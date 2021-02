LASK-Fans: „So einen Auftritt muss man erstmal verdauen“

Der LASK verlor wieder einmal ein Meisterschaftsspiel gegen den SK Rapid und ging gegen die Hütteldorfer zum fünften Mal in Folge als Verlierer vom...

Der LASK verlor wieder einmal ein Meisterschaftsspiel gegen den SK Rapid und ging gegen die Hütteldorfer zum fünften Mal in Folge als Verlierer vom Platz. Wir wollen uns ansehen was die LASK-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LASK_92: „Schade, schade, und dabei möchte ich nicht unterstellen, dass nicht alle Beteiligten besseres im Sinn hatten, aber das war einfach in allen Facetten viel, viel zu wenig. So als wäre man weite Teile des Spiels gar nicht auf dem Platz gestanden. Jegliche Intensität und Entschlossenheit ließ man heute vermissen, habe ich nach der Partie in Wolfsberg noch geschrieben, dass mich die Art und Weise, wie die Grundtugenden auf dem Platz gebracht wurden, absolut überzeugt hat, muss ich heute für zumindest 80 Minuten das komplette Gegenteil attestieren. Das war für mich rein gar nichts. Und dabei geht es mitnichten darum, dass das Spiel verloren wurde, oder der Gegner Rapid hieß, oder was auch immer, mir völlig egal, aber so einen Auftritt muss selbst ich einmal verdauen.“

Eldoret: „Hab’s befürchtet dass uns das kleine Spielfeld in Pasching auf den Kopf fallen wird. Wir werden wahrscheinlich wieder eine hervorragende Auswärtsbilanz brauchen um vorne dabei zu bleiben. In Pasching werden wir nicht viel punkten.“

Blindman: „Thalhammer hat ja auch beim Interview vorm Spiel gesprochen, dass es ja eigentlich eh nur um die halben Punkte geht, was für mich ein No Go ist. Es geht in jedem Spiel um drei Punkte, egal ob in zwei Wochen oder 16 dann geteilt wird. Da ist so eine „Is ja nix passiert “ Mentalität drin, die mir gar nicht gefällt.“

Much1: „Gewollt oder ungewollt hat sich unsere Grundausrichtung geändert. Die Positionen sind anders besetzt, die Laufwege sind schlecht abgestimmt, die Aufgaben unklar oder anders verteilt. Irgendwas passt nicht. Sei es aufgrund neuer taktischer Anweisungen, oder weil manche Spieler mit dem Kopf nicht zu 100% bei der Sache sind. Im Herbst sah man in jeder Partie, wie Automatismen greifen. Da hatte jeder Laufweg Sinn, es ergaben sich in jeder Offensivaktion mehrere Optionen für den ballführenden Spieler. Davon sind wir derzeit meilenweit entfernt! Der Ballführende ist bei uns meist eine arme Sau. Mein Lösungsansatz wäre, dass man die Taktik, egal ob kleiner Platz oder großer Platz, wieder durchzieht wie im Herbst. Schlechter wirds wohl nicht werden.“

Blindman: „Unter Ismael kamen elf Krieger auf den Platz, die nebenbei noch kicken konnten. Momentan von beiden Eigenschaften wenig zu sehen.“

LASK_92: „Nur am Rande erwähnt: Spiele wie das gestrige, sind meiner Ansicht nach der Beleg dafür, warum es besser wäre/ist, seine Ambitionen als (vermeintlicher) „Salzburg-Jäger“ intern zu halten. Just my two cents!“

Bohemian Flexer: „Es war von beiden kein gutes Spiel, deshalb hätte dieses Spiel keinen Sieger verdient gehabt. Auf die zweite Halbzeit kann man ein bisschen aufbauen, es kann nur besser werden.“

Strafraumkobra: „Mit einem funktionierenden Spielaufbau und einer spürbaren Entwicklung zur Wattens-Partie hätte ich sowas wie „Mund abputzen und Fokus aufs nächste Match richten“ gepostet, aber die Auftritte zuletzt sind zu mager, um diesen (negativen) Trend nicht zu kritisieren.“

alfa156:„ Wenn man erst am Schluss anfängt Fußball zu spielen, dann kann man auch gegen ein schwaches Rapid nichts gewinnen. Ich bin dennoch überraschend gelassen nach dieser Niederlage. Wir werden dafür im oberen Playoff die Spiele gegen Rapid gewinnen, davon bin ich überzeugt.“

Traunseelaskler: „Zum Abschluss möchte ich noch etwas Positives in Form eines Lobes aussprechen: Schlager hat nach seinem Patzer gegen Wattens nun die zweite starke Leistung in Folge gezeigt, freut mich, dass er das offenbar sehr gut weggesteckt hat!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 1:2-Niederlage des LASK gegen den SK Rapid.

