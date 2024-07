LASK leiht portugiesischen Außenverteidiger von Spartak Moskau aus

Der LASK präsentiert den sechsten Neuzugang der Sommertransferperiode. Mit Tomas Tavares wechselt ein 23-jähriger Außenverteidiger aus Portugal leihweise für ein Jahr zu den Athletikern....

Tavares genoss seine Ausbildung beim portugiesischen Topverein Benfica Lissabon, für den er im September 2019 sein Profi-Debüt in der UEFA Champions League gegen RB Leipzig gab. Insgesamt lief er für den Rekordmeister aus Portugal fünf Mal in der Königsklasse sowie zweimal in der Europa League auf. In den darauffolgenden Jahren wurde der gebürtige Lissaboner zu Deportivo Alaves, SC Farense und zum FC Basel verliehen. Im Jänner 2023 wechselte er zu Spartak Moskau, für den Tabellenfünften der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er in den vergangenen eineinhalb Jahren 22 Einsätze.

Der 23-Jährige war darüber hinaus fester Bestandteil der portugiesischen Nachwuchs-Nationalteams. Für die U21-Auswahl seines Landes brachte er es auf insgesamt neun Einsätze. Nun unterschrieb Tavares beim LASK einen Leihvertrag bis 30. Juni 2025.

Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic:

„Wir wollten uns auf der Außenverteidigerposition noch einmal verstärken und sind sehr froh, dass uns das mit der Verpflichtung von Tomas Tavares gelungen ist. Er bringt genau das mit, was wir gesucht haben, und ist ein top ausgebildeter Spieler, der auch im Europacup bereits sein Können unter Beweis gestellt hat. Wir sind überzeugt, dass Tomas die Qualität in der Mannschaft weiter erhöht.“

