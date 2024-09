LASK-Fans: „Nicht in alte Muster zurückfallen“

Der LASK trifft heute auf den SK Rapid und die Fans hoffen, dass nach dem ersten Saisonsieg vergangene Woche die Mannschaft nun erneut anschreiben...

Der LASK trifft heute auf den SK Rapid und die Fans hoffen, dass nach dem ersten Saisonsieg vergangene Woche die Mannschaft nun erneut anschreiben kann. Wie schätzen die Anhänger die Chancen in dieser Begegnung ein? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Eldoret: „Gegen Rapid sehe ich für uns leider wenige Chancen. Da müsste schon wirklich alles zusammenpassen, wie Tagesform und Glück, dass wir dort punkten können.“

JochenGierlinger: „Nachdem wir in den letzten Jahren gefühlt die Hütteldorfer immer wieder durch geschenkte drei Punkte aufgebaut haben, wäre es an der Zeit dies zurückzufordern. Rapid hat nach einem guten Start in den letzten Spielen doch nicht mehr so gut performt wie ich finde. Ein Punkt ist sicher möglich.

Traunseelaskler: „Wir gehen jedenfalls als klarer Außenseiter in die Partie – das war gegen Rapid schon länger nicht der Fall und dennoch haben wir in Hütteldorf selten gut gespielt. Gerade unsere Defensive bereitet mir Sorgen, da wird es gegen einen deutlich gefestigteren Gegner schon einen wirklich guten Tag brauchen, um etwas mitzunehmen. Es ist jedenfalls gut, dass wir nun wieder mehr Offensiv-Optionen auf der Bank haben. Die Qualität, zu punkten, haben wir definitiv – allerdings sind wir halt leider auch sehr fehleranfällig.“

Koenig: „Ich sehe uns nicht so als krassen Außenseiter, meiner Meinung nach war Rapid im Derby nicht überragend und hat defensiv einiges angeboten. Da trifft es sich gut, dass wir offensiv wieder mehr Möglichkeiten haben. Man muss fast hoffen, dass (der wohl nicht voll fitte) Burgstaller beginnt, ich befürchte aber, dass der aufstrebende Wurmbrand in die Startelf rückt. Dieser wirkt sehr schnell und trickreich – Eigenschaften die unserer eher behäbigen Defensive nicht entgegenkommen.“

LASK1965: „Wir reisen nach Hütteldorf zum Tabellenführer, der mehr als doppelt so viele Punkte auf dem Konto hat wie wir. Zudem hat Rapid in dieser Saison vor heimischem Publikum enorm überzeugt. Lediglich beim 2:2 gegen Braga konnte man nicht voll punkten. Dementsprechend sind unsere Jungs krasser Außenseiter. Aber es wäre auf jeden Fall an der Zeit Rapids Heimserie zu brechen.“

Dr med Den Rasen: „Sollten wir es dennoch irgendwie schaffen wäre es ein irrsinniger Befreiungsschlag und würde uns enormen Auftrieb geben. Jedenfalls wird es wieder mal ein richtungsweisendes Spiel. Nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch wie wir allgemein in Hütteldorf auftreten. Wenn wir nach dem Erfolg gegen den GAK wieder in das alte Muster verfallen ist endgültig Feuer am Dach. Ich denke, dass diese Partie zum richtigen Zeitpunkt kommt. Rapid spielt bis jetzt eine gute Saison, sind aber sicher nicht unschlagbar. Es muss unser Anspruch sein gegen Wien-West Punkte mit zu nehmen. Und irgendwie habe ich ein gutes Gefühl. Auf das viele Schwarz-Weiße unsere Mannschaft in Wien nach vorne peitschen!“

Much1: „Zum ersten Mal seit Wochen verspüre ich enorme Zuversicht und Vorfreude auf ein Spiel. Ich glaube, dass das Spiel zu einem ganz guten Zeitpunkt kommt für uns und wir überraschen werden.“

Black Betty: „Ich sehe leider eher schwarz. Wir sind nach wie vor zu fehleranfällig im Spielaufbau, die Offensive steht und fällt nach wie vor mit Zulj. Die einzige Chance, die ich sehe, wäre, wenn sie Zulj nicht in den Griff kriegen oder die Häferl a la Sangaré frühzeitig rot kriegen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der LASK-Fans vor dem Auswärtsspiel gegen den SK Rapid.