LASK hat 1.96 Meter großen MLS-Stürmer im Visier

Der LASK soll an einer Verpflichtung des US-amerikanischen Stürmers Samuel Adeniran interessiert sein. Aufmerksame Leser werden den Namen kennen, da in der vergangenen Saison auch der SK Rapid mit dem großgewachsenen Angreifer in Verbindung gebracht wurde.

Samuel Adeniran ist zwar erst 25 Jahre, hat aber im Laufe seiner Karriere schon einiges erlebt. Auf den Durchbruch musste er jedoch einige Zeit warten, denn nachdem er in der U19-Mannschaft von Belenenses seine ersten Sporen verdiente, kickte er für die zweiten Mannschaften von Leganés, Guadalajara und Castellón und anschließend in Deutschland, wo er bei den Kickers Emden und Atlas Delmenhorst unter Vertrag stand. 2021 kehrte er in sein Heimatland zurück, wo er noch einmal voll durchstartete.

In der USL Championship, der zweithöchsten Liga in den USA, schoss er in 57 Spielen 27 Tore, ehe er auch in der MLS seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellte. Für St. Louis City steuerte er in insgesamt 38 Spielen zehn Tore und zwei Assists bei.

Der KURIER berichtet nun, dass der LASK in Verhandlungen mit dem US-Amerikaner steht. Im Sturm der Oberösterreicher könnte sich einiges tun, da Marin Ljubicic bei einigen Klubs auf dem Zettel steht und statt dem Kroaten Samuel Adeniran und Max Entrup zum LASK wechseln könnten. Adeniran wäre insofern für den LASK ein interessantes Profil, weil es kaum solche Spieler im Kader der Oberösterreicher gibt, die doch eher eine kleine Mannschaft haben.

Hier könnt ihr euch einige Tore des bulligen Stürmers ansehen: