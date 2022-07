LASK-Fans nach Zulj-Verpflichtung: „Ein echter Königstransfer“

Der LASK gab gestern die Verpflichtung von Robert Zulj bekannt, der einen Vertrag in Oberösterreich bis 2025 unterschrieb. Der Offensivspieler, der sowohl im Sturmzentrum...

Der LASK gab gestern die Verpflichtung von Robert Zulj bekannt, der einen Vertrag in Oberösterreich bis 2025 unterschrieb. Der Offensivspieler, der sowohl im Sturmzentrum als auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, nimmt viel internationale Erfahrung zu seinem neuen Verein mit und gilt als absoluter Führungsspieler. Wir wollen uns ansehen was die LASK-Fans zu ihrem Neuzugang sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LASK_92: „Zulj hat für österreichische Verhältnisse sicherlich außergewöhnliche Qualität. Hoffe er findet nach seiner „Stehzeit“ schnell wieder in die Spur, dann hat er alles, um uns entscheidend voranbringen zu können. Garantien gibt es im Fußball natürlich keine, bin aber nichtsdestotrotz guter Dinge, dass das eine sportlich schöne Geschichte wird. So er sich gut einfügt, steht dem mannschaftlichen Erfolg mit dem vorhandenen Kader nichts mehr im Wege. Denke, dass das Transferprogramm auf der Zugangsseite somit abgeschlossen ist.“

AllesKlar: „Spannender Transfer! Und man kann nie zu viele starke Spieler im Kader haben – noch dazu Österreicher…Geil einen Spieler vom Format Zulj von uns überzeugen zu können! Hoffentlich gibt es schon Pläne den Kader zu reduzieren.“

Blwhask: „Robert Zulj ist ein absoluter Königstransfer für uns. Der könnte theoretisch auch in Salzburg Stammspieler sein, so zumindest meine optimistische Einschätzung. So einen Spieler generell nach Linz zu holen, ist auch keine alltägliche Sache. Wenn es wirklich stimmt, was deutsche Medien berichteten, dass auch Bochum wieder an ihm dran war, ist dieser Transfer umso höher einzustufen.“

Der Athletiker: „Schmeckt. Endlich sind mit Koulouris und Zulj eine unserer größten Schwächen behoben. Physis und Durchsetzungskraft im vorderen Drittel. Ich gehe auch davon aus, dass man in Zukunft auch bei Standards wieder gefährlicher sein wird.“

gspiatnix: „Der Transfer ist für österreichische Verhältnisse (ausgen. RBS) als Königstransfer einzustufen. Freu mich richtig, dass es geklappt hat mit Zulj. Denke, dass die Luft für die Sportskameraden Schmidt und Sabitzer ziemlich dünn wird.“

GH78: „Die aktuelle Transferperiode hat meiner Meinung nach das Potential die beste seit dem Aufstieg in die Bundesliga im Sommer 2017 zu werden. Und sie ist noch nicht abgeschlossen.“

Gaijoh: „Na dann hoffen wir mal, dass er in der Wüste das Kicken nicht verlernt hat. Wenn sich die Abgänge in Grenzen halten ist das schon ein super Kader für Bundesliga-Verhältnisse. Oberes Playoff muss sich da ausgehen.“

Bohemian Flexer: „Es darf nicht vergessen das ein Zulj seit Anfang Mai kein Spiel mehr bestritten hat! Er gilt als sehr ehrgeiziger Spieler, aber ähnlich wie Koulouris wird er uns nicht gleich weiterhelfen also ist wegen dem ein Abgang von Horvath, der aber auch andere Positionen spielen könnte, im Sommer eher ausgeschlossen. Da tippe ich auf einen Schmidt, der gestern als Zehner eingewechselt wurde und da jetzt für ihn aber mal gar keine Verwendung besteht, als weit wahrscheinlicher!“

