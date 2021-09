LASK-Fans: „Schlechter kann es nicht mehr werden“

Der LASK kommt in dieser Saison in der Liga nicht in die Gänge und verlor nun auch das Meisterschaftsspiel gegen die Wiener Austria zuhause...

Der LASK kommt in dieser Saison in der Liga nicht in die Gänge und verlor nun auch das Meisterschaftsspiel gegen die Wiener Austria zuhause mit 0:2. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Traunseelaskler: „Alles in allem muss meiner Meinung nach jetzt reagiert werden, es funktioniert einfach nicht und heute war auch die Leistung unterirdisch. Als einziges Problem sehe ich die fehlenden Alternativen am Trainermarkt, schlechter wie heute kann es aber eigentlich eh nicht mehr werden, schlechter wie in den Spielen zuvor aber auf jeden Fall. Ich denke bei entsprechender intensiver Suche kann man da schon etwas Passendes finden, einziges Problem – bereits am Donnerstag gibt es das nächste wichtige Spiel, da würde man wohl eine Interimslösung brauchen – das macht das Ganze nicht gerade einfach, irgendetwas muss sich aber wohl unbedingt tun.“

VIVA_ASK: „Ich hatte bisher nur Angst, dass wir einfach nur mehr Durchschnitt sind – aber es geht wohl sogar noch schlimmer.“

Bohemian Flexer: „Am Ende des Tages lügt die Tabelle nicht und nach sieben Spieltagen ist der Trend klar erkennbar. jeder Gegner stellt sich mittlerweile gleich gegen uns ein und wir finden keine neue Gegenmittel. Seit dem Corona Training geht es, mit wenigen Ausnahmen, stetig aber konstant bergab.“

LASK_92: „Nicht falsch verstehen, man kann und darf gegen die Austria, selbst in ihrer derzeitigen Verfassung und Form durchaus verlieren. Sollte nicht passieren, ist nur schwer zu verdauen, aber gut, damit könnte man als leidgeprüfter Fan umgehen. Wenn da nicht die Frage nach dem WIE wäre. Chancen vernebeln ohne Ende – geschenkt. So lange Einsatz und Leidenschaft stimmen, verzeihe ich, wenn auch missmutig, vieles. Wenn man allerdings, sicherlich auch aufgrund eines sehr fragwürdigen Matchplanes, in den ersten 45 Minuten nur einen brauchbaren Abschluss zuwege bringt und in Halbzeit zwei nicht wirklich viel mehr, was gute oder sogar Top-Chancen anbelangt, und Pentz somit einen sehr geruhsamen Arbeitstag verlebt, dann kann das doch bei aller Liebe nicht wahr sein. Keine Ahnung, wie das genau aussehen hätte sollen, aber diese Aneinanderreihung von maximal unglücklichen Entscheidungen, ist dann doch irgendwann zu viel.“

Eldoret: „Das Positive heute: nur 2:0 verloren. Wenn’s blöd hergeht, verlieren wir 4:0 oder 5:0. Wir haben in der Defensive zu langsame Leute. Beim 2:0 hat der Ohio dem Potzmann auf 30 Meter 10 Meter abgenommen. Von Luckeneder fang Ich da erst gar nicht an. Vorne stellt Thalhammer drei auf, die augenscheinlich keine Anweisungen bekommen haben. Balic, Goiginger und Horvath sind sich da gegenseitig auf die Füße gestiegen. Wir stecken mitten im Abstiegskampf und es wird schwer da rauszukommen. Thalhammer raus.“

Urfahraner: „Die Austria hat uns sofort die Schneid abgekauft. Nach 15 Minuten kann die Partie entschieden sein…es schaut nach düsteren Wochen aus. Und normal musst alle Betreuer tauschen. Irgendwas muss man ja probieren.“

cw95: „90 Minuten die fresse halten und bei „Thalhammer raus“ steht das halbe Stadion auf? Get your priorities straight! Natürlich muss der Trainer spätestens jetzt zur Diskussion stehen, aber das ist doch traurig.“

King-Lask: „Ich glaube ja mittlerweile, dass Thalhammer die Mannschaft überfordert, die Spieler wissen teilweise einfach nicht mehr wie sie sich in der jeweiligen Spielsituation verhalten sollen. Das mit einer neuformierten Dreierkette hinten nicht alles funktionieren kann war auch klar, warum man dem aber nicht nach den ersten drei Kontern/Chancen entgegenwirken kann weiß ich auch nicht. Einfach ein Tag zum vergessen und die Länderspielpause hat uns eher geschadet als geholfen.“

