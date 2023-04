LASK-Fans: „Unsere stärkste Saisonleistung!“

Nach dem 3:1-Sieg über Rapid herrscht im Lager der LASK-Fans große Euphorie. Wir haben die Reaktionen der LASK-Fans nach dem Heimsieg im Austrian Soccer...

Nach dem 3:1-Sieg über Rapid herrscht im Lager der LASK-Fans große Euphorie. Wir haben die Reaktionen der LASK-Fans nach dem Heimsieg im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Spü_o: „Halbzeit eins war ja richtig gut, da gibt es echt nix. Leider gab’s in Halbzeit zwei wieder die Kühbauer-Taktik vom Feinsten: „Spü mas ham.“ Zum Glück nicht schiefgegangen.“

lasso: „Dass Rapid, nachdem sie in der ersten Halbzeit teilweise vorgeführt wurden, bei all-in auch eine gewisse Qualität mitbringt, liegt in der Natur der Sache. Nach ca. 15 -20 Minuten war es dann aber auch schon wieder vorbei und der LASK hätte aufgrund der Chancen das Spiel schon frühzeitiger entscheiden müssen. In Summe eine richtig starke Leistung bei der es fast unfair ist, einzelne Spieler hervorzuheben. Ich werde es dennoch tun und Luckeneder gesondert loben. Extrem griffig in den Zweikämpfen, enormer Wille und voller Einsatz. Sollte ich nach einem Fehler wieder etwas zu kritisch sein, möge man mich an diesen wunderbaren Sonntagnachmittag erinnern. In dieser Verfassung weit weg von einem Schwachpunkt eines in Summe wirklich tollen Teams.“

LASK1965: „Es ist einfach zum Genießen, das war heute wirklich vom Feinsten. Blendet man die 15 Minuten nach der Pause aus, würde ich sogar von der stärksten Saisonleistung sprechen. Auch wenn meine Vorschreiber keine Spieler hervorheben wollen, ich werfe Zulj ins Spiel. Rein von dem wie er den Ball führt, ist das der feinste Kicker seit Ivo Vastic. Aber ist schon richtig, das war geschlossen stark heute. Usor mit Problemen, aber im Umkehrschluss mit vielen schnellen Ballgewinnen. Es macht jetzt gerade einfach Freude, die Mentalität stimmt zu 100% und wenn jetzt auch durch die guten Ergebnisse das Selbstvertrauen noch weiter anwächst, kann man womöglich sogar nochmals an Platz 2 anklopfen. Und das wäre Gold wert.“

Steve McManaman: „Grandiose 1. Halbzeit, in der 2. wieder mal den Anpfiff verschlafen, dann sehr anfällig für Fehler. Aber auf die Fehler von Rapid war Verlass. Mein Man of the Match ist nicht der Doppeltorschütze Robert Zulj sondern Rene Renner. Wahnsinn, was der gerackert hat. Am Anfang dreimal abgeklopft worden (ohne, dass einmal Foul für ihn gepfiffen wurde), dann drehte er ein paar Minuten im Mittelfeld ab, aber spätestens mit dem Ausrutscher war er mein Um und Auf in der Defensive und Offensive.“

Traunseelaskler: „Zulj hat heute meiner Meinung auch abseits seiner zwei Tore wieder ein großartiges Spiel gemacht. Wenn er hoch angespielt wird, gelingt es ihm gefühlt immer, den Ball entweder mit dem Kopf weiterzuleiten, oder mit der Brust herunterzunehmen und weiterzuverarbeiten. Dazu kommt seine Ruhe und Übersicht. Ich finde, er ist einer der wichtigsten Spieler für unser Spiel, zahlreiche Angriffe werden erst durch seine Ballverarbeitung möglich!“

LASK08: „Wenn ich doch noch einmal kritisch sein darf: mit Usor werde ich bis jetzt nicht warm, da ist viel brotlose Kunst dabei. Schaut spektakulär aus, bewegt sich super, aber Flanken und Schüsse sind ein Graus, da kommt nix heraus. Irgendwann muss mehr Orientierung am Endzweck her – so rechtfertigt man die 2 Mille nicht.“

111ASK: „Also ich muss sagen, so stark Luckeneder und Ziereis in der Luft und beim Stellungsspiel waren, haben sich aus meiner Sicht heute viele Unsicherheiten bei beiden gezeigt. Für mich waren das ungewöhnlich viele Annahmefehler oder auch unsaubere Pässe. Somit für mich heute bei beiden keine optimale Leistung. Ich möchte heute Renner hervorheben. Wenn der Ball von der anderen Seite hoch kommt, nimmt er diesen so wunderbar mit der Brust in seinen Lauf mit und gibt Gas. Das ist mir heute besonders oft positiv aufgefallen. Einfach ein Traum wie er aktuell wieder aufblüht.“

LASK_92: „Klammert man die ersten zehn bis 15 Minuten nach dem Seitenwechsel heute aus, war das für meine Begriffe insgesamt im Verbund betrachtet die stärkste Saisonleistung.Mit entsprechend Pech zerstört du dir in dieser Phase, die sehr, sehr gute Arbeit aus Halbzeit eins leider ohne Not selbst. Der fahrige Beginn wurde glücklicherweise jedoch nicht bestraft. Womit man auch schon zum (reichlich vorhandenen) Positiven des Tages kommen kann: Gegen eine Rapid, die meiner Ansicht nach in der 1. Hälfte maximal physisch anwesend war, stets Herr der Lage, so gut wie keine tiefen Räume angeboten, mit der gebotenen Gier und Galligkeit gegen den Ball gearbeitet, das war durch die Bank wirklich schön zu beobachten und zu genießen. Mustapha ist für die Entschlossenheit und Vehemenz vor dem 2 : 0, sowie der Ruhe, Spielintelligenz und Mannschaftsdienlichkeit gesondert hervorzuheben. Das löst sicherlich nicht jeder Zentrumsstürmer so überlegt. Diese Sequenz steht für mich sinnbildlich für weite Strecken der Begegnung. Von vorangegangenen Duelle mit den Hütteldorfern schwer gebeutelt, hatte ich kurzzeitig den Verdacht, die beiden Teams hätten wechselseitig die jeweils falschen Trikots übergestreift. Alleine an der Art und Weise wie Zulj immer wieder Bälle verarbeitet, lässt sich ablesen, warum der nach wie vor durchaus bei dem einen oder anderen Bundesligisten in Deutschland (natürlich nicht im obersten Regal) in spielgestaltender Rolle tätig sein könnte. Das ist schon echt fein, heute gab es auch in Sachen Wille und Einsatzfreude nichts zu bemängeln“

Bohemian Flexer: „Platz 3 ist, Stand heute, einzementiert. 80 Minuten hatte man das Spiel komplett in eigener Hand und dominierte Rapid nach Belieben! Für solche Spiele ist man Fußball-Fan geworden, dass hatte heute alles was ich mir von meinem Verein erwarte. Kampf, Leidenschaft und am Ende der Wille zum Erfolg. Bin noch immer so euphorisch. Danke dass war heute einfach ein Fest auf allen Ebenen!“

