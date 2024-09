LASK-Fans: „Raus mit diesen ganzen Gucci- und Prada-Kickern!“

Der LASK kommt nicht zur Ruhe. Mit der 0:1-Derbyniederlage bei Blau-Weiß Linz wurde auch das Schopp-Debüt auf der Trainerbank verpatzt. Wir haben die Reaktionen...

Der LASK kommt nicht zur Ruhe. Mit der 0:1-Derbyniederlage bei Blau-Weiß Linz wurde auch das Schopp-Debüt auf der Trainerbank verpatzt. Wir haben die Reaktionen der LASK-Fans auf die fünfte Bundesliganiederlage in Serie im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Strafraumkobra: „Vielleicht hat man auch nichts anderes verdient, wenn man Valon Berisha immer wieder in der Startelf stehen hat. Für mich das Sinnbild der aktuellen Krise.“

LASK1965: „Am Ende brauchst mehr Goigingers und weniger Tibidis. Ich könnte kotzen.“

lasso: „Ljubicic ist seit Saisonbeginn immer bei den mit Abstand schwächsten Kickern. Unterboten nur mehr von Berisha. Bis auf Usor, der leider in diesen Leben kein Scorer mehr wird, Taoui und Siebenhandl, von jedem einfach eine richtige Scheissleistung. Tibidis Vorstellung kann ich mit dem mir bekannten Wortschatz gar nicht beschreiben.“

Wossoides: „Heute habe ich die Bestätigung erhalten (und viele meiner Leidensgenossen), dass ich vom Fußball null Ahnung habe, weil wie kann es sein, dass wir alle Berisha unter aller Sau sehen und er bei drei Trainern Stammspieler ist?“

bowie87: „Berisha glaubt anscheinend ja immer noch, dass er ein Superstar ist. In Wahrheit ist er spielerisch ein Totalversager. Der bringt ja nicht einmal einen ruhenden Ball ordentlich an den Mann. Aber Hauptsache bei Rückstand mit dem Ferserl daherkommen oder sich mit dem Ball am Fuß dreimal am Stand drehen. Den brauch ich echt nicht mehr beim LASK.“

MitleserSW: „Haben jetzt alle geglaubt der Schopp ist ein Zauberer? Sein Spielstiel ist ähnlich wie bei Darazs und wenn das dann nicht funktioniert, wird es eben schwierig gegen eine Pressing-Mannschaft. Gratulation an Scheiblehner der seine Mannschaft super vorbereitet hat. Trotzdem will ich auch das Positive sehen. Taoui hat einige starke Szenen gehabt, ebenso Usor (aber eben leider kein Goalgetter), teilweise auch Bello und Bogarde. Talovierov brachte auch etwas Schwung. Leider wurden die Druckphasen immer durch katastrophale Abwehrfehler beendet. Und ja, ist zwar Vergangenheit: Luckeneder war zwar bei weitem kein Trauner, aber konnte Spielaufbau, das kann jetzt keiner.“

Traunseelaskler: „Rückblickend betrachtet war das die undankbarmöglichste Auftaktpartie für Schopp, weil Derbys in der Regel aufgrund des hohen Emotionalitäts- und Druckniveaus hauptsächlich Kampfpartien sind. Es hätte mit einem ernudelten Sieg auch die Ideale werden können. Im Endeffekt habe ich persönlich genau mit so einer Partie gerechnet und nur gehofft, dass wir weniger Fehler machen, was schließlich nicht der Fall war. Man sollte meiner Meinung nach auch bewusst manche Spieler von der Kritik ausnehmen, etwa die jungen Diallo oder Haider (welcher sich zum Glück beim Foul von Mensah nicht verletzt haben dürfte), die mangels Offensivoptionen ins kalte Wasser geworfen wurden bzw. werden mussten. Insgesamt ist die aktuelle Situation natürlich sehr bescheiden, dennoch habe ich in mir eine gewisse innere Ruhe, die wohl auch damit zusammenhängt, dass es im Laufe meiner Fanlaufbahn schon um Welten schlimmere Phasen gab als die aktuelle. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber ich verspüre gerade sogar so etwas wie Zuversicht dahingehend, dass wir in den nächsten Wochen zumindest sportlich das Ruder wieder herumreißen können – gerade für das Spiel gegen den GAK habe ich aktuell ein absolut nicht rational erklärbares, verdammt gutes Gefühl (und ich bin meistens pessimistisch eingestellt). Zurück zum heutigen Spiel: Gratulation an Blau Weiß zum verdienten Sieg – die waren heute sehr gut eingestellt und haben nicht umsonst auch Rapid heuer schon mit 3:0 heimgeschickt. Aber ich bin mir sicher: So hinnig werden sie uns in dieser Saison nicht mehr erwischen (egal, wie viele Derbys es noch geben wird), beim Rückspiel werden wir ein anderes Gesicht zeigen. Davon bin ich überzeugt!“

DomEng: „Wenn man heute beim Aktivieren im Stadion war, hat man bereits gesehen, dass diese „Kicker“ null Interesse hatte, ein Zulj dem das Desinteresse ins Gesicht geschrieben war, weil die Diva in den Regen muss. Außer Schopp, der zeigte eine Derbyeinstellung und hat gebrannt. Ich habe mir nichts ausgemalt, aber was ich erwartet hätte, wäre Leidenschaft, Kampfgeist und Einsatz gewesen. Bei dieser seelenlosen Truppe ist leider nichts davon vorhanden. Kein Herz, keine Leidenschaft, keine Mannschaft, keinen Stolz dieses Trikot tragen zu dürfen. Alle bis auf Siebenhandl und Taoui können gehen, Amateure oder U18-Kicker hochholen, schlimmer kann’s echt nicht mehr werden. Das positivste: Pintor und Boateng nicht einmal im Kader und werden auch hoffentlich nie wieder unser Dress tragen. Ich möchte wieder eine Mannschaft, die ihr Herz am Platz lässt, sich den Arsch aufreißt für schwarz und weiß und rackert bis die Lunge rausfliegt.“

ZE8RAHEAD: „Ein Wahnsinn! Das kannst keinem Kind zeigen, weil das verlernt ja Fußball nur durchs Zusehen. Komplett limitierte Blaue und Schwarz-Weiße, die verbissen, aber endlich erfolgreich einen neuen spielerischen Tiefpunkt erreichen. Nicht zu glauben, dass dies Bundesliga sein soll und nicht zum Anschauen, wenn man selbst Fußball spielt oder zumindest gespielt hat.“

lasso: „Gruber und auch Wieland können sich von mir aus lieber heute als morgen schleichen, aber dadurch wird die Mannschaft keinen Millimeter besser Fußball spielen.“

AvantiLentia: „Diese Partie spiegelt die Situation bei unserem glorreichen ASK wider. Diese ganzen „Talente“ die nur wegen dem Geld spielen, wissen nicht mal was es heißt, ein Derby zu verlieren. Wichtig, dass das Gehalt stimmt, keine Leidenschaft, kein Kampf, kein Team, keiner kämpft für den anderen am Platz. Im Winter gehört der Kader unbedingt aussortiert, sonst spielen wir wirklich um den Abstieg mit. Versteh nicht warum man jetzt beim LASK unbedingt auf den Ballbesitzfußball umsteigen will, wenn man sieht dass dieses System nicht passt. Wir sind nicht Man City oder ein spanischer Klub. Diese „Talente“ haben es nicht verdient die Dress vom ASK zu tragen. Umbruch jetzt!“

JochenGierlinger: „Tibidi, Stojkovic, Jovicic und Berisha sollte man in der nächsten Transferzeit versuchen an den Mann zu bringen (Ranftl, Goiginger, Michorl wären um Klassen besser). Den von Schopp versprochenen Einsatz konnte ich nicht erkennen. Bin aktuell ziemlich enttäuscht.“

DomEng: „Wenn man das Herz der Mannschaft rausekelt, einen langgedienten Spieler nach dem anderen verjagt und dann lauter solche angebliche „Talente“ holt – anstatt den eigenen Nachwuchs zu unterstützen, fördern, fordern, eine Chance gibt ein neuer Michorl oder Luckeneder zu werden – die nur Gucci, Prada und Dolce & Gabbana in ihrem Kopf haben, oder ausgediente „Weltmeister“, dann ist es klar, dass so etwas rauskommt wie wir jetzt sehen.“

laskler89: „Momentan ist es einfach brutal schwierig – Schopp konnte natürlich in einer Woche nicht alles ausbessern. Die Transferzeit ist vorbei, fraglich ist, ob uns alle Spieler helfen, die im letzten Jahr zu uns gekommen sind. Verwundert bin ich, was einen Tibidi qualifiziert, Bundesliga zu spielen, dasselbe gilt für Berisha. In der Innenverteidigung haben wir ein brutales Defizit an Geschwindigkeit. Bin gespannt, was das jetzt gegen den GAK wird – ein Sieg täte der schwarz-weißen Familie so unendlich gut.“

Ich-Mensch: „Es wurde schon alles gesagt. Wahnsinn wie schlecht die Mannschaft zur Zeit drauf ist. Normal musst diese Prada, Gucci (und was auch immer noch gibt) Kicker heute noch am Trainingsplatz 40 Runden laufen lassen.“

Much1: „Gegen wen wir eigentlich mal gewinnen wollen, muss mir die Mannschaft auch mal erklären. Recht viel schwächere Gegner werden wir nicht mehr haben bis zur Winterpause und da ist’s noch lang hin.“

lasso: „Was mich am meisten verwundert ist dass, wenn’s um Mentalität geht, Usor kein einziges Mal erwähnt wird. Hatte von Beginn an einen schweren Stand aber hat sich extrem in die Partie reingearbeitet. Ja, er wird wohl kein Scorer mehr, aber wieder die meisten Zweikämpfe im Team bestritten. Mit Abstand die meisten Dribblings für sich entschieden und wieder mit enormer Laufarbeit. Mit Taoui und Siebenhandl der Einzige der sich verdient, den LASK-Zwirn zu tragen.“

Much1: „Wir haben zweimal binnen nicht mal einem Jahr völlig sang- und klanglos im Donauparkstadion verloren. Das ist absolut peinlich und einem LASK mit diesen noch nie dagewesenen Möglichkeiten unwürdig. Sportlich aktuell klare Nummer Zwei der Stadt, darüber soll sich jeder im Verein mal klar werden! Da können wir noch so ein tolles Stadion, super Sponsoren usw. haben. Es müssen mal wieder alle runter vom hohen Ross und sich den Grundtugenden besinnen – arbeiten, über die Schmerzgrenze gehen und endlich wieder eine fucking Einheit werden!“

Soldi: „Ich bin traurig. Man neigt dazu, in die Vergangenheit zu sehen, als wir mit Spielern wie Wiesinger, Goiginger, Frieser, Holland, Michorl, Raguz, Klauss, … Europa rockten. Diese Spieler waren nicht besser wie der heutige Kader. Aber sie hatten Biss. Sie waren eine Mannschaft. Sie hatten eine Spielidee. Wir sind klinisch tot. Keine Ideen, wenige Spieler die das Heft in die Hand nehmen wollen – dazu viele außer Form. Wir spielen ein System dass wir nicht spielen können. Es geht jetzt darum irgendwie in den Winter zu kommen und dann eine ordentliche Vorbereitung zu absolvieren. Schopp hat viel Arbeit vor sich. Berisha, Tibidi und alle anderen die nicht 100% geben, können sich schleichen. Alleine wie Tibidi gestern kurz vor seiner Auswechslung bei einem Blau-WeißKonter zurückgetrabt ist… auf jedem Dorfplatz wirst verdroschen. Hoffen können wir auf Flecker und Andrade, vielleicht gibt uns das mehr Stabilität.“

Bohemian Flexer: „Man merkt momentan bei Ziereis, wie er immer mehr abbaut… Andrade hat letzte Saison alles abgelaufen was er nicht erreichte, der fehlt in der Abwehr einfach so extrem – ich hoffe man setzt Talovierov wieder öfter ein, der gefällt mir von allen noch am besten in der Defensive!“

Strafraumkobra: „Einerseits nervt die aktuelle Lage, aber andererseits kann ich mich mit Pintor, Berisha oder Tibidi so wenig identifizieren, dass es einen auch nicht groß wundern darf. Seit Wochen spielen sie weit unter ihren Möglichkeiten und sie ändern einfach nix daran. Auch unter einem neuen Trainer sieht man zB noch immer nicht, warum Eintracht Frankfurt diesen Innenverteidiger mal geholt hat. Wenn sie alles reingehauen hätten, wäre es richtig bitter gewesen, aber so war es ein weiteres Spiel ohne Leidenschaft und Wille. Das ist traurig genug. Vielleicht gibt es den Herren ja doch mal zu denken, dass Siebenhandl einer der wenigen ist, die sich reinhauen und was erreichen wollen. Das ist kein Gucci-Kicker, der den Klub nur schnell als Plattform nützen will und sich sowieso schon in einer anderen Liga sieht. In der Europa League hatte man großen Erfolg mit bodenständigen Leuten aus der eigenen Liga wie Trauner und Ranftl, aber nicht mit swaggy Typen wie Pintor und Tibidi. Flecker hat im Sturm-Spiel letzte Saison mehr gebracht als es von Darboe immer prophezeit wurde. Schlussendlich ruhen meine Hoffnungen auf Schopp. Er wird nicht alles von heute auf morgen ändern können, aber zumindest sollte er routinierter als Sageder oder Darazs sein und seine Einstellung dürfte gestern gepasst haben. So oder so möchte ich an die letztwöchige 10-Jahresfeier anknüpfen. Im Gegensatz zum anderen Verein hat man nur über sich und die eigenen Highlights gesprochen. Der Stadtrivale wurde nicht erwähnt. Das gefällt mir wesentlich besser und auch der ganze Klub wird sich nur auf sich selbst konzentrieren müssen, um diese bisher verkorkste Saison zu kitten.“

Traunseelaskler: „Man muss festhalten: Seit dem Wiederaufstieg haben wir in fast allen Derbys versagt und regelmäßig schlechte, lustlose Leistungen gezeigt – zuerst gegen Ried, nun gegen Blau Weiß. Ausnahme waren lediglich Spiele vor leeren Rängen sowie das Heimderby letztes Jahr, als Blau Weiß noch nicht auf der Höhe war. Wir haben katastrophale Derbyperformances abgelegt unter verschiedensten Trainern (unter Ismael und Darasz gab es keine Derbys): Angefangen mit Glasner (blamables Cup-Aus in Ried), dann Thalhammer, Wieland, Kühbauer, Sageder und nun Schopp. Mit unterschiedlichsten Spielern bzw. Mannschaften (auch mit solchen, die sich extrem postiv in unser Gedächtnis eingebrannt haben, in schlechten Phasen und in eigentlich sehr guten. Da muss dringend eine andere Derby-Mentalität her (grundlegend gesehen; unabhängig davon, dass diese aktuell generell bei vielen zu fehlen scheint).“

GH78: „Die Unleistung hat mich gestern im Spiel so fassungslos gemacht dass ich mir das auf Sky nochmals in voller Länge angesehen habe. Und es war noch schlechter als ich das im Stadion wahrgenommen habe. Die Blau-Weiß-Spieler haben das „Jagt sie über das Feld“ wohl besser verstanden. Typisches Pressingspiel. Unsere zentralen Mittelfeldspieler einfach aus dem Spiel genommen. Und nach hohen Ballgewinnen schnell umgeschaltet. Ganz klar ein verdienter Sieg. Bei uns würde ich von einem Totalversagen sprechen. Da macht es auch keinen Sinn einzelne Spieler als Sündenböcke raus zu picken. Einzig Taoui möchte ich positiv hervorheben. Seine Auswechslung hat uns den letzten Funken Torgefahr genommen. Und Haider konnte ihn natürlich in keiner Weise adäquat ersetzen. Das zu erwarten wäre vermessen in so einer Situation. Das Spiel gegen den Ball ist bei uns unterirdisch. Ich glaube wir haben in der ersten Halbzeit kein einziges Foul begangen. Und mit dem Ball fehlen einfach Tempo und Tiefgang. Da kommt viel Arbeit auf Schopp zu. Keine einfache Aufgabe. Und ich bin wirklich schon gespannt bei welchen Spielern es dann im Winter heißen wird „hau dich über die Häuser“. Eines kann man ohne Zweifel feststellen – die Kaderpolitik und Transferstrategie sind aus heutiger Sicht voll in die Hose gegangen. Man hat riskiert und verloren.“

Mehr Fanmeinungen zum LASK findet ihr im LASK-Forum des Austrian Soccer Board.