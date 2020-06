LASK-Fans: „Niederlagen gegen Rapid schmerzen immer“

Der LASK verlor gestern das Bundesligaspiel gegen den SK Rapid mit 0:1 und prolongierte damit den unglücklichen Start in das Meisterplayoff. Trotz spielerischer Überlegenheit...

Der LASK verlor gestern das Bundesligaspiel gegen den SK Rapid mit 0:1 und prolongierte damit den unglücklichen Start in das Meisterplayoff. Trotz spielerischer Überlegenheit konnten die Linzer die Rapid-Abwehr nicht knacken und mussten gegen Spielende nach einer Unachtsamkeit von Wiesinger den Verlusttreffer hinnehmen. Nachdem wir uns bereits die Meinungen der Rapid-Fans ansahen, wollen wir uns nun den LASK-Anhängern widmen. Alle Fanmeinungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum!

LASK1965: „Irgendwie erinnert mich das an die Zeit unter Martin Hiden, da war es gefühlsmäßig auch egal was die Mannschaft abgerufen hat, am Ende hat man nicht gewonnen. Klar, das spielt sich jetzt auf einer komplett anderen Ebene ab, aber wie sich derzeit Unvermögen mit Pech paart ist schon ziemlich einzigartig. Und das betrifft ja nun wirklich nicht nur das heutige Spiel. Am Ende schmerzt eine Niederlage gegen Rapid immer, aber ich bleib dabei, eine Tabelle in der man eigentlich 9 Punkte Vorsprung auf Rapid hätte, de facto aber nun vier Punkte Rückstand hat, ist für mich keine Tabelle die ich ernst nehme.“

111ASK: „Also ich bin ja selten angefressen, aber jetzt bin ich es. Die hatten nicht einmal einen Ball gesehen. Was machen wir? Wir schenken Ihnen ein Tor.“

Chrisu6: „Bin heute auch nicht so sauer wie noch gegen Hartberg oder WAC. Die Burschen haben echt alles gegeben – Rapid komplett unter Druck gesetzt und in der zweiten Halbzeit auch vorne Chancen rausgespielt. Rapid quasi ohne wirkliche Chance im ganzen Spiel. Es ist ja mittlerweile schon richtig lustig – da kommt eine Mannschaft mit wesentlich größerem Budget, hat (jährlichen) Anspruch Meister zu werden und bekommt in 90 Minuten keinen wirklichen Torschuss zusammen.“

Der Athletiker: „Wird schon wieder werden. Habe nach der Corona-Geschichte schon damit gerechnet, dass es nicht spurlos vorbeigehen wird aber Halbzeit zwei war schon wieder halbwegs der Herbst.“

LASK_92: „Die Leistung war gut, Rapid mit keinem einzigen Schuss aufs Tor bis zur Führung, die man einfach nur verschenkt hat, dann noch der Lattentreffer zum Ende, kommt eben alles geballt zusammen, ist schon sehr heftig momentan, aber gut, hilft nicht immerhin hat der WAC ebenso eine Niederlage bezogen. Elfer auch nicht bekommen, echt zum Kotzen momentan. Schade, dass Corona (und zum Teil wohl auch das daraus folgende „Gate“) den Zauber und die Magie der Saison zerstört hat. Die Leichtigkeit des Seins ist weg, sie wird sich wohl auch nicht mehr einstellen. Meine Hoffnung nährt sich dennoch nach wie vor daraus, dass sich Qualität in aller Regel am Ende durchsetzt.“

René: „Wenn man vorne nicht durchkommt und hinten ein blödes Tor bekommt, hat man verloren! Ob verdient oder unverdient ist egal. Verloren ist verloren.“

LittleDreamer: „Wäre halt angerichtet gewesen, WAC verliert auch gegen Hartberg. Mit einem Sieg wäre man wieder Zweiter gewesen und ich glaube die Jungs könnten derzeit auch ein Erfolgserlebnis gebrauchen. Gegen Salzburg wirds wohl auch nix zu holen geben und sollte Hartberg gegen Graz Punkte holen musst dann auch schon um Platz 4 zittern.“

Steve McManaman: „Jetzt mal ganz ernst und ohne Enttäuschung und/oder Frust. Ich finde es schlimm, wie schlecht Rapid unter Kühbauer geworden ist. Die sind Zweiter und wissen eigentlich gar nicht warum.“

Raunseelaskler: „Ich persönlich bin nach dem Spiel zuversichtlicher als vorher – die Leistung hat nämlich heute absolut gestimmt, die defensiven Schwächen vom Hartberg- und WAC-Spiel waren nicht zu sehen. – und Kühbauer kann mit diesem Erfolg jetzt lange weiterwursteln – das so ein Fußball auf lange Sicht wohl nicht erfolgreich sein wird, stelle ich einmal so in den Raum.“

GH78: „Ich bin heute nach dem Spiel auch relativ entspannt. Die Mannschaft hat gut gespielt und steigert sich von Spiel zu Spiel. Vorne hat der letzte Pass gefehlt. Und Andrade ist leider kein Flankengott. Das hat man auch vorher schon gewusst. Die fehlenden Punkte sind natürlich mental kräftezehrend. Aber ich bleib dabei, dass es auch ohne Änderung der Senatsentscheidung in den Top 3 enden sollte. Das war heute keine Niederlage, über die man sich ärgern muss. Eigentlich habe ich mir gedacht, dass uns Rapid mit Kontern gefährlich werden kann. Aber nicht einmal dazu waren sie spielerisch in der Lage. Für Wiesinger tut es mir leid, dass er den massiven Bock geschossen hat. Er hat nämlich ansonsten sehr gut gespielt. Rapid ist hinten im Sinne einer Kühbauer-Underdog-Mannschaft gut gestanden. Auch die Zweikämpfe haben sie gut angenommen. So richtig geschwommen sind sie nur in der ersten Hälfte der zweiten Halbzeit. Aber der LASK war eigentlich im ganzen Spiel überlegen ohne eine Vielzahl an Chancen heraus zu spielen. Der kleine Platz in Pasching war für uns schon in Hochform in jedem Heimspiel außer gegen Salzburg ein Nachteil. “

