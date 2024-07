LASK remisiert gegen CFR Cluj

Der LASK remisiert im internationalen Testspiel gegen CFR Cluj 1:1 (0:1). Youngster Enis Safin (84.) markiert kurz vor Schlusspfiff den sehenswerten Ausgleich. Nach dem...

Der LASK remisiert im internationalen Testspiel gegen CFR Cluj 1:1 (0:1). Youngster Enis Safin (84.) markiert kurz vor Schlusspfiff den sehenswerten Ausgleich.

Nach dem 7:1-Sieg gegen ASKÖ Oedt empfing der LASK den rumänischen Vizemeister CFR Cluj zum zweiten Testspiel der Sommervorbereitung im voestalpine Stadion.

Beide Mannschaften tasteten sich in den Anfangsminuten ab, die Gäste aus Rumänien fanden dennoch ein wenig besser in die Partie und hatten die ersten zwanglosen Torannäherungen inne. Erstmalig in der Offensive vorstellig wurde der LASK durch Florian Flecker. Seinen Kopfball von der zweiten Stange, nach gefühlvoller Usor-Flanke, klärte Boben Matija ins Toraus (16.). Im Gegenzug setzte Artean Andrei einen Flachschuss vom Strafraumrand knapp daneben (18.). Für Aufhorchen sorgte Marin Ljubicic in der 27. Spielminute. Nach einem Steilpass von Robert Zulj stürmte er allein auf den gegnerischen Schlussmann Sava Razvan zu, umkurvte ihn und drosch den Ball ans Außennetz. Der LASK fand mit Fortdauer besser in die Partie, verzeichnete zunehmend längere Ballbesitzphasen. Kevin Lebersorger hatte in der 37. viel Grün vor sich am linken Flügel, zog in den Strafraum und drückte das Kunstleder aus spitzem Winkel in die Arme des Keepers (37.). Den Führungstreffer verbuchten dennoch die Gäste. Nach einem präzisen Eckball stieg Matei Ilie hoch und köpfte den Ball gegen die Laufrichtung von Tobias Lawal ins Tor – 0:1-Pausenstand (41.).

Cheftrainer Thomas Darazs tauschte in der Pause auf vier Positionen. Die Gäste hätten kurz nach dem Seitenwechsel die Führung ausbauen können. Nach einem Fehler im Linzer Aufbauspiel schlenzte Artean Andrei den Ball an die Querlatte (46.). Wenig später fand der LASK eine Doppelchance vor. Ein Flecker-Distanzschuss wurde gehalten (53.) und ein abgefälschter Koné-Abschluss ging knapp daneben (54.). In der 63. Spielminute tauschte Darazs die restlichen sieben Spieler der Startelf aus.

Die Partie gestaltete sich im zweiten Durchgang eher zerfahren und fand primär im Mittelfeld statt. Die Athletiker fanden selten den Weg vor das gegnerische Tor. Mittel zum Zweck war ein sehenswerter Distanzschuss: Youngster und Sommerneuzugang Enis Safin fasste sich ein Herz und drückte den Ball von außerhalb des Strafraums per Aufsetzer ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich (84.). Die folgenden Angriffsbemühungen blieben allesamt unbelohnt und der LASK trennt sich im zweiten Testspiel der Sommervorbereitung mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden vom rumänischen Vizemeister CFR Cluj.

LASK – CFR Cluj

voestalpine Stadion, SR Stefan Ebner

Tore: Safin (84.); Ilie (41.)