LASK-Fans: „Kühbauer raus“

Es gab in den letzten Jahren selten eine Nachricht, die für mehr Verwunderung sorgte. Ex-Rapid-Trainer Didi Kühbauer wird den beurlaubten Andreas Wieland beim LASK als Trainer beerben, was die LASK-Fans weniger freut. Einerseits gilt Didi Kühbauer als eine Reizfigur in Linz, andererseits steht er auch nicht unbedingt für den Fußball, der für die LASK-DNA steht. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dieser Entscheidung sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Traunseelaskler: „Ist Gruber die Tragweite dieser Entscheidung nicht bewusst oder ignoriert er einfach die Konsequenzen? Man muss ja nun wahrlich kein Hellseher sein, um erkennen zu können, dass diese Lösung unabhängig vom sportlichen Erfolg nur Probleme mit sich bringt!“

LASK1965: „Ich bin gerade sehr, sehr viele Trainer-Namen in meinem Kopf durchgegangen und mir fällt ehrlich niemand ein, den ich noch weniger gern bei uns an der Seitenlinie sehen würde. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Gruber sich mit diese Trainer-Entscheidung seinen eigenen Stuhl ansägt. Das ist denke ich nicht nur eine Entscheidung, die den Fans nicht schmeckt, wahrscheinlich ist, dass auch der eine oder andere Geldgeber ein Problem mit Kühbauers Bestellung hat. Kühbauer ist so viel, was der LASK nicht sein sollte. Eines ist jedenfalls fix: anstatt Ruhe in den Verein zu bringen, wird es jetzt erst richtig ungemütlich. Und das ist ein Versagen des Präsidenten.“

enzy93: „Ich kann mir Kühbauer als unseren Trainer im ersten Spiel im neuen Stadion eigentlich nicht vorstellen. Aber mal schauen, kurzfristig sicher keine schlechte Lösung, da er ein extremer Motivator ist…“

Urfahraner: „Für mich ein Wahnsinn, dachte bis zuletzt das muss fake sein. Das wird ein Spießrutenlaufen nächste Saison und bei mir wird dieser Trainer nie ins Herz geschlossen werden, egal was passiert. Bin schwer enttäuscht, wer auch immer diesen Deal eingefädelt hat und überhaupt ins Spiel gebracht hat bei uns, versteh ich absolut nicht. Motivieren kann er sicher, fürchte mich jetzt schon vor den Interviews mit allen möglichen Ausreden, und das unnötige Gehampel auf der Linie.“

Bohemian Flexer: „Ich mag die Person Kühbauer an sich auch überhaupt nicht aber der Unmut über die Verantwortlichen, die ihn geholt haben, ist bei mir umso größer. Sie wussten wie er ist und wie er tickt, dafür kann er nichts aber ihn als Verein trotzdem zu kontaktieren nach dieser Vergangenheit ist ja Wahnsinn. Wenn mein Chef einen neuen Vorarbeiter holt, den sie bei der Konkurrenzfirma gestanzt haben und er dort schon mehrmals negativ auffiel, auch mit Meldungen über unsere Firma, dann gebe ich auch dem Chef die Schuld und nicht dem neuen Mitarbeiter der anfängt.“

lasso: „Diese Personalentscheidung hat sowohl vom LASK als auch von Kühbauer stark masochistische Züge. Egal welche Leistungen der LASK unter Kühbauer abrufen wird, die Abneigung eines beträchtlichen Teils der Anhängerschaft wird dem verhaltensauffälligen Burgenländer gewiss sein. Selbst ein sowieso höchst unrealistischer Titel wird diese Feindseligkeit nicht kitten können. Damit ist ab der ersten Sekunde enormer Druck im Kessel. Wenn ich mir unsere offensichtlich sehr labilen Kicker ansehe, bin ich gespannt wie sie sich entfalten, wenn das heimische Publikum den größten Feind auf der eigenen Trainerbank ausgemacht hat.“

Sivo: „Wenn Kühbauer kommt bricht eine LASK Welt zusammen. Vujo muss gehen.

stone_islander: „Grundsätzlich ist der Didi rein vom Profil sicherlich besser als die Kandidaten Canadi und Ibertsberger. Das Team braucht jetzt auch einen Peitschenknaller mit Drecksaumentalität. Aber das darf einfach nicht er sein. Es gibt bei der Person Kühbauer einfach eine Vorgeschichte, insbesondere als Grüner gegenüber dem LASK und seinen Verantwortlichen (Covid-Trainings, Kabinengate,…) wo Didi keine Möglichkeit ausließ um gegen uns scharf und unter der Gürtellinie zu schießen. Und dann ist da einfach eine moralische rote Linie, die hier nicht überschritten werden hätte dürfen. Es geht einfach nicht, weil es einfach nicht geht. Das Ganze ist eigentlich die ultimative Steigerungsform der Ehrlosigkeit.“

LASK08: „Eines ist für mich auch klar: so lange Kühbauer LASK-Trainer ist, wird mich kein Heimspiel mehr sehen.“

JochenGierlinger: „Tschüss LASK-DNA. Vorbei ist’s mit Pressing und Gegenpressing. Keine Spiele mehr, die die Zuseher in Ekstase versetzen werden. Kann mir auch nicht vorstellen, dass wir mit der biederen Kühbauer-Taktik nochmals international groß aufzeigen werden. Ich möchte echt wissen auf wessen Mist das gewachsen ist und wie er zu dieser Entscheidung gekommen ist. Schopp wäre mir 1000x lieber gewesen.“

chess*: „Ich mag Kühbauer persönlich auch nicht, aber in unserer Situation ist er wahrscheinlich gar nicht so schlecht als Trainer. Jedenfalls wird der LASK mit ihm wieder kämpfen lernen und die Abwehr wird auch wieder stabiler werden. Lieber als ein Schopp, der als Trainer noch nicht wirklich etwas zusammengebracht hat, ist er mir jedenfalls.“

Laskler_1908: „Sportlicher Abstieg, rosa Dressen, Corona-Training, Werner-Abgang, Vujanovic-Sportdirektor, etc. und jetzt Kühbauer als neuer Trainer. Eine Liste des Grauens. Das kann nicht einmal das Jahrhundertprojekt Stadionbau kompensieren. Was kommt als Nächstes?“

René: „Ich versuche ständig einen passenden Vergleich zu finden. Mir fällt aber fast nichts ein was so abstrakt ist! Aber es wäre wohl einfacher alle Eisbären dieser Welt nach Sizilien umzuquartieren, als das hier! Die Begründung: Da ja das Eis ohnehin immer weniger wird brauchen die ein neues Zuhause und in Sizilien ist gerade Platz!“

GonnaBetter22: „Ganz Österreich lacht über uns.“

King-Lask: „Für mich eine nicht tragbare Entscheidung von Gruber, wäre spannend zu erfahren was hierzu seine Gedankengänge waren. Dabei lasse ich das Sportliche völlig außen vor, ich lehne den Mensch Kühbauer ab. Mit Sicherheit kehrt mit dieser Personalie aber nicht mehr Ruhe in den Verein ein, man hat sich einfach wieder selbst ein Pulverfass in den Verein geholt. Denke die Kluft zwischen Fans und Verein ist damit auch wieder um ein gutes Stück größer geworden.“

trisch: „Bin sehr hin und hergerissen! Einerseits sehe ich Herrn Kühbauer als guten Trainer der aus den vorhandenen Spielern alles rausholen kann, um auch vorne wieder mitzuspielen! Andererseits ist er halt auch menschlich nicht mein Fall aber er muss eh nicht mein Spezi sein. Und falls wir dann mal 3:0 gegen Rapid mit ihm gewinnen kann er gerne auch mal an den Wiener VIP Sektor seine Gesten zeigen.“

dani1908: „DK – nie einer von uns! Hoffe auf gewaltige Sprechchöre gegen ihn am Samstag samt Pfeifkonzert, wo ich mir sehr gerne dran beteiligen werde. Jetzt muss von Anfang an Riesendruck von uns Fans kommen, wir lassen uns doch ned komplett von diesem Vorstand vera******!“

Strafraumkobra: „Bisheriger Tiefpunkt seit dem Wiederaufstieg. Viel mehr fällt mir dazu nimmer ein.“

SaschaDerMetlitski: „Beim Versuch es verstehen zu wollen, fällt mir unsere Mannschaft ein, die leider förmlich gelechzt hat nach einem Motivator wie Didi. Ob das längerfristig gut gehen könnte, hängt wohl auch stark vom Co-Trainer ab, kommt Hicke mit? Zweitens klappt es wie immer nur mit sportlichem Erfolg. Zumindest kurzfristig hatte er den auf seinen Stationen immer. Jetzt sind wir endgültig die Unsympathler der Liga. Wie viele Menschen, Fans diesen Weg mitgehen wollen? Keine Ahnung. Liebe macht auch im Fußball blind.“

axelauslinz: „Ich steige lieber ab, als Kühbauer beim LASK zu haben. Kühbauer raus.“

hariASK: „Der Moment, wo im Nationalteam bessere sportliche Entscheidungen getroffen werden ….. sagt eigentlich eh schon alles aus.“

