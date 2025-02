LASK-Fans vor Linzer Derby: „Es geht um alles“

Nach dem Cup-Erfolg gegen RB Salzburg wartet das Linzer Derby auf den LASK. Wir wollen uns ansehen was sich die Anhänger von ihrer Mannschaft...

Nach dem Cup-Erfolg gegen RB Salzburg wartet das Linzer Derby auf den LASK. Wir wollen uns ansehen was sich die Anhänger von ihrer Mannschaft erwarten? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

lasso: „Wird interessant sein, welche Elf Schopp auf das Feld schickt. Das Spiel hat eine ganz andere Charakteristik als das Cup-Viertelfinale. Anders als gegen den Konzern wird die Mannschaft von der ersten Minute mit Ball und offensiven Ideen gefordert sein. Das Derby wird zeigen, ob auch beim Kicken Fortschritte gelungen sind. Wenn dann die spielerische Qualität mit der am Sonntag gesehenen Physis und Intensität Hand in Hand geht, wird dieses Spiel schlicht und ergreifend gewonnen. Cup-Halbfinale, Derbysieg und dann im Kampf um die Top 6 voll involviert. Wahnsinn, was das für Energie freisetzen könnte. Die Chance darf sich die Mannschaft einfach nicht entgehen lassen.“

Dr med Den Rasen: „Sind wir uns ehrlich, am Sonntag geht es wirklich schon um alles. Oberes Playoff, Vormachtstellung in Linz – beides ist einfach immens wichtig. Es ist äußerst schwierig, hier eine Prognose abzugeben, meiner Meinung nach. Ich hoffe einfach, dass dies jeder bis Sonntag verinnerlicht hat und sich die Seele aus dem Leib schreit und weiß, um was es geht. An eine Niederlage möchte ich gar nicht denken.“

Urfahraner: „Ein absoluter Pflichtsieg, ohne Wenn und Aber. Mehr gibt’s zu diesem Duell nicht zu sagen.“

Much1: „Das Spiel gegen RB Salzburg gestern hat unglaublich viel freigesetzt – der ASK ist wieder da! Glaube, die Mannschaft ist über den Winter tatsächlich wieder eine geworden & hat gestern Abend Blut geleckt. Mit der Einstellung holen wir auch den Derbysieg!“

laskler89: „Das Momentum liegt jetzt mit Sicherheit auf unserer Seite. Würde meinen, dass eine Spielmehrbelastung durchaus als Vorteil erachtet werden kann. Für den Möbelhausklub wird es ja ein Kaltstart.“

sturmhaubenfetischist: „Vor dem Cup-Sieg gegen Salzburg hätte ich uns sogar als klaren Außenseiter gesehen. Nachdem man nun aber doch Kampfgeist und Feuer in der Mannschaft spüren konnte (hat richtig gutgetan), denke ich, dass alles völlig offen ist. Ich hoffe, die Mannschaft hat verstanden, um was es am Wochenende geht.“

René: „Die spielen eh brav Fußball, für das Mini-Budget – dazu Respekt, bei aller Konkurrenz. Am Ende sind und bleiben sie ein Dorfverein in der Stadt, der aktuell sein vollstes Potenzial ausschöpft und der gerade Spaß daran hat, dass es bei uns nicht läuft – was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Am Sonntag sieht’s hoffentlich wieder anders aus. Falls nicht, gratuliere ich zu einer tollen Saison!“

neunzehnnullacht: „Mir persönlich geht’s hier schon wieder etwas zu übermütig zu. War eine tolle Leistung am Sonntag, ja. Aber das muss man jetzt erst mal wirklich in der Meisterschaft bestätigen.“

MaDDog90: „Ich gehe persönlich von einem klaren 3:0 aus diesmal. Die Körpersprache der Jungs gestern hat mich überzeugt. Aufstellung würde ich gleich lassen, nur Berisha statt Safin. Coulibaly und Ljubic haben mir auch ganz gut gefallen in der Mitte. Flecki sollte als Joker wieder dabei sein. Bei Zulj bin ich gespannt.“

fussballromantiker: „Ich denke, dass Berisha statt Flecker in der Startelf stehen wird – der hat am Sonntag auch starke Eigenwerbung gemacht – auch wenn ich kein Fan von ihm bin. Bei Zulj bin ich gespannt, einen lustlosen, weil angefressenen Auftritt im Derby brauchen wir wahrlich nicht.“

