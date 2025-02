LASK installiert neuen kaufmännischen Geschäftsführer

Der LASK stellt die Weichen für die Zukunft und verstärkt seine Führungsebene: Mit sofortiger Wirkung übernimmt Mag. Mergim Bresilla die Position des kaufmännischen Geschäftsführers...

Mit der Bestellung von Mergim Bresilla setzt der LASK auf Kontinuität und Expertise aus den eigenen Reihen. Bresilla bringt umfassende wirtschaftliche und strategische Kompetenz mit, die er bereits in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt hat.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins und die Möglichkeit, den LASK in dieser verantwortungsvollen Rolle weiterzuentwickeln. Gemeinsam mit meinem Team werde ich alles daransetzen, den wirtschaftlichen Erfolg des Klubs nachhaltig zu sichern und auszubauen“, sagt Bresilla.

Der Verein zeigt sich überzeugt von dieser Entscheidung: „Mergim Bresilla hat in den vergangenen Jahren großartige Arbeit geleistet und bewiesen, dass er ein wichtiger Teil unseres Erfolgs ist. Mit seiner Erfahrung und seinem strategischen Weitblick wird er den LASK in wirtschaftlicher Hinsicht weiter voranbringen“, so LASK-Präsident Mag. Christoph Königslehner.

Mit dieser Personalentscheidung stellt der LASK die Weichen für eine weiterhin stabile und erfolgreiche wirtschaftliche Zukunft.

( Pressemeldung LASK )