LASK-Fans: „Niederlage gegen Salzburg ist kein Beinbruch“

Der LASK gab nach der gestrigen 1:3-Niederlage gegen RB Salzburg die Tabellenführung wieder ab. Wir wollen uns ansehen wie die LASK-Fans das Spiel ihrer...

Der LASK gab nach der gestrigen 1:3-Niederlage gegen RB Salzburg die Tabellenführung wieder ab. Wir wollen uns ansehen wie die LASK-Fans das Spiel ihrer Mannschaft einstufen und haben für euch die Stimmungslage in Oberösterreich zusammengefasst. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LASK1965: „Respekt an unsere Mannschaft. Man hat auch heute wieder die Weiterentwicklung sehen können, in einem Spiel, das dem Titel Spitzenspiel absolut gerecht wurde. Ich habe zuletzt, dank Lockdown, vermehrt Bundesliga geschaut und muss schon feststellen, dass der LASK und RB momentan klar über die anderen Mannschaften zu stellen sind. Das soll die Leistung von Sturm, Rapid und Co. nicht schmälern, vielmehr soll es verdeutlichen, dass in Salzburg und Linz über einen langen Zeitraum gut gearbeitet wurde. Das hat man auch heute gesehen. Intensive Laufarbeit, hohes Anpressen und große taktische Disziplin. Red Bull stand auch heute, im Vergleich zu den letzten Spielen, defensiv wirklich gut. Vor allem merkt man einfach die Klasse am Ball, da passieren beim Rausspielen kaum Fehler…“

GH78: „Die Bullen zu biegen, wenn es darauf ankommt ist verdammt schwer. Der LASK hat sich in den letzten Monaten super entwickelt. Und es tut mir für die Jungs leid, dass sie sich heute nicht belohnt haben. Der Weg stimmt. Und ich wiederhole mich, wenn ich sage: Über den einen oder anderen Punkteverlust sehe ich hinweg, wenn wir im oberen Playoff diesmal voll da sind und liefern. Eines konnte man jedenfalls heute feststellen: Die Formkurve von Goiginger zeigt deutlich nach oben. Der Assist und das Dribbling vor der Großchance in Halbzeit 2 waren hervorragend. Und ein Goiginger in Hochform kann im Frühjahr ein sehr wesentlicher Faktor sein. In der Vorsaison hat er ganz klar gefehlt.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

casual1908: „Mit Punktezuwachs habe ich heute sowieso nicht gerechnet, darum Krone richten und auf in die nächste Cup-Runde.“

lasso: „Das Salzburg nach den Pausentee nochmal das Tempo erhöhen bzw. im Gegensatz zum LASK halten konnte war schon bemerkenswert. Sind die Rahmenbedingungen, sprich z.b. die Mehrfachbelastung oder Verletzungsituation bei beiden Teams gleich ist RB praktisch nicht zu biegen. Sollte aber auch in Salzburg Mal der Verletzungsteufel wüten oder die Europacup-Reise etwas länger dauern sollte man nicht schon vorher die Flinte ins Korn werfen. Wir haben heute auswärts bei einem vollmotivierten in Einserpanier aufgetretenen europäischen Top-20-Team mindestens 45 Minuten nicht nur ein super Ergebnis gehalten sondern einfach auf Augenhöhe agiert. Zudem man ja in Halbzeit 2 nicht hoffnungslos unterlegen war. Bin sehr zuversichtlich, dass der Weg der richtige ist, daher heute umso mehr weiter immer weiter.“

alfa156: „Wenn man so ein Spiel gewinnen will braucht man auch einen Torhüter in Hochform und das war heute klar Stankovic. Schlager leider schon längere Zeit nicht mehr so souverän. Die beiden letzten Tore gehen klar auf seine Kappe.“

AllesKlar: „Gute erste, leider aber eher schwache zweite Halbzeit. Ein Unentschieden wär zwar nicht unverdient gewesen, aber mit teilweise mangelndem Zugriff und dann noch einem Patzer hinten wird’s halt schwer gegen Salzburg. Ist alles in allem kein Beinbruch. Man hat gezeigt, dass man sich im Vergleich nicht verstecken muss. Mit den intensiven Wochen und dem wachsenden Lazarett ises halt schon zach – dass der Einsatz trotzdem noch stimmt ist den Jungs hoch anzurechnen.“

Eldoret: „Die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir einstweilen auch mit der Einser-Panier von RB schon sehr, sehr gut mithalten können…“

alfa156: „Positiv ist auch, dass Goigi schon sehr nahe an seiner Hochform ist. Seine Dribblings und seine unverkennbaren Schlenzer sind der Wahnsinn, leider hat Stankovic heute unnormal sehr gut gehalten, da hat auch dem LASK einfach das Glück gefehlt. Aber vielleicht ist es eh besser erst die letzten beiden Spiele zu gewinnen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 3:1-Heimsieg der Salzburger gegen den LASK.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!