich muss jetzt mal wieder Zulj und Horvath herausheben. Das ist einfach zum Zungeschnalzen. Klar gelingt nicht immer alles, aber was die beiden teilweise aufführen (auf engstem Raum) ist schon sehr fein. Usor ließ mich nach seinen beiden Hundertern schon verzweifeln. Ich bin trotz des Tores der Meinung, dass er nicht der Kicker ist, der uns weiterbringt. Zuviel brotlose Kunst – wobei ich mich natürlich sehr für ihn freue, dass es nun endlich geklappt hat. Austria-Fans meiner Meinung nach mit dem besten Auftritt aller Gäste bisher auf der Gugl.“

Eckflo: „Extrem schön zu sehen war heute wie sehr sich die ganze Mannschaft für Usor gefreut hat, als er endlich sein Tor gemacht hat. Da sieht man, dass die Jungs gerade wieder eine echte Einheit sind.“

Eldoret: „Bis auf die 15 Minuten nach der Pause war das heute eine Machtdemonstration der ganzen Mannschaft. Trotzdem möchte ich unsere zwei Vertragsverlängerer Horvath und Zulj noch extra hervorheben. Richtig geil, was die beiden da heute aufs Parkett gezaubert haben. Und ganz besonders wichtig – Fünf Mal gewechselt und es war genau null Leistungsabfall bemerkbar.“

Koenig: „Eine tolle Leistung und dazu einige schöne individuelle Geschichten. U.a. waren die Verabschiedung von Schlager und die Tore von Ljubicic und Usor sehr schön zu sehen. Vor allem für Usor hat es mich gefreut – der hatte ja schon extrem die Seuche am Schuh, man hat gesehen wie viel Last von ihm abgefallen ist. Super zu sehen, wie sich die anderen mit ihm gefreut haben.“

LASK_92: „Ich persönlich habe mich gestern extrem für Usor gefreut, er hat’s einfach verdient und auch davon abgesehen unser Spiel erfolgreich belebt. Hat definitiv eine gewisse Aussagekraft, wie sehr ihm die gesamte Mannschaft den Treffer zu gönnen schien.

LASK1965: „Was für ein feiner Tag gestern, da schießen einem die Glücksgefühle gleich wieder hoch bei dem Gedanken an gestern.

+ Die Atmosphäre: strahlender Sonnenschein, so viele gut gelaunte Menschen, kühles (Möchtegern)-Bier

+ Die Mannschaft: schon richtig lässig, wenn man den Zusammenhalt im Team bis auf die Tribüne spürt. Diese Mannschaft hat absolut das Potential dazu für denkwürdige Momente zu sorgen. Find´s vom Teamspirit her von außen betrachtet fast nochmals um eine Spur besser als zu EL-Zeiten.

+ Das Stadion: Es ist auch nach etlichen Heimspielen immer noch ein purer Genuss, wenn man die Stiegen hinauf geht am Steher und den Blick ins Stadion richtet. Wirklich überwältigend.

+ Die Dressenwahl: Lawal in Rot fand ich ziemlich cool. Hoffe, dass das, wenn möglich, die Standard Farbe wird.

+ Die Stimmung gegen Ende hin und nach dem Spiel

+ Die Verabschiedung von Schlager, Potzmann, Boller und Celic. Schön, dass man bei Schlager den Wechsel zu RB ein wenig ausblenden konnte und ihm den Abschied beschert hat, den er sich verdient.

+ Der volle Auswärtssektor: Schöne Choreo und gerade zu Beginn Top-Stimmung. Macht schon was her, wenn die gegenüberliegende Ecke voll ist.

Die negativen Dinge lass ich heute bewusst mal weg. Zu schön ist ein sonniger Feiertag nach einem solchen Fußballfest.“

