LASK-Trainer Darasz: „Mit Mut und Freude auftreten“

Die erste Hälfte der Bundesliga-Meistergruppe biegt am Wochenende bereits auf die Zielgerade. Den LASK erwartet am Sonntag (14.30 Uhr, live Sky Sport Austria) in...

Die erste Hälfte der Bundesliga-Meistergruppe biegt am Wochenende bereits auf die Zielgerade. Den LASK erwartet am Sonntag (14.30 Uhr, live Sky Sport Austria) in der Raiffeisen Arena das Aufeinandertreffen mit dem TSV Hartberg, das nur drei Tage später seine Fortsetzung findet.

Mit dem 3:1-Erfolg über Tabellenführer RB Salzburg konnten die Athletiker vergangene Woche nicht nur den zweiten Sieg im Frühjahr einfahren, sondern auch jede Menge Selbstvertrauen tanken. So etwa Marin Ljubicic, der seine Leistung mit dem ersten Dreierpack eines Bundesliga-Spielers gegen den Titelverteidiger seit 13 Jahren krönte. Allen voran überzeugten die Linzer aber mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, für welche man sich mit dem ersten Heimsieg gegen die Mozartstädter seit 2018 belohnte.

Binnen einer Woche warten nun drei richtungsweisende Spiele auf die Linzer. Auf den zweiten Heimauftritt der Saison gegen den TSV Hartberg folgt nur drei Tage später das Retourmatch in der Steiermark, ehe am darauffolgenden Sonntag der SK Rapid in der Raiffeisen Arena gastiert. Zunächst gilt der volle Fokus aber den Obersteirern, die man mit einem dreifachen Punktgewinn auf neun Zähler distanzieren könnte.

Beide Saisonduelle endeten Remis

Dafür muss die jüngste Bilanz gegen die Elf von Trainer Markus Schopp aufpoliert werden. Der letzte Sieg über den TSV gelang den Athletikern beim 5:1 im Juni 2020 auswärts, drei Monate zuvor hatte man die Hartberger mit demselben Resultat vor eigenem Publikum in die Schranken gewiesen. Die Gesamtbilanz weist mit zehn Siegen, zwölf Remis und nur fünf Niederlagen deutliche Vorteile für die Schwarz-Weißen auf.

In den jüngsten drei Begegnungen teilten die beiden Teams die Punkte, heuer fiel in zwei Saisonduellen noch kein Treffer. Für den LASK spricht die Heimstärke in der Raiffeisen Arena, in der man nicht nur die letzten beiden Partien für sich entscheiden konnte, sondern auch in 13 Matches in der laufenden Saison elf Mal ungeschlagen blieb.