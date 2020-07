LASK-Fans über Thalhammer: „Ein sehr guter Trainer!“

Der LASK bestellte Ex-Frauen-Nationalteam-Coach Dominik Thalhammer als Nachfolger von Valerien Ismael. Wir haben die Meinungen der LASK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum...

Forza LASK: „Ich habe in den letzten Jahren die Entwicklung der Damen Nationalmannschaft immer wieder mit Bewunderung beobachtet und denke daher, dass er auch im Herren Fußball seine Erfolge feiern wird.“

burnhard: „Vom Typ her ist Thalhammer natürlich ziemlich konträr zu Ismael und etwas weniger ansprechend für die Fans. Von der Erfahrung und dem Fachwissen auf jeden Fall ein Gewinn.“

Much1: „Er verdient eine faire Chance, aber Freudensprünge löst er bei mir nicht aus. Liegt aber hauptsächlich wohl am Ärger, den die Umgangsweise mit Ismael bei mir auslöste. Das ist wirklich asozial.“

Strafraumkobra: „Euphorisch bin ich nicht, aber das war ich bei Ismaël auch nicht und dennoch wurde ich sein Fan. Solange Werner da ist und seine Finger im Spiel hat, wird es schon halbwegs gut gehen.“

Traunseelaskler: „Ich muss sagen, ich kenne Thalhammer in erster Linie einmal als extrem sympathischen Menschen und Trainer. Obwohl ich mich noch nicht allzu stark mit ihm auseinandergesetzt habe, denke ich schon, dass das passen könnte. Ich halte jedenfalls nichts davon, wenn jetzt alle schon im Vorhinein sagen, dass das schiefgehen wird – ich persönlich vertraue da auf Jürgen Werner, bei Ismael waren ja anfangs auch viele skeptisch. Daher: Herzlich Willkommen, Dominik Thalhammer! Auf eine gute und lange Zusammenarbeit. Mögest du aufgrund von guter Arbeit auch noch im neuen Stadion unser Trainer sein!“

LASK08: „Ich bin Thalhammer gegenüber positiv eingestellt. Bleibt der skandalöse Umgang mit Ismael, aber das ist eine andere Baustelle.“

LittleDreamer: „Ich halte Thalhammer für einen sehr guten Trainer, da mache ich mir wenig Sorgen. Die einzige Frage die sich mir stellt ist wie für ihn der Umstieg von einem Nationalteam zum Klubfußball verläuft. Aber selbst da mache ich mir in Wahrheit keine großen Gedanken. Wir haben trotzdem eine funktionierende Mannschaft die er übernehmen kann und eben keinen Scherbenhaufen, da wird er schnell mit dem LASK wieder in die Spur finden. Ich glaube übrigens auch, sollte er bei uns erfolgreich sein, dann reden wir hier über den zukünftigen Trainer des Männer Nationalteams. Dürft mich dann ruhig zitieren, wenn es dann soweit ist.“

ccmlinz: „Thalhammer ist für mich die mit Abstand genialste Lösung. Er hätte – wie ich glaube – auf jeder Trainerbank der Liga platznehmen können und jeder Verantwortliche wird bei ihm sicher mal vorgefühlt haben. Wenn er sich für die Bundesliga entscheidet muss das Gesamtpaket überzeugend sein.“

JochenGierlinger: „Obwohl mir das ganze Theater in den letzten Stunden absolut nicht gefällt und mir eine weitere Saison Kontinuität gewünscht hätte. Wünsche ich dem neuen Trainer natürlich alles gute und hoffe, dass er unsere Mannschaft wieder etwas weiterentwickeln kann. Ich persönlich kann Thalhammer eigentlich gar nicht einschätzen, vertrau aber wieder auf Werner. Wichtig wäre halt, bei unserem Spiel (das Spiel selbst in die Hand nehmen mit aggressivem Pressing und schnellem Spiel nach vorne und dabei immer auf Sieg spielen) zu bleiben. Bin allerdings gespannt, ob nicht doch mal am System gedreht wird – wird wohl auch von der Mannschaft abhängen die der neue Coach zur Verfügung hat. Bleibt nur zu hoffen, dass wir jetzt wieder einen Trainer für längere Zeit gefunden haben. Schwächephasen (auch wie jene heuer nach Corona) sollte man auch mal überstehen ohne gleich den Trainer zu wechseln.“

Schwarzw1908: „Sicher, eine Umstellung von Nationalmannschaft auf Verein ist schwierig, aber er hat bewiesen, dass er eine verschworene Einheit aus einer Mannschaft formen kann und diese somit über ihr eigentliches Leistungsniveau, zumindest phasenweise, heben kann. Noch dazu haben die Österreicherinnen unter ihm wirklich immer sehr klar strukturiert agiert, also kann er auch eine Taktik entwickeln und diese an ein Team anpassen. Ich hoffe in unserem Fall, er kann auch mit vorhandenem System und Spielern arbeiten und das dann, soweit notwendig, adaptieren.“

Strafraumkobra: „Könnte mir vorstellen, dass der in OÖ bekannte Thalhammer auch ein Signal an die Sponsoren war, um mit seinem Namen zu punkten und für Ruhe zu sorgen. Ein unbekannter RB-Konzepttrainer hätte sportlich wohl auch gepasst, aber wäre eine noch größere Unbekannte in turbulenten Zeiten gewesen. Meine Bitte an Thalhammer: die Art der Interviewführung von Ismaël anzunehmen und bei Niederlagen nicht wie andere peinliche Ausreden zu suchen. Da habe ich bei ihm aber eh weniger Bedenken.“

raphael79: „Zuerst mal willkommen beim geilsten Klub. Jürgen Werner hat eigentlich immer Recht gehabt bei den Trainern, also bin ich schon sehr zuversichtlich. Um Valerien tut es mir leid, er spielt die beste Herbstsaison des LASK, gewinnt die EL-Gruppe, steht im Achtelfinale und am Ende wird er wieder als gescheitert abgestempelt. Das blöde Training macht seinen Teil dazu, es ist echt schade. Ich wünsche Valerien nur das Beste.“

Steve McManaman: „Nach dem gestrigen Theater und dem, was zum Teil in den Medien gepostet wurde, hab ich für den neuen Trainer das Schlimmste befürchtet. Das, was ich von Dominik Thalhammer bis jetzt mitbekommen habe ist durchaus positiv. Und damit gleich 5 Euro ins Phrasenschwein: Ob er, nach dem Ismael-Abgang der Richtige für den LASK ist, wird die Zukunft weisen.“

