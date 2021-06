LASK-Fans: „Mit Ranftl verlässt uns eine echte Legende!“

Die LASK-Fans sind nach dem Abgang von Reinhold Ranftl zum FC Schalke 04 traurig über den Wegfall eines zentralen Akteurs. Wir haben die Fanmeinungen...

Die LASK-Fans sind nach dem Abgang von Reinhold Ranftl zum FC Schalke 04 traurig über den Wegfall eines zentralen Akteurs. Wir haben die Fanmeinungen der LASK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengetragen.

Koenig: „Für mich das Synonym für unseren Aufschwung. Sehr bitter! Aber wenn er zu einem geilen Klub wechseln kann gönn’ ich es ihm.“

Der Athletiker: „Definitiv einer DER LASKler der letzten Jahrzehnte.“

Bohemian Flexer: „Erstmal ein Schlag in die Magengrube, aber man will keinem Spieler Steine in den Weg legen und so einem sympathischen Spieler wünscht man nur das Beste.“

casual1908: „Mein absoluter Lieblingsspieler im Schwarz-Weißen Trikot. Es gab wenig weitere Spieler die den LASK, so wie ich ihn mir vorstelle, so verkörperten. 1908% Einsatz, kämpfen bis zum umfallen und ein extrem feiner Kerl! Danke für all die schönen Momente. Dein Platz in Linz ist dir auf ewig sicher, Legende!“

Steve McManaman: „Danke Reini für alles! Du bist für mich zu einer wahren LASK-Legende geworden.“

laskler89: „Ich habe immer gehofft, dass er uns niemals verlässt – er hat für mich einfach all das verkörpert, was den LASK, unsere Farben, in den letzten Jahren ausgezeichnet hat. Mach’s gut, Legende!“

Strafraumkobra: „Dieser Abgang ist echt besonders bitter. Einer von jenen Spielern, die man gerne bis zum Karriereende in Linz gesehen hätte. Kilometerfresser. Unbändiger Wille. Vorzeigeprofi. Danke für 6 geile Jahre und 241 Spiele in schwarz-weiß. Schön, dass du den LASK als Herzensverein bezeichnest. Alles Gute und auf ein baldiges Wiedersehen. Die #26 wird abgehen.“

Santuzzo: „Der Abgang schmerzt echt gewaltig und tut richtig weh. Hätte gehofft das er uns noch lange erhalten bleibt.“

Traunseelaskler: „Vielen Dank für alles Reini, dein Laufpensum und Einsatz wird mir immer in Erinnerung bleiben. Insbesondere in der Europa League 2019/20 hast du sensationelle Leistungen abgerufen! Nun ist die Kadersituation natürlich neu zu bewerten. Mannschaftsintern könnte ich mir Potzmann durchaus vorstellen, auch Reiter hat diese Position schon bekleidet und würde meiner Meinung nach ob seiner Geschwindigkeit und Laufbereitschaft bzw. Dynamik passen. Als externe Lösung wäre natürlich Wimmer sensationell, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieser für uns erschwinglich ist, außerdem sehe ich ihn grundsätzlich noch deutlich offensiver als Ranftl. Ansonsten habe ich mich noch wenig mit Alternativen beschäftigt. Persönlich könnte ich mich aber, sollte ein externer Ersatz nicht realisierbar sein, sonst auch mit der Lösung der internen Nachbesetzung ganz gut arrangieren, es wird da zwar schwer Ranftl 1:1 zu ersetzen, aber ich traue Potzmann und Reiter gemeinsam schon zu, eine vernünftige Lösung zu bilden.“

Much1: „Eine absolute Legende & Aushängeschild verlässt den Klub – das macht mich schon traurig. Selten gab es einen LASK-Spieler der über Jahre so konstant auf hohem Niveau spielte und ständig mit der Herausforderung wuchs. Sportlich und menschlich ein absoluter Topcharakter. Hoffe, man sieht ihn wiedermal im schwarz-weißen Nadelstreif.“

LASK08: „A bissl zum Rean ist mir, >240 Spiele, Aufstieg, EL, Cupfinale. Danke, Danke, Danke!!!“

lasso: „Grundsätzlich empfinde ich die Haltung des Vereins, verdienten Spielern keine Steine in den Weg zu legen, für positiv. Aber um als Verein weiter zu wachsen, bedarf es neben den Stadion in Zukunft auch höhere Summen bei Abgängen. Auch wenn LASK-Offizielle schon öfter andere Aussagen tätigen, ist der LASK selbstverständlich ein Ausbildungsverein. So wenig mich diese Worte erbauen, aber hier muss das Ziel sein sich an Rapid zu orientieren.“

LASK_92: „Hoffe, dass sich der LASK auf der für sein Spielsystem exorbitant wichtigen Position des Rechtsverteidigers eine vernünftige Lösung überlegt. Ideal wäre natürlich eine vergleichbare Konstellation wie auf der Linksverteidigerposition, wird es aber so – nonaned – vermutlich nicht spielen. Immer unter dieser Maßgabe gesehen, freue ich mich persönlich extrem für Reini über den Transfer. Schalke als Club finde ich zwar nur mäßig sympathisch, aber er wird dort vermutlich ungeachtet deren prekärer finanzieller Situation das x-fache verdienen können, darf die Emotionen, die ein absoluter Traditionsverein so mit sich bringt noch einmal intensiver miterleben.“

Soldi: „Der Junge kann jetzt richtig Geld verdienen, in einer geilen Liga und lässigen Stadien spielen. Alles Gute dafür und komm zur Stadioneinweihung zum Spiel Legenden gegen aktuelle Mannschaft zurück!“

Mehr Fanmeinungen zum LASK findet ihr im LASK-Forum des Austrian Soccer Board.