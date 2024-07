LASK feiert Heimsieg im Testspiel gegen den SKN St. Pölten

Mit einem Erfolgserlebnis beschloss der LASK die Sommervorbereitung: Im Rahmen des Saison-Openings gegen den SKN St. Pölten feierten die Athletiker vor 3200 Besuchern in...

Mit einem Erfolgserlebnis beschloss der LASK die Sommervorbereitung: Im Rahmen des Saison-Openings gegen den SKN St. Pölten feierten die Athletiker vor 3200 Besuchern in der Raiffeisen Arena dank der Treffer von Florian Flecker (68.) und Marin Ljubicic (95.) einen 2:0-Erfolg. In der Schlussphase feierte Rene Renner nach langer Verletzungspause sein Comeback.

In der gewohnten Grundformation und mit den beiden Neuzugängen Melayro Bogarde und Hrvoje Smolcic in der Vierer-Abwehrkette startete LASK-Trainer Thomas Darazs in den letzten Test vor dem Pflichtspielauftakt. Die Linzer traten von Beginn an dominant auf und kontrollierten das Spielgeschehen, wenngleich sich phasenweise der eine oder andere Ballverlust zu viel einschlich. Nichtsdestotrotz kreierten die Athletiker eine Reihe an guten Einschussmöglichkeiten. Schon nach vier Minuten scheiterte Kapitän Robert Zulj nach Usor-Vorarbeit aus kurzer Distanz an St.-Pölten-Keeper Tom Hülsmann. Florian Flecker schob eine Bello-Hereingabe knapp am Gehäuse vorbei (16.), Bogarde konnte einen Abpraller nach einem Corner nicht im Tor unterbringen (22.).

Die Linzer Defensive hatte den Gegner weitgehend im Griff, nur zweimal klopften die Niederösterreicher beim Tor von Tobias Lawal an. Marcel Ritzmaier fand bei einem direkten Freistoß seinen Meister im LASK-Goalie (27.), sieben Minuten vor der Pause setzte Winfred Amoah eine Hereingabe von links ins Außennetz. Für die Hausherren verpassten Bello (32.), Usor (32.) und Flecker (39.), die allesamt das Ziel knapp verfehlten.

Überfällige Führung und umjubeltes Comeback

Nach der Pause wurde der LASK noch dominanter, agierte nun dank verbesserter Passqualität und besseren Positionierungen ballsicherer und kombinierte sich noch häufiger in die gewünschten Räume. Die Schwarz-Weißen katapultierten ihr ohnehin deutliches Chancenplus weiter in die Höhe: Usor schob knapp am langen Eck vorbei (47.), Selbiger scheiterte sieben Minuten später ebenso wie Bogarde am gegnerischen Keeper. Gleiches galt für Marin Ljubicic nach einem hohen Ballgewinn dank geschickten Anlaufens.

Nach 68. Minuten fand das geduldige Warten der 3200 Fans auf den ersten Treffer ein Ende: Usor tankte sich einmal mehr über rechts durch, bediente Flecker in der Mitte, der mühelos zum überfälligen 1:0 einschob. Weiteren Grund zum Jubeln gab es in der Schlussphase: Rene Renner feierte nach mehr als sieben Monaten Verletzungspause sein Comeback und durfte erstmals seit 3. Dezember aufs Feld. In der Nachspielzeit ließ Marin Ljubicic die „Torjägerzeit“ ein weiteres Mal erklingen, indem er einen Abpraller nach Usor-Schuss zum 2:0 ins Netz beförderte (95.). Damit bleiben die Linzer nach sechs Testspielen bei drei Siegen und drei Remis ungeschlagen. Am Freitag steigt mit dem Cup-Spiel in Ried bei Union Gurten der Pflichtspielauftakt.

LASK – SKN St. Pölten 2:0 (0:0)

Raiffeisen Arena, 3200, SR Haselbruner

Tore: 1:0 Flecker (68.), 2:0 Ljubicic (95.)

So spielte der LASK: Lawal – Bogarde, Ziereis, Smolcic, Bello (81. Renner) – Berisha (81. Copado), Jovicic – Usor, Zulj (K/61. Horvath), Flecker (73. Pintor) – Ljubicic