LASK-Fans: „Trotz 0:0 die beste Saisonleistung der Mannschaft“

Der LASK hat nach einem 0:0-Unentschieden gegen RB Salzburg eine Runde vor dem Ende des Grunddurchgangs keine Chance mehr auf das Erreichen des Meisterplayoffs. Wir wollen uns ansehen was die Fans der Linzer zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

casual1908: „Das hat mächtig Spaß gemacht! Unsere Jungs waren mit Spielbeginn extrem giftig, viele gewonnene zweite Bälle und defensiv selten so kompakt. Eine durch die Reihen sehr gute Mannschaftsleistung. Potzmann als Rechtsverteidiger in der Viererkette eindeutig der richtige Mann, nach dem Ausschluss hat man auch sichtlich gemerkt wie unwohl sich Flecker fühlt. Hervorheben möchte ich heute James Holland der über 95. Minuten eine grandiose Leistung aufs Feld gezaubert hat. Die letzten Auftritte geben sehr viel Zuversicht, das obere Playoff wurde eindeutig im Herbst verspielt.“

Traunseelaskler: „Einfach nur stolz – die wohl beste Saisonleistung, genauso will ich den LASK sehen! Renner und Michorl somit in der Saison beide mit zwei komplett unnötigen gelb-roten Karten, unglaublich diese dummen Aktionen. Umso bewundernswerter, wie die Mannschaft auch in Unterzahl gekämpft hat, diese Leistung macht Lust auf die kommenden Europacup-Spiele – und in der Meisterschaft muss man jetzt einfach die Mission siebter Platz starten, die volle Unterstützung haben sie sich bei solchen Vorstellungen aber verdient! Den VAR bitte abschaffen – da werden Situationen minutenlang gecheckt, nur, dass am Ende eh nichts passiert – wozu wird so lange gecheckt, wenn es sich im Endeffekt der Spielleiter nicht einmal am Bildschirm anschauen soll? Das zerstört das Spiel. Mund abwischen und genau so weiter machen, es macht, im Gegensatz zu vielen Herbstspielen, momentan wieder richtig Spaß, der Mannschaft zuzusehen!“

Bohemian Flexer: „Leistung besonders in der ersten Halbzeit wirklich sehr stark. Die Abwehr mit Wiesinger und Boller ist ein absolutes Bollwerk im Vergleich zu anderen Konstellation die wir heuer schon hatten. Davor das zentrale Mittelfeld mit Holland und Jovicic auch absolut sattelfest. Zu James dürfte sein neuer Kollege richtig gut passen und Branko hat absolut das Potential zum Publikumsliebling zu werden. Für mich der beste Mann in der ersten Halbzeit. Einzig die Offensive war gegen Red Bull einfach zu schwach, da fehlte Raguz wie ein Bissen Brot. Wieso man Schmidt anstatt Monschein behalten hat, ist mir weiterhin ein Rätsel.“

Urfahraner: „Ein riesiger Fight heute und zweikampftechnisch und läuferisch das Beste seit langem.“

Strafraumkobra: „Mich hat das X gestern mehr geschmerzt als die ganzen Niederlagen gegen Fuschl davor. Sicher konnte man in den vorigen Partien manchmal gut mithalten, aber schlussendlich war die individuelle Klasse dann doch zu groß. Gestern hatte Adeyemi zwar vereinzelte Chancen, dennoch hatte Salzburg über weite Strecken nicht mehr anzubieten als etwa Hartberg oder Klagenfurt und es wäre definitiv mehr drinnen gewesen. Die Mannschaft legte einen couragierten Auftritt hin und die Unterzahl war eigentlich nicht bemerkbar. Hoffentlich nimmt man diesen Schwung jetzt mit.“

Linza_ASK: „Die Jungs haben super gekämpft, klasse Leistung, bin echt stolz. Die wichtigen Punkte hat man vorher liegen gelassen. Wenn wir so spielen und Renner, Michorl usw. ihr Formtief endgültig hinter sich lassen, können wir uns sehr auf die kommenden Aufgaben freuen.“

Steve McManaman: „Mit dem unteren Playoff kann ich mich nicht anfreunden, aber das ist den letzten Jahren der Austria oder Rapid auch nicht anders gegangen. Die Leistung lässt auf jeden Fall hoffen.“

LittleDreamer: „Könnt mich zwar ärgern, weil man es sich trotzdem wieder mal selber versaut hat. Die Aktion von Renner, viele gute Situationen wo man locker ein Tor machen könnte. Aber kann nach dem Spiel trotzdem nicht wirklich sauer sein. Die Mannschaft hat ordentlich gefightet und wirklich Moral gezeigt. Das obere Playoff hat man sowieso schon früher in der Saison verspielt.“

