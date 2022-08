LASK-Fans: „Kühbauer wird heiß auf diese Partie sein“

Der LASK empfängt heute den SK Rapid und dieses Duell verspricht durchaus emotional zu werden. Beide Vereine befinden sich an der Tabellenspitze und Trainer...

Der LASK empfängt heute den SK Rapid und dieses Duell verspricht durchaus emotional zu werden. Beide Vereine befinden sich an der Tabellenspitze und Trainer Didi Kühbauer, sowie Rechtsverteidiger Stojkovic treffen auf ihren ehemaligen Klub. Was erwarten sich die LASK-Fans von der Partie gegen die Hütteldorfer, die beim Europacup-Duell am Donnerstag in die Verlängerung gehen mussten? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

111ASK: „Ich erhoffe mir ein Spiel, wo bereits in den ersten 45 Minuten wieder alles klar ist für uns, und ich mich wieder ab der 60. Minute über Passivität ärgere.“

King-Lask: „Alle Jahre wieder kommt Rapid zu uns, wenn sie nicht in der stärksten Phase sind. Den Ausgang kennen wir leider meistens alle. Denke das auch Kühbauer auf diese Partie brennt und unsere Burschen ordentlich motiviert. Daher bitte ich um eine ordentliche Knechtung am Sonntag, einfach weil es Zeit wird dafür…“

Eldoret: „Ihr wichtigster Mann scheint Kühn zu sein. Den zu neutralisieren wäre ein wichtiger Baustein zum Erfolg. In Führung zu gehen würde auch Sinn ergeben, weil Rapid ziemlich anfällig auf Konter ist. Gestern haben sie zeitweise sogar vogelfrei agiert gegen einen eher mittelmäßigen Gegner.“

Lasso: „Wenn der Feldhofer Ferdl meint das die Leistung gegen Lustenau fast nicht besser geht, sehe ich am Sonntag schon durchaus realistische Chancen das Punktekonto zu erhöhen. Dass dieses Match fix hart umkämpft sein wird zeigt schon die sehr durchwachsene Bilanz gegen Rapid. Die Hoffnung, dass die Wiener jetzt endlich fällig sind, um dann ernüchternd festzustellen, dass es dann einfach wieder nicht gereicht hat, war in der jüngeren Vergangenheit ein ständiger Begleiter. Ich für meinen Teil habe genug von diesen Erfahrungen.“

Bohemian Flexer: „Die Vorzeichen lassen bei mir schlechte alte Erinnerungen aufwecken. Ein X wäre nach den letzen Ergebnissen gegen die Grünen ein voller Erfolg, alles andere wäre Draufgabe. Beide Seiten dürften Offensiv besser drauf sein wie Defensiv, wird ein Spektakel mit hoffentlich bessern Ausgang für uns, Zeit wird’s.“

JochenGierlinger: „Also vor der Offensive die ich von Rapid gegen Baku gesehen habe muss man keine Angst haben. Die haben sich gegen einen eher schwachen Gegner kaum zwingende Chancen erspielt (2 HZ). Unsere Negativserie wird zu Ende gehen – Ljubicic sei Dank.“

MEISTER1965: „Bis jetzt ist es überraschend gut gelaufen, obwohl ja ein größerer Umbau stattgefunden hat. Die Neuen haben Qualität, trotzdem muss man der Mannschaft noch ein wenig Zeit geben. Ein Punkt für mich ist, dass eine halbe Stunde Ergebnis verwalten bei einer 3:0 Führung zwar verständlich ist, aber beim heutigen Fußball muss man 90 Minuten durchmarschieren können, sonst könnte es auch bei klarer Führung noch einmal eng werden. In der Vergangenheit sind wir gegen Rapid immer ins offene Messer gelaufen. Die zu weit aufgerückte Dreierkette hat es ihnen leicht gemacht. Didi Kühbauer hat das als Erster gecheckt und gut ausgenützt. Bin gespannt was er sich am Sonntag gegen seinen Ex-Verein einfallen lässt.“

lasso: „Davon abgesehen das ich Belastungs-Diskussionen Mitte August sowieso für lächerlich halte muss ich mir nur die gestrige Bank von Rapid ansehen um zu wissen, dass ein absolut fitter konkurrenzfähiger Gegner nach Pasching anreist. Es wird wie zumeist darauf angekommen wer die entscheidenden Zweikämpfe gewinnt und seine individuellen Fehler am besten minimiert…“

Gaijoh: „Ich denke, dass hier zwei Mannschaften aufeinandertreffen, denen die Tabellensituation eher schmeichelt. Rapid hat teils mit unterirdischen Leistungen gepunktet. Beim LASK sah das überzeugender aus, man sollte aber bedenken, dass sämtliche bisherige Gegner in dieser Saison noch nicht gewinnen konnten (bei 6 Möglichkeiten). Das wird am Sonntag ein Spiel, wo es kratzen und beißen heißt, sprich das über die Zweikämpfe entschieden wird. Freu mich drauf.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Duell zwischen dem LASK und dem SK Rapid.