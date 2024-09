LASK-Fans vor dem Derby: „Sollte nicht angepfiffen werden…“

Vor dem heutigen Linzer Derby war vor allem die Frage ein Thema, ob das Spiel aufgrund der Unwetter überhaupt stattfinden kann. Die Bespielbarkeit des...

Vor dem heutigen Linzer Derby war vor allem die Frage ein Thema, ob das Spiel aufgrund der Unwetter überhaupt stattfinden kann. Die Bespielbarkeit des Platzes ist das Hauptthema unter den Fans, aber auch über das Spiel wurde reichlich diskutiert. Wir haben die Erwartungen der LASK-Fans vor dem Schopp-Trainerdebüt im Austrian Soccer Board, Österreichs größter Fußball-Community eingeholt.

Eldoret: „Nach den Aussagen von Schopp, dass Boateng nur hilft wenn er bei 100% ist, dann wird er am Samstag kaum spielen. Nachdem Smolcic ja auch wieder dabei ist, ist die Wahrscheinlichkeit noch viel geringer.“

Class of 92: „Auf der anderen Donauseite wird der Hochwasserschutz aufgebaut aber die Plastikplane wird den Platz retten. Herrlich.“

Much1: „Ich weiß auch nicht, warum manche so geil drauf sind, dass es abgesagt wird. Der Terminkalender ist voll und jeder Nachtragstermin wäre oasch. Außerdem denk ich auch, dass es sportlich kein Nachteil für uns ist, heute zu spielen. Spiel 1 nach dem Trainerwechsel macht uns völlig unberechenbar. Es ist alles angerichtet für die Trendwende in der „Wasserschlacht im Donaupark“! Ein dreckiger, hart erkämpfter Derbysieg könnte sehr viel auslösen in den Köpfen der Spieler!“

LASK08: „Ich finde es übrigens unter aller Sau, dass heute angepfiffen wird. Nicht nur für die Sicherheit der Stadionbesucher bei An- und Abreise bedenklich, auch die Einsatzkräfte werden woanders dringender gebraucht. In mehreren OÖ-Bezirken sind jetzt bei Flüssen die Hochwassergrenzen erreicht worden. Im Nachbarbundesland NÖ, wo es in den nächsten 24 Stunden bis zu 200 Liter pro m² regnen soll, stehen bis zu 100.000 Menschen einsatzbereit, um tausende Häuser zu retten. Da wäre aus meiner Sicht diese Art der Solidarität das mindeste, was man aus meiner Sicht erwarten kann.“

neunzehnnullacht: „Spielerisch bessere Mannschaft verlieren statistisch öfter Partien, die unter widrigen Umständen gespielt werden. Jetzt kann man streiten wer von den beiden spielerisch besser ist.“

Pablo_AUT: „Natürlich will Blau Weiß das Spiel spielen, weil es a) sportlich wahrscheinlich besser für BW ist und b) eine Spielabsage hohe Kosten mit sich bringt. Nun gibt es seitens der Behörden keine Bedenken und wenn der Schiedsrichter auch keine hat, dann spielt es halt auch keine Rolle ob es dir zu stark regnet oder nicht.“

111ASK: „Es wird bereits empfohlen nicht über die Nibelungenbrücke an zu reisen. In den letzten drei Stunden ist der Pegelstand der Donau um 50cm gestiegen. Es fehlt noch rund ein Meter zur Warnstufe, wenn es so weiter geht, wird die Warnstufe um ca. 17:30 erreicht. Da muss die Behörde absagen.“

Chrisu6: „Schauen wir mal, mit welchem Personal wir dann wirklich auflaufen können. Sollten einige der Stammkräfte wieder dabei sein, brauchen wir uns nicht anscheißen. Einsatz, Leidenschaft, Kampfgeist. Bin übrigens noch sauer auf Horvath.. mit seiner roten Karte hat er uns einen Bärendienst erwiesen, auch für´s Fehlen im Derby, wo eine Kampfmaus wie er sicher von Vorteil wäre.“

Bohemian Flexer: „18 Spiele noch bis zum Winter, was für ein Programm… und der erste erfolgreiche Schritt soll ausgerechnet im Derby gelingen, was natürlich einen enormen Schub geben würde! Eine gewisse Euphorie geht jetzt sicher durch den Verein, hoffen wir auf den entscheidenden Funken!“

Black Betty: „Ich will hier zwar nicht Statler und Waldorf spielen, aber manche hier tun schon so, als ob das Derby mit der Verpflichtung von Schopp schon gewonnen ist. Wir sind immer noch der LASK, der daheim hergewatscht worden ist, wir sind immer noch der LASK, der im Tabellenkeller herumgrundelt, wir sind immer noch der LASK, dessen Leistungen in den letzten Spielen geradezu absurd schlecht waren und wir sind immer noch der LASK, der jederzeit dazu bereit ist, wichtige Spiele zu vergeigen (wie wahrscheinlich immer seit 1965). Schopp wird einen Aufwärtstrend bedeuten, aber er ist kein Heiler, der durch seine Aura aus Jovicic einen Spanier macht. Daher wäre ich nach wie vor mit einem Remis sehr zufrieden.“

TONY301: „Wird sportlich echt interessant das Spiel. Trau mich aus heutiger Sicht keine Prognose abgeben. Bei uns ist die Frage, wie schnell kann Schopp das Team erreichen bzw. schafft eine Trendwende und sortiert etwaige interne Querulanten aus. Dann geht’s weiter mit den Verletzten. Wer wird fit? Wiederum wird BW alles geben, eh klar Derby, noch dazu spielen’s zuhause. Die Ränge werden sich kaum was schenken. Vorgeplänkel verschiedenster Art sind vorprogrammiert.“

JochenGierlinger: „Natürlich ist der LASK Favorit. Ist ja der größere Verein. Nur weil die letzten Runden anders ausgesehen hat, ist ja BW nicht auf einmal über uns zu stellen. Verlieren können wir trotzdem gegen den Underdog (erneut). Denke, dass wir unter Schopp wieder mit vollem Einsatz auftreten werden. Wenn dann die Chancenverwertung passt, rechne ich schon mit einer Punktverdoppelung.“

Das_Zebra_vom_ASK: „Man muss den Schopp jetzt einfach arbeiten und etwas aufbauen lassen. Worauf wir hoffen müssen ist ein mentaler Boost durch den neuen Trainer, der uns jetzt akut die nächsten Spiele Punkte bringt. Außerdem sind wir jetzt auch extrem schwer einzuschätzen, vor allem für Blau Weiß im ersten Spiel. Ich hoffe auf ein paar gute erste Partien, gehe dann von einer leichten Flaute aus und dann wird man langsam beobachten können wie sich das System entwickelt…“

Mehr Fanmeinungen zum LASK findet ihr im LASK-Forum des Austrian Soccer Board.