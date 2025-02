LASK-Fans: „Im letzten Drittel gefährlicher werden“

Der LASK trifft nach zwei 0:0-Unentschieden in der Liga nun auf den SK Rapid, der im Kalnederjahr 2025 nach Niederlagen gegen den Wolfsberger AC...

Der LASK trifft nach zwei 0:0-Unentschieden in der Liga nun auf den SK Rapid, der im Kalnederjahr 2025 nach Niederlagen gegen den Wolfsberger AC und die Wiener Austria noch auf den nächsten Punktegewinn wartet. Wir wollen uns ansehen was sich die LASK-Fans von diesem Spiel erwarten.

Der Athletiker: „Bin jetzt wirklich gespannt, wie man gegen einen Gegner performt, der auch mal mitspielen will. Schaut da das Offensivspiel auch wieder so extrem blass aus, bin ich schon etwas enttäuscht.“

lasso: „In der Formtabelle der letzten fünf Spiele trifft der Achte (LASK) auf den Elften (Rapid). Allzu viel Selbstvertrauen dürfte daher nicht auf dem Feld herumlaufen. Ein Heimsieg gegen Rapid würde schon den einen oder anderen Unkick der jüngeren Vergangenheit vergessen lassen. Dass bei Rapid mindestens zwei absolute Schlüsselspieler fehlen, könnte sicher helfen. Aber in erster Linie muss die Mannschaft eh auf sich selbst schauen und im letzten Drittel einfach gefährlicher werden. Dass Rapid eine Mannschaft ist, die grundsätzlich oft den Ball haben will, könnte etwas schnellere Gegenstöße fördern. Bei der Aufstellung würde ich daher auf mehr Geschwindigkeit setzen. Zulj, wenn überhaupt fit, würde ich diesmal nicht in der Startelf sehen. Danek und Adeniran machten in Graz den Eindruck, eine gewisse Zielstrebigkeit nach vorne mitzubringen. Drei Punkte wären schon ein ordentlicher Befreiungsschlag und die Chancen auf das obere Playoff würden sich dramatisch erhöhen.“

laskler89: „Der LASK überrascht immer dann, wenn man mit ihm, wie aktuell, nicht rechnet. Das wird ein Easy-Win am Sonntag.“

Urfahraner: „Im Normalfall ein Match, wo wir optisch deutlich besser wirken sollten als die letzten 180 Minuten. Wer spielt, ist mir mittlerweile völlig egal, in dieser Truppe ist jeder ersetzbar – bis auf Lawal. Drei Punkte müssen her.“

MaDDog90: „Wird am Sonntag wahrscheinlich wieder kein gutes Spiel, mein Gefühl sagt trotzdem 2:1 für uns. Tore: Lang, Entrup.“

Much1: „Rapid daheim ist eigentlich eine gmahte Wiesn. Dafür müssen wir aber mal wieder ein Tor machen – wie auch immer.“

Black Betty: „Ich gebe zu bedenken, dass gegen uns Kara in der Wiener Startformation stehen wird, und der hat immer gern Türln gegen uns gemacht.“

Dr. med. Den Rasen: „Allerdings sollten die Jungs jetzt mal beginnen, drei Punkte auf unser Konto zu befördern. Tatsächlich ist es abermals ein richtiges Entscheidungsspiel um das obere Playoff.“

LASK1965: „Drei Tage vor dem Spiel gibt’s sogar am Stehplatz noch etliche Tickets. Bisher waren bei den drei Heimspielen gegen Rapid immer rund 17.000 Fans in der Raiffeisen Arena. Da werden wir diesmal weit davon entfernt sein. Schade, weil die Ausgangslage eigentlich einmal mehr ein Endspiel verspricht und man mit einem Sieg Rapid mit in den Kampf um die Playoff-Plätze ziehen könnte.“

Traunseelaskler: „Die offiziellen Zahlen sehen so aus: Letzte Saison im Grunddurchgang 15.782 und in der Meistergruppe 16.968. Vorletzte Saison in der Meistergruppe 15.984. Da werden wir dieses Mal natürlich klar darunterliegen (ich gehe aus aktueller Sicht einmal von etwa 13.000 Zuschauern aus), aber ich denke schon, dass das halbwegs verständlich ist. Es handelt sich zwar um ein Entscheidungsspiel, aber dennoch sind danach noch drei Runden zu spielen. Die letzten beiden Runden waren gewissermaßen auch bereits Entscheidungsspiele, und ihr Ergebnis war jeweils eine Vertagung. Da war meiner Meinung nach die Lage bei den vergangenen Heimspielen gegen Rapid schon ‚günstiger‘: Vor zwei Jahren natürlich das erste Heimspiel gegen Rapid im neuen Stadion, zudem hatte man da die Gelegenheit, Platz drei so gut wie zu fixieren (zu dem Zeitpunkt 3,5 Punkte Vorsprung auf Rapid). Letzte Saison war das Grunddurchgangsduell gleichzeitig jenes Spiel, welches (aufgrund des 50-jährigen Jubiläums) die gesamte Bundesligasaison eröffnete – also auch recht gute Voraussetzungen. Und in der Meistergruppe ging es erneut um die Fixierung des dritten Platzes (dieses Mal fünf Punkte Vorsprung auf Rapid), es war das vorletzte Heimspiel der Saison und on top wurde der Stimmungsboykott direkt vor dieser Partie aufgehoben. Insofern ist es für mich nachvollziehbar, dass wir diese Zahlen nicht erreichen können – magisch kann es dennoch potenziell werden, siehe Cupspiel gegen Salzburg, bei welchem ja noch einmal deutlich weniger da waren.

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare der LASK-Fans vor dem Bundesliga-Spiel gegen den SK Rapid.