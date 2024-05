LASK-Fans: „Kein Druck und doch ein Ziel vor Augen“

Der LASK kann in den letzten beiden Runden mit zwei Siegen sogar noch auf Platz zwei der Bundesliga vorrücken. Wir haben vor dem Heimspiel...

Der LASK kann in den letzten beiden Runden mit zwei Siegen sogar noch auf Platz zwei der Bundesliga vorrücken. Wir haben vor dem Heimspiel gegen Sturm Graz die Erwartungen der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

Traunseelaskler: „Freue mich auf den Sonntag – wir können ohne Druck aufspielen und haben dennoch ein weiteres Ziel vor Augen! Viele Grazer werden da sein und wohl alles daran setzen, den Meistertitel feiern zu können. Bisher gab es im neuen Stadion noch nicht die Situation derart vieler Auswärtsfans außerhalb des Auswärtssektors (da war wohl das Maximum bisher eher im niedrigen dreistelligen Bereich). Ich hoffe, wir nehmen diese Herausforderung an, um selbst zur Höchstform aufzulaufen – auf der Tribüne sowie am Rasen!“

—12–: „Am Sonntag Sturm bezwingen und dann am Pfingstsonntag mit tausenden Schwarz-Weißen Salzburg endgültig in die Bedeutungslosigkeit des österreichischen Fußballs verabschieden. Eigentlich unvorstellbar, dass so etwas nach dieser Frühjahrssaison noch möglich ist.“

Eldoret: „Zulj wird statt Horvath spielen und sonst die gleiche Startelf wie in Klagenfurt mit ein paar kleinen Adaptierungen in der Formation.“

Traunseelaskler: „Ich bleibe dabei: Ich würde bei Zulj jetzt am Saisonende kein unnötiges Risiko eingehen – die Gefahr, dass er bei einem „Rückfall“ womöglich große Teile der nächsten Saison fehlen könnte, ist mir zu groß. Insofern bleiben eh fast nur noch Talovierov oder ein Spieler der Amateure als Optionen übrig – Michorl wäre mein Wunsch, aber das wird wohl leider beim Wunsch bleiben…“

DomEng: „Laut Gerüchten, welche man so hört, hat die Mannschaft und die Trainer diesen Vorschlag (Michorl ein Abschiedsspiel zu ermöglichen) bei der sportlichen Leitung abgegeben – sie wurden aber abgeschmettert.. aber kein Wunder – so würde ja die Autorität von gewissen Herren infrage gestellt werden bzw. verlieren sie ihr Gesicht.“

GH78: „Für beide Mannschaften ein wichtiges Spiel bei dem ein Sieg (sehr) bedeutungsvoll wäre. Für beide Mannschaften keine Tragödie wenn man verliert. Das letzte Heimspiel in der Saison. Die Stimmung im Stadion wird bombastisch. Was das Sportliche betrifft so bin ich ziemlich zuversichtlich. Schade dass Horvath fehlt. Ich bin gespannt ob für ihn Zulj oder Talovierov in die Startelf rutschen. Wenn er vollkommen fit ist würde ich Zulj bevorzugen. Wenn nicht sollte man kein Risiko eingehen. Ich glaube dass wir etwas frischer sind als Sturm und dass es im Kopf für uns einfacher ist. Deshalb Sieg. Die Personalsituation im zentralen Mittelfeld ist durch die Ausfälle von Horvath, Ljubic, Jovicic so angespannt dass man tatsächlich Michorl in den Kader nehmen könnte. Egal was passiert ist – es wäre ein Zeichen von Größe. Jedenfalls erwarte ich mir eine ordentliche Verabschiedung – nicht nur von Michorl sondern auch von Wiesinger & Co.“

Bohemian Flexer: „Eine sehr unterhaltsame Pressekonferenz mit Berisha, selten bekam ein Spieler mehr fragen wie heute. Die Stimmung dürfte wirklich sehr gut sein, hat man heute auch zwischen ihm und Darazs gesehen. Der Druck liegt eindeutig bei Sturm, wir wollen ihnen kurz vor dem Ziel noch ein Bein stellen.“

Mehr Fanmeinungen zum LASK findet ihr im LASK-Forum des Austrian Soccer Board.