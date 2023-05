LASK-Fans vor Salzburg-Spiel: „Es braucht einen besonderen Tag“

Der LASK empfängt am Sonntag bereits zum zweiten Mal in der neuen Raiffeisen Arena Red Bull Salzburg. Wir haben die Erwartungen der LASK-Fans im...

Der LASK empfängt am Sonntag bereits zum zweiten Mal in der neuen Raiffeisen Arena Red Bull Salzburg. Wir haben die Erwartungen der LASK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größter Fußball-Community zusammengefasst.

lasso: „39 Monate. 169 Wochen. 1185 Tage. 28440 Stunden. 11 Bundesligaspieltage. So lange ist es her als der Konzern zum letzten Mal in die Knie gezwungen werden konnte. Für meine Begriffe eine Zeitspanne, die schnellstens beendet werden sollte. Die Tabellensituation ist klar. 3 Punkte und dem LASK sind mit dem 3.Rang mindestens 8 europäische Spiele sicher. Personell schmerzt der Ausfall von Zulj. Aber ich bin sicher, dass sein Ersatz auch bereit ist, alles auf dem Platz zu lassen. Über die individuellen Fähigkeiten ist dem Konzern in der Regel eh nicht beizukommen. Entscheidend ist eine mutige, lauffreudige, zweikampfbetonte, geschlossene Mannschaftsleistung. Im Sturmzentrum würde ich gerne den agilen Ibrahim sehen. Alternativ als Sturmduo mit Ljubicic. Statt Zulj wird es wohl auf Jovicic hinauslaufen. Mit Horvath eine Etappe höher ein Zentrum das gegen Salzburg sicher dagegenhalten kann.“

JochenGierlinger: „Frage wird sein wie man Zulj ersetzen kann. Setzt man alles auf die Offensive würde ich Mustapha reinnehmen, der bildet dann mit Ljubicic eine Doppelspitze. Bleibt man dem System treu kommt wohl Jovicic und Horvarth spielt die Zulj-Position. Defensive Variante wäre dann Jovicic auf der 6 und Michorl und Horvarth auf den 8er-Positionen. Ich würde eher Mustapha bringen. Der Druck von ihm auf die Verteidigung im Pressing kann entscheidend sein. Und man hält das Spiel etwas weiter vom eigenen Tor entfernt.“

Eldoret: „Mustapha und Ljubicic wäre spannend. Aber es wird wohl Jovicic reinkommen und Horvath auf die 10 gehen.“

GH78: „Bei Salzburg dürfen Capaldo und Pavlović nicht mitspielen. Letzterer ist für mich der beste Innenverteidiger der Liga. Aber so sattelfest war die Salzburger Hintermannschaft auch mit ihm nicht immer. Ich rechne mit einem rassigen Spiel und zufriedenstellendem Ergebnis am Wochenende. Übrigens kann ich mir auch gut vorstellen dass Michorl nach vorne rückt und offensiver spielen wird als Horvath. Oder Kühbauer lässt sich eine überraschendere Variante einfallen.“

LASK08: „Usor hat halt in der letzten Partie Ulmer x-fach überlaufen und beschäftigt dir zwei Verteidiger permanent. Das bringt dir ein Flecker oder Goiginger nicht. Ja, Usors Leistungen sind (viel) zu wenig in der Offensive, aber ich könnte mir vorstellen, dass man gerade gegen Salzburg auch sein Mitarbeiten in der Defensive sehr schätzt und er deshalb wieder beginnt.“

KING-LASK: „Tippe auf ein 1:1 denke da ist daheim gegen ein zurzeit nicht übermächtiges Salzburg etwas drinnen. Spannend wird es sein wie Kühbauer auf die Sperre von Zulj reagiert. Leider auch Schlagers vorletztes Heimspiel in unseren Farben.“

Bohemian Flexer: „Es müssen spezielle Tage her um Salzburg zu schlagen! Zuletzt am Valentinstag, soll es heute der Muttertag richten! Eine schöne Situation heuer dass die Gegner so starken Respekt vor uns haben, dass wir der Meistermacher genannt werden, da wir am Ende wohl das Zünglein an der Waage sein werden. Am Ende treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die im Meisterschaftsplayoff noch nicht verloren haben und so wird’s am Ende wohl auch bleiben. Tippe auf ein ereignisreiches Unentschieden.“

Mehr Fanmeinungen zum LASK findet ihr im LASK-Forum des Austrian Soccer Board.