LASK-Fans: „Man hat es sicher nicht gegen Sturm verspielt“

Der LASK verlor auswärts gegen den SK Sturm Graz mit 2:4 und da der SK Rapid und der FC Blau-Weiß Linz ihre Partien gewinnen konnten, muss die Mannschaft von Trainer Markus Schopp nun im unteren Playoff weiterspielen. Was sagen die LASK-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft und dem enttäuschenden Abschneiden im Grunddurchgang? Wir fassen die Kommentare der Fans für euch zusammen!

Der Athletiker: „Mit dem Saisonstart über 22 Runden nicht ganz unverdient im unteren Playoff gelandet aber einfach brav weiterarbeiten. Das Frühjahr hat über weite Teile wieder nach Fußball ausgesehen.“

Taktiker1908: „Bin ehrlicherweise nicht mal so enttäuscht wie erwartet. Wahrscheinlich, weil ich mit dem Ausgang gerechnet habe. Europäische Spiele nächstes Jahr sind zwar unrealistisch, aber nicht komplett unmöglich.“

Traunseelaskler: „Das war halt heute nix – am Ende war es an diesem letzten Spieltag wenigstens eindeutig und nicht einmal ansatzweise knapp. Es bleibt zu hoffen, dass wir in dieser Saison nicht noch einmal gezwungen sind, auf so eine Startelf zurückzugreifen – insbesondere natürlich im Cup. Die Runde ist jetzt leider so verlaufen, wie es zu erwarten war, ich hätte mir halt gewünscht, dass wir mit der Einserpanier antreten und gut dagegenhalten können. Dennoch ändert das nichts daran, dass in dieser Saison noch vieles möglich ist. Jetzt gilt es, das heutige Spiel schnell abzuhaken und die Länderspielpause gut zu nutzen, um einerseits wieder fit zu werden und andererseits auf den letzten Runden (der heutigen ausgenommen) aufzubauen. Im Winter war ich noch deutlich pessimistischer eingestellt und auf den Abstiegsplatz haben wir mit 7,5 Punkten einen recht komfortablen Vorsprung. Weiter geht’s!“

Bohemian Flexer: „Man hat es sicher nicht heute verspielt! Die Saison ist noch lange nicht vorbei, es ist noch so vieles möglich in der Liga und im Cup! Wir werden auch hier wieder stärker herausgehen, die Richtung unter Schopp stimmt!“

Sivo: „Abhacken, voll auf den Cup und in der Meisterschaft voll auf den Herbst konzentrieren. Auf die Spieler setzten die man im Herbst auch noch sehen will.“

Das_Zebra_vom_ASK: „Naja, was soll ich sagen: Das ist halt auch mein LASK. Dieses Gefühl von heute ist ein ganz Vertrautes. Ohne diesen Frust kann man Erfolge aber auch nicht wirklich wertschätzen. Ich hoffe auf eine souveräne restliche Saison, in der wir wieder Ruhe und Chemie in die Mannschaft reinbringen um nächste Saison wieder voll angreifen zu können. International spielen, per Cup oder Play-off sollte unser Ziel sein.“

LASK1965: „Die Leistung heute war über weite Strecken zum Schämen. Dennoch wird erst in zwei Monaten abgerechnet. Und bis dahin hat die Mannschaft noch die Chance aus einer schwierigen Saison eine sehr schöne Saison zu machen. Jetzt muss man einmal damit umgehen, dass sich Blau-Weiß zurecht als Linzer Nr. 1 schimpfen darf. Und dennoch hat man, dank fragwürdigem Ligamodus noch die Chance die Kräfteverhältnisse wieder zurecht zu rücken.“

LittleDreamer: „Die Leistung in der ersten Halbzeit war ein ordentlicher Dämpfer. Auch wenn sehr viele Spieler ausgefallen sind muss man in so einem wichtigen Spiel einfach anders Auftreten. Nach dem Frühjahr sehr schade, dass man sich nicht mehr über den Schritt retten konnte. Auf die ganze Saison gesehen haben wir es uns aber leider auch nicht verdient. Aja, und ich hoffe das war das letzte Mal, dass wir den unnötigen Boateng in unserm Dress sehen mussten.“

Black Betty: „Nach Punkteteilung haben wir zwei Punkte Vorsprung auf Hartberg und sieben Punkte Vorsprung auf den Letzten. Ich hoffe, wir kommen rasch in den Kampfmodus.“

Chrisu6: „Bei aller Liebe – aber was habts den geglaubt wie wir in Graz aussehen werden mit einer „halben“ A-Mannschaft? Noch dazu quasi fast die ganze Abwehr. Es wäre so schon sehr schwer gewesen, aber wenn wesentliche Leute fehlen, kommt halt das raus. Ich will jetzt echt nicht behaupten, dass die Rumpfelf nicht probiert hat, dagegenzuhalten, aber die Qualität von Sturm ist viel höher…“

LASKmaniac: „Jetzt muss man den Kaderumbruch mit den Jungen gleich fortsetzen: Midzic, Cissé, Lang, Danek, Sulzner und Co. jetzt fix einbauen und sich von Alten, die keine Leistung (mehr) bringen bzw. Kaderleichen wie Boateng, Zulj, Berisha, Stojkovic, Pintor, Tibidi endlich trennen.“

