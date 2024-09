LASK-Fans: „So kann es nicht mehr weitergehen…“

Der LASK verlor gestern gegen den WAC überraschend hoch mit 1:5 und schlittert damit weiter in die Krise. Wir wollen uns ansehen was die...

Der LASK verlor gestern gegen den WAC überraschend hoch mit 1:5 und schlittert damit weiter in die Krise. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

—13—: „Ich bin schockiert. Es tut richtig weh, unsere Mannschaft so zu sehen. Es muss sich jetzt etwas ändern! Und nein, etwas ändern heißt nicht zwingend, Darazs abzulösen. Es kann natürlich auch Darazs sein, der von Projekt Ballbesitzfußball abrückt und wieder jenes Spiel spielen lässt, in welchem die Stärken der Mannschaft zur Geltung kommen – siehe Frühjahr. Aber so wie aktuell kann es nicht weitergehen und das sehen sicher auch alle im Klub, Trainerteam und Mannschaft auch so.“

Der Athletiker: „War ja nur eine Frage der Zeit, bis man wieder an den Punkt angelangt. Das kurze Hoch im oberen Playoff hat uns wahrscheinlich wieder etwas zu rosig in die Zukunft blicken lassen. Die Umgangsformen im ganzen Verein spiegelt sich am Feld wider. Null Plan, null Konstanz, null Identifikation aktuell…“

Black Betty: „Könnten wir den Conference League Startplatz hergeben? Wir wären eh nur Jausengegner.“

GH78: „Nach so einer Bankrotterklärung kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. Die Mechanismen des Profifußballs suggerieren einen Trainerwechsel in den nächsten Tagen. Aber eines muss schon klar sein – die Verantwortung dafür ist nicht bei Darazs zu suchen – und wohl auch nicht mehr bei Vujanovic.“

Chrisu6: „Welch Ironie, wenn dich der Ex-Trainer abschlachtet quasi und einer unserer „Lieblinge“ noch dazu zwei Tore gegen uns schießt. Unpackbar was man sich da ansehen muss. Gott sei Dank kommt die Länderspielpause, denn wir liegen massiv am Boden. Bei uns reichen ein bis zwei schnelle Gegenspieler und die Abwehr weiß schon nicht mehr wie sie stehen soll. Wahnsinn einfach nur noch. Mittelfeld dreht x-Mal ab statt nach vorne zu spielen. Als Stürmer bist sowieso eine arme Sau.“

Bohemian Flexer: „Das war Arbeitsverweigerung von der ganz oberen Schublade. Das Traurige ist man steht völlig zurecht auf diesem Tabellenplatz – was für eine eierlose Truppe.“

Strafraumkobra: „Bankrotterklärung von allen. Flasche leer. Berisha ist alles, aber kein Leader. Ferserl beim Stand von 0:2. Hauptsache es war wieder ein geiles Spiel. Da kann sich heute jeder schämen. Keine Idee, kein Aufbäumen.“

19null8: „Die Ansage von Darazs, den Spielern die Qualität abzusprechen, war hochriskant. Entweder die Spieler fühlen sich bei Ehre gepackt oder spielen gegen den Trainer, der immer das schwächste Glied ist. Die Verpflichtung von Darazs war hochriskant, wenngleich viele in unserer Runde sich dafür stark gemacht haben. Ich finde ihn sehr sympathisch und viele Aussagen von ihm sprechen den Fußballromantiker in mir an, aber die Wahrheit liegt letztlich auf dem Platz (zwei Euro fürs Phrasenschwein). Die Systemumstellung behagt der Mannschaft nicht und zudem wirkt man alles andere als fit.“

Blackboy98. „Man erntet jetzt was gesät wurde, seelenlose Söldnertruppe. Das ist doch keine Mannschaft.“

Traunseelaskler: „Man kann jetzt sagen, die Mannschaft ist schuld, der Trainer ist schuld, der Sportdirektor ist schuld, … – Im Endeffekt trifft jeden dieser Akteure eine gewisse Teilschuld aber letztverantworlich ist eindeutig Gruber. Er möchte seinen Kopf nicht aus sportlichen Entscheidungen heraushalten, dann muss auch er die Verantwortung tragen.“

sturmhaubenfetischist: „Es ist schon sehr seltsam, als nach dem 0:4 auf einmal die ASK-tribüne brachial laut geworden ist und jeder gefeiert hat, habe ich mich so glücklich gefühlt, wie seit sehr vielen LASK-Spielen nicht mehr. Vermutlich hat es mir bei dieser kranken emotionalen Achterbahnfahrt in den vergangenen zehn Jahren einfach einige Synapsen zerschossen. Stimmung in der zweiten Halbzeit generell richtig stark, stolz auf jeden einzelnen (besonders die unzähligen jungen Leute), die da heute wieder alles gegeben haben. Wir sind der LASK.“

