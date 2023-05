LASK-Fans: „Lawal hat uns den Punkt gerettet“

Der LASK entführte am Sonntag einen Punkt aus Hütteldorf und fixierte damit den dritten Tabellenplatz, womit eine Europacup-Gruppenphase fixiert wurde. Wir wollen uns ansehen...

Der LASK entführte am Sonntag einen Punkt aus Hütteldorf und fixierte damit den dritten Tabellenplatz, womit eine Europacup-Gruppenphase fixiert wurde. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen und haben uns wie immer im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

Traunseelaskler: „Defensiv war das in der zweiten Hälfte teilweise inferior, aber am Ende retten uns das Unvermögen der Rapidler, Lawal und Goiginger einen Punkt, wobei am Ende sogar noch der Sieg möglich gewesen wäre. Damit fix in einer internationalen Gruppenphase. Und eines muss noch erwähnt werden: Sensationeller Auftritt des Fanblocks, extrem brachial!… Neben dem Umstand, dass Rapid es verpasst hat, das Spiel vorzeitig zu entscheiden, war heute sicherlich auch wieder einmal die frische Qualität von der Bank Gold wert – dadurch haben wir am Schluss doch noch einmal eine starke, druckvolle Phase hinbekommen, während Rapid etwas müde wirkte.“

Strafraumkobra: „Neben Lawal konnte sich vor allem der 12. Mann auszeichnen. Sehr stabiler Auftritt!“

lasso: „Lawal heute brutal stark. Das 1:1-Duell gegen Kühn sensationell gelöst. Ansonsten eine eigentlich völlig unerklärliche zweite Halbzeit. Teilweise nicht wirklich vorhanden. Mit wenigen Pässen völlig offen. Aber egal. Der 3 Platz ist endlich fixiert. Block heute unglaublich.“

René: „Ohhh Linzer ASK – Ich weiß nicht was ich gerade geiler finde? Dass Lawal ein solider 1er wird, dass wir jetzt endlich durch sind mit Platz 3 oder dass ich beinahe 90 Minuten unseren geilen Fanblock gehört habe!“

Burnhard: „Typisches Hütteldorf-Spiel von uns, aber hey, 1 Punkt, EUROPAPOKAL. Unsere Baustellen für den Sommer würden eh schon mehrfach angesprochen, auf rechts braucht’s unbedingt ein Upgrade. Bester Linzer heute mit Abstand der Away-Sektor. Brachiale Leistung, top! Hab’s mir heute aus dem neutralen Bereich angesehen, der liebe Block West war dort kaum zu hören.“

LASK08: „Geile Sache dieser Punkt. Europa wir kommen! Noch zwei Statistiken zum Abend:

– Peter Michorl mit 336 Partien für den LASK nun ewige Nummer 4 gleichauf mit Wolfgang Nagl – Thomas Goiginger mit 54 Toren ewige Nummer 10.“

LASK1965: „Mission erfüllt. Klassische Hütteldorf away-Leistung heute. Ganz, ganz schwach. Nur dass diesmal das Ergebnis passt.“

LASK_92: „Schmeckt sehr fein dieser Punkt! Besten Dank an Guido und einen alles in allem überragenden Lawal. Da braucht man sich definitiv keine Sorgen zu machen, wenn wir mit ihm als Nummer 1 in die Saison gehen. War in Summe kein gutes Spiel, eigentlich eine klassische Partie bei Rapid, die quantitativ wenigen aber hochwertigen Chancen nicht genutzt – wie kann man die Scheiße so sehr am Fuß haben wie Usor, tut mir schon leid der Bursche. Man ist allerdings drangeblieben und hat Rapid für die Nachlässigkeit bestraft. Großen Respekt und dickes Lob an den Block, das war gestern schon richtig stark, war beeindruckt und positiv überrascht. Hat wirklich Spaß gemacht, kann sich sehen lassen.“

neunzehnnullacht: „Ich möchte gerne wieder mal ein Ljubicic Tor aus dem Spiel heraus sehen. … Das letzte war ja gefühlt im letzten Jahr.“

KING-LASK: „Großes Lob an alle Jungs und Mädls, die 90 Minuten Gas gegeben haben, war ein sehr geiler Auftritt gestern. Sportlich konnte die Mannschaft nicht ganz mithalten aber ein Unentschieden wurde trotzdem erreicht. Beim Feiern mit der Mannschaft hat man klar gesehen welche „Last“ von den Jungs gefallen ist! PS: Heuer wird wieder Europa unsicher gemacht.“

